Затруднительное положение Украины – Часть 4 – Безрассудно честный адмирал и осторожно меняющаяся Европа

Тарик Саиди

Байден хочет, чтобы Путин начал войну, и Путин отвечает усилением давления, не делая первого выстрела.

Это игра нервов – по крайней мере, сейчас.

Байден начал развертывание американских солдат в Европе. Это позерство, ведущее в тупик.

Вступят ли американские солдаты на каком-либо этапе в прямые военные столкновения с российскими солдатами? Кто-нибудь поупражнялся в подобного рода играх, чтобы изучить такую возможность?

Русский солдат всегда сражался лучше американского; он более выносливый, у него также лучше навыки выживания. Утверждать это можно с уверенностью, внимательно изучив ход российско-афганской и американо-афганской войн.

Европейский солдат, почти без особых исключений, лучше американского солдата.

Голливудский блокбастер и битва в реальной жизни – это две разные вещи.

Одновременно толпа, которая полна решимости наказать Россию за всевозможные грехи, придумала зловещее название для пакета санкций, которые она хочет наложить на Путина. — Пакет назван «Матерью всех санкций».

Как известно, эта аналогия взята из знаменитой речи Саддама Хусейна, в которой он назвал Первую войну в Персидском заливе 1991 года Матерью всех войн. Мы также знаем, что “Мать всех войн” закончилась унизительным поражением Саддама Хусейна, который был свергнут во время Второй войны в Персидском заливе и впоследствии казнен.

Если предполагаемая цель санкций заключается в том, чтобы повторить судьбу хвастовства Саддама Хусейна, то название как раз подходящее.

Размещение американских солдат в Европе, призыв к войне с Россией и постоянные подстрекательства в адрес России в надежде, что она прыгнет в войну, в высшей степени выглядят неразумными. Если позаимствовать популярное выражение, то это будет Матерью Всех Глупостей.

Одна из проблем заключается в том, что Россия является частью Европы. — Только европейская часть России составляет более 40% всей материковой части Европы. Россия-матушка в целом в четыре раза больше Европы.

Другая проблема состоит в том, что Россия ежегодно поставляет в Европу около 175 миллиардов кубометров газа, и у ЕС нет надежного альтернативного источника поставок аналогичного объема. Россия также выступает крупным поставщиком нефти.

Европа, хотя в целом и придерживается позиции США, осторожно разрабатывает свои собственные стратегии. Война с Россией явно не служит целью.

Франция, Германия и Венгрия четко сигнализируют то, что они не видят никакого смысла в войне с Россией в нынешних обстоятельствах.

НАТО заявила, что войска блока не войдут в Украину.

Только Великобритания горит желанием участвовать в битве.

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Ситуация вокруг вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха дает представление об истинном положении вещей.

Вот часть статьи CNN, опубликованной 23 января 2022 года в авторстве Иваны Коттасовой, Филиппа Вана и Эй Джея Дэвиса.

Командующий ВМС Германии уходит в отставку после того, как предположил, что Путин “заслуживает уважение”

Командующий военно-морскими силами Германии подал в отставку после предположения о том, что Крым “никогда не вернется” в состав Украины. Такие заявления прямо противоречат позиции правительства Германии, Европейского союза и НАТО.

Вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что попросил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт освободить его от обязанностей. Его отставка произошла во время крайней напряженности между Россией и Западом в связи с недавним наращиванием российских войск на украинской границе.

Шенбах попал в пекло из-за нескольких замечаний, в том числе из-за предположения, что президент России Владимир Путин “вероятно” заслуживает уважения.

Видеозапись его выступления в Институте оборонных исследований и анализа Манохара Паррикара была опубликована в YouTube. Вице-адмирал сказал: «Действительно ли Россия заинтересована в … маленькой, крошечной полоске украинской земли? Нет, это чушь собачья».

«Чего он действительно хочет, так это уважения. И Боже мой, оказывать кому-то уважение – это недорого, даже бесплатно… так что, если бы меня спросили, легко было бы даже оказать ему уважение, которого он действительно требует и, вероятно, также заслуживает», – сказал он, добавив: «Россия – старая страна. Россия – важная страна. Даже мы, Индия, Германия, нуждаемся в России, потому что нам нужна Россия против Китая».

Эти слова вызвали критику в Германии и за рубежом. Министр иностранных дел Украины заявил послу Германии, что он “решительно отверг” заявления Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в Украину.

Шёнбах назвал свои комментарии «личным мнением на тот момент» и пояснил, что «они никоим образом не соответствуют официальной позиции министерства обороны».

Однако, по его словам, подобные заявления «ложатся всё более тяжким бременем на его ведомство», и поэтому он решил уйти в отставку.

Шёнбах занял пост командующего военно-морским флотом в марте прошлого года после более чем 35 лет службы на флоте. Он служил командующим морской группой НАТО 2, постоянными морскими силами немедленного реагирования НАТО.

С текстом статьи можно ознакомиться здесь: https://www.cnn.com/2022/01/23/europe/german-navy-chief-resignation-intl/index.html

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Долгоиграющий вопрос, с которым возникает повсеместно: как долго европейские интересы будут оставаться заложниками американских амбиций? /// nCa, 7 февраля 2022 года

Продолжение следует…