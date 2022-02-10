Какую фамилию может выбрать для себя ребенок в Туркменистане?

Рамиля Дельмухаметова

Учитывая национальные традиции и почтительное отношение к старшим в семейном законодательстве Туркменистана предусмотрено право ребенка на изменение ребенку фамилии, имени, отчества.

При рождении ребенок автоматически получает фамилию отца, в случае рождения в законном браке.

Однако, по совместному заявлению родителей до достижения ребенком возраста 18 лет, орган опеки и попечительства вправе разрешить изменить имя ребенку.

В частности, предусматривается право изменить присвоенную ребенку при рождении фамилию на фамилию, образованную от имени отца, дедушки ребенка как по отцовской, так и по материнской линии. Таким образом, ребенок вправе выбрать фамилию из четырех возможных вариантов.

Например, ребенок по рождению получил фамилию Велиев. По некоторым причинам в семье решено в дань уважения дедушке в имени ребенка отразить имя деда Ата. Тогда ребенок может взять фамилию Атаев, производное от имени “Ата”.

На основании постановления главы администрации по месту жительства об изменении фамилии, имени, отчества ребенка соответствующий орган ЗАГС вносит изменения в запись актов гражданского состояния и выдает новое свидетельство о рождении ребенка.

Если ребенок достиг десятилетнего возраста, изменение фамилии, имени, отчества производится только с его согласия.

По достижении восемнадцати лет, гражданин вправе самостоятельно обратиться с заявлением об изменении фамилии, имени, отчества в органы ЗАГСа.

Об авторе: Рамиля Дельмухаметова – юрист (на пенсии), с более 40-летним опытом практики в административном и гражданском праве.

/// nCa, 10 февраля 2022 г.