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Эрдоган поблагодарил Бердымухамедова за “пожелания выздоровления”

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Агентство Анадолу сообщило о телефонном разговоре между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турецкой Республики Реджеп Таййип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана  Гурбангулы Бердымухамедовым.

Президент Эрдоган написал в своем Twitter-аккаунте, что в ходе телефонного разговора Бердымухамедов пожелал ему и супруге г-же Эмине Эрдогану «скорейшего выздоровления» в связи с выявлением у них COVID-19.

«Благодарю дорогого друга Бердымухамедова за пожелания выздоровления и с любовью приветствую всех братьев из Туркменистана», – отметил  Эрдоган. /// nCa, 10 февраля 2022 г.

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