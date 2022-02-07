Календарь мероприятий – Торгово-промышленная палата Туркменистана

Выставка промышленников и предпринимателей Туркменистана и конференция членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана – 17-18 марта 2022 г.

Выставка торгового комплекса Туркменистана – май 2022 г

XXI универсальная международная выставка “Белый город – Ашхабад” –

24-25 мая 2022 г.

XXII заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра “Туркменский ковер – эталон красоты” – 29 мая 2022 г.

Туркмено-австрийский бизнес-форум (второе полугодие года)

Международная выставка “Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2022” и конференция “Развитие строительной, промышленной, энергетической отраслей Туркменистана”- август 2022 г.

Выставка экономических достижений Туркменистана, приуроченная к 31-летию Независимости Туркменистана – 20-21 сентября 2022 г.

Международная выставка и научная конференция “Здравоохранение, образование и спорт в эпоху могущества и счастья” – 10-12 октября 2022 г.

Международная конференция и международная выставка “Нефть и газ Туркменистана – 2022”

– 26-28 октября 2022 г.

14-я Международная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Туркментел-2022» – ноябрь 2022 г.

/// nCa, 7 февраля 2022 г.