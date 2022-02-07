Блистательный старт зимних Олимпийских игр в Пекине

Тамир Шакиров

4 февраля 2022 года в Пекине на национальном стадионе, также называемом “Птичье гнездо”, состоялась торжественная церемония открытия зимних XXIV Олимпийских игр.

Впечатляющие лазерные и костюмированные шоу, улыбки на лицах тысяч людей, невероятное музыкальное сопровождение – так можно описать грандиозный старт Олимпиады, организованный в нерушимых традициях китайского гостеприимства.

Программа Олимпиады состоит из 15 видов спорта: биатлон, конькобежный спорт, санный спорт, фристайл, бобслей, лыжное двоеборье, скелетон, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, шорт-трек, керлинг, прыжки с трамплина, фигурное катание.

Из региона Центральной Азии в играх «Пекин-2022» принимают участие Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан.

В сборную команду Казахстана входит 34 спортсмена, которые выступят в таких состязаниях как лыжные гонки, фристайл-могул, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон и забег по шорт-треку.

От Кыргызстана и Узбекистана в «белой» Олимпиаде участвует по одному горнолыжнику.

Талисманом всемирных спортивных игра в Пекине является панда Бин Дунь Дунь. В переводе с китайского “бин”- лёд, “Дунь Дунь”- крепкий жизнерадостный. Автор талисмана Цао Сюз одержал победу в глобальном конкурсе по выбору главного символа олимпиады в Поднебесной, куда поступило 5800 эскизов.

Бин Дунь Дунь наряжена в костюм изо льда, напоминающий космический скафандр. В своем ледяном наряде панда катается на коньках, лыжах и сноуборде. Яркие разноцветные кольца, обрамляющие мордочку, представляют новейшие ледовые и снежные арены Пекина.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля.

Церемония закрытия олимпиады «Пекин-2022» также будет проходить на национальном стадионе, после чего флаг будет передан мэрам итальянских городов Милана и Кортины-д’Ампеццо, которые примут зимние Олимпийские Игры в 2026 году.

Тамир Шакиров, ученик 7 класса, житель Ашхабада. Является членом ансамбля скрипачей в музыкальной школе, в которой обучается. Делает первые шаги в написании собственной музыки и активно пользуется соцсетями./// nCa, 7 февраля 2022 г.