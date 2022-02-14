Туркменистан – Бердымухамедов уходит в отставку – Президентские выборы назначены на 12 марта 2022 г.

Президент Туркменистана Бердымухамедов принял решение уйти в отставку. Президентские выборы состоятся 12 марта 2022 года.

Заявление было сделано президентом в ходе его выступления на внеочередной сессии Халк Маслахаты (Народного совета) 11 февраля 2022 года.

Ниже приведены соответствующие отрывки из его речи:

«Как вы знаете, ровно 15 лет тому назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране прошли выборы Президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на высший государственный пост, оказав, тем самым, огромное доверие, – сказал лидер нации, подчеркнув, что эту поддержку ясно ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов.

«Вот уже 15 лет я работаю на высшем и очень ответственном пос­ту Президента Туркменистана, одновременно исполняю обязанности Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Председателя Государственного совета безопасности, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Туркменистана, Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана», – сказал лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов.

Как вам известно, продолжил глава государства, два года назад я достиг возраста Пророка. В этой связи Президент страны объявил о принятом для него непростом решении.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я как Председатель Халк Маслахаты намерен далее направить в эту область», – сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов».

Глава государства заверил своих соотечественников, что и впредь будет прилагать все усилия во имя благополучной жизни и великой судьбы своей любимой Родины, мужественных людей и поколений.

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12 февраля 2022 года информационное агентство TDH опубликовало текст парламентского постановления, устанавливающего дату президентских выборов 12 марта 2022 года.

В воскресенье, 13 февраля 2022 года, Центральная избирательная комиссия Туркменистана провела совещание по планированию проведения президентских выборов. Было решено, что выдвижение кандидатов начнется 14 февраля 2022 года. /// nCa, 14 февраля 2022 года