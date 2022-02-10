Эрдоган поблагодарил Бердымухамедова за “пожелания выздоровления”

Агентство Анадолу сообщило о телефонном разговоре между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турецкой Республики Реджеп Таййип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Президент Эрдоган написал в своем Twitter-аккаунте, что в ходе телефонного разговора Бердымухамедов пожелал ему и супруге г-же Эмине Эрдогану «скорейшего выздоровления» в связи с выявлением у них COVID-19.

«Благодарю дорогого друга Бердымухамедова за пожелания выздоровления и с любовью приветствую всех братьев из Туркменистана», – отметил Эрдоган. /// nCa, 10 февраля 2022 г.