ЕБРР Академия Ноу-Хау запустила новый обучающий тренинг для предпринимателей

На платформе ЕБРР «Академия Ноу-Хау» запущен новый онлайн интерактивный тренинг для поддержки частного бизнеса “Go digital для вашего бизнеса”.

Для доступа к интерактивному тренингу нужно войти в аккаунт Know How Academy.

Этот тренинг поможет узнать, как цифровые сервисы и приложения могут сделать вашу компанию более эффективной, успешной и клиентоориентированной.

Это отличный старт для планирования стратегии позиционирования вашего бизнеса в современной цифровой экономике.

Новый модуль длится всего 30 минут, после чего выдается Сертификат об обучении.

Тренинг бесплатное.

Для обучающихся из Туркменистана проект финансируется Европейским Союзом.

Подробнее об Академии ЕБРР «Ноу-Хау» можно узнать здесь: https://www.ebrdknowhowacademy.com/learn

В случае возникновения технических проблем, пожалуйста, напишите в поддержку support-LMS@crownagents.co.uk. /// nCa, 9 февраля 2022 г.