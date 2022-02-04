О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы – Указ Президента Республики Узбекистан

В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах за прошедший период принято около 300 законов, свыше 4 тысяч решений Президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества.

Наряду с этим проведена системная работа по обеспечению прав человека, усилению подотчетности и открытости государственных органов, повышению роли институтов гражданского общества, средств массовой информации, политической активности населения и общественных объединений.

В направлении реформирования национальной экономики приняты действенные меры по либерализации внешнеторговой, налоговой и финансовой политики, поддержке предпринимательства и гарантированию неприкосновенности частной собственности, организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, а также обеспечению ускоренного развития регионов.

Усиление социальной защиты граждан и сокращение бедности определены приоритетными направлениями государственной политики, на качественно новый уровень подняты обеспечение населения новыми рабочими местами и гарантированным источником дохода, квалифицированными медицинскими и образовательными услугами, достойными условиями жизни.

В результате реформ за последние пять лет в стране созданы политико-правовые, социально-экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения Нового Узбекистана.

В целях определения приоритетных направлений реформ, направленных на дальнейшее повышение благосостояния народа, трансформацию отраслей экономики, ускоренное развитие предпринимательства, безусловное обеспечение прав и интересов человека, формирование активного гражданского общества, в последующие годы на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека» с проведением глубокого анализа сложных мировых процессов и результатов пройденных этапов развития страны:

Утвердить разработанную по результатам широкого общественного обсужденияна основе принципа «От Стратегии действий – к Стратегии развития» Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы (далее – Стратегия развития) и Государственную программу по ее реализации в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли» (далее – Государственная программа) согласно приложениям №№ 1 и 2, включающие следующие семь приоритетных направлений:

построение гуманного государства путем возвышения чести и достоинства человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества;

превращение принципов справедливости и верховенства закона в основополагающее и необходимое условие развития страны;

ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста;

проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала;

обеспечение духовного развития и поднятие данной сферы на новый уровень;

подход к глобальным проблемам исходя из национальных интересов;

укрепление безопасности и оборонного потенциала страны, ведение открытой, прагматичной и активной внешней политики.

В рамках задач политики социальной защиты, направленной на обеспечение интересов человека, определенных в Стратегии развития:

а) в срок до 2026 года полностью охватить социальными пособиями и материальной помощью нуждающиеся слои населения.

Министерству финансов (Ишметов Т.) совместно с Министерством экономического развития и сокращения бедности (Холхужаев С.), Министерством по поддержке махалли и семьи (Маматов Р.), а также Министерством занятости и трудовых отношений (Хусанов Н.) в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров проект национальной стратегии социальной защиты населения, предусматривающей:

осуществление единой государственной политики в сфере социальной защиты;

создание системы социального страхования, в том числе фонда социального страхования;

предоставление социальной помощи и услуг малообеспеченным семьям на основе социального договора;

создание в информационной системе «Единый реестр социальной защиты» отдельной базы данных по женщинам, молодежи и лицам с инвалидностью, нуждающимся в помощи, включая интеграцию «Единого реестра социальной защиты» с «Железной тетрадью», «Молодежной тетрадью» и «Женской тетрадью»;

б) наладить обеспечение бесплатным питанием (завтраком или обедом) учащихся первых – четвертых классов в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области за счет средств Государственного бюджета.

Министерству народного образования (Саидов Б.) совместно с Министерством здравоохранения (Мусаев Б.), Министерством финансов (Ишметов Т.), а также Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятом Хорезмской области в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров проект постановления по организации обеспечения с 1 апреля 2022 года бесплатным питанием учащихся первых – четвертых классов.

При этом в проекте предусмотреть конкретные механизмы установления общественного контроля за расходованием выделенных средств и предупреждения коррупциогенных факторов;

в) повысить с 1 января 2023 года максимальный размер заработной платы, принимаемый для расчета пенсии, с десятикратного до двенадцатикратного размера базовой величины исчисления пенсии.

Министерству финансов (Ишметов Т.) в трехмесячный срок внести проект закона, предусматривающий внесение следующих изменений в Закон Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан»:

увеличение с трех до шести лет засчитываемого в стаж работы суммарного времени нахождения в отпуске по уходу за ребенком при расчете пенсии женщинам;

включение в трудовой стаж времени ухода за детьми с инвалидностью с детства до 18 лет при назначении пенсии.

В целях внедрения «активной» модели махалли, обеспечения необходимыми ресурсами и возможностями длянепосредственного решения проблем населения и развития территорий в 2022 году:

наладить эффективную деятельность внедренных в махаллях в качестве нового института помощников хокимов районов (городов) по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности, а также лидеров молодежи;

внедрить порядок изучения проблем по своему направлению и поиска их решения руководителями всех уровней непосредственно с выездом в махалли, а также определить состояние дел в махалле главным критерием оценки деятельности министерств, ведомств и хокимиятов;

повысить авторитет махалли среди населения путем создания системы обращения в государственные органы и диалога с их руководителями, оказания государственных и социальных услуг непосредственно в махалле, включая налаживание эффективного взаимодействия с народными приемными Президента Республики Узбекистан;

расширить финансовые возможности органов самоуправления граждан с пересмотром их полномочий по решению социально-экономических проблем в махаллях;

повысить эффективность системы государственной поддержки населения, проживающего и осуществляющего деятельность в махалле, исходя из «точек роста» и специализации предпринимательской деятельности жителей махалли;

осуществить меры по созданию на территории махаллей на основе государственно-частного партнерства такой инфраструктуры, как спортивные и культурные сооружения, творческие клубы, центры содействия занятости, учебные центры, объекты предпринимательства;

создать правовые основы постоянной связи махалли с органами представительной власти на местах, включая внедрение эффективных механизмов внесения председателем махалли вопросов, подлежащих обязательному рассмотрению на заседаниях местного Кенгаша;

внедрить институт внесения гражданами недоверия председателю махалли.

Министерству по поддержке махалли и семьи (Маматов Р.) совместно с Министерством экономического развития и сокращения бедности (Убайдуллаев М.) и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок разработать с привлечением общественности, в том числе работников, имеющих многолетний стаж работы в системе махалли, и внести в Кабинет Министров программу мер, направленную на совершенствование деятельности махалли, а также проект обновленного закона «Об органах самоуправления граждан».

В рамках задач по повышению качества образования, определенных в Стратегии развития, в 2022 году:

а) освободить с 1 апреля от подоходного налога платежи до 3 миллионов сумов в месяц родителей, дети которых посещают негосударственные дошкольные образовательные организации и школы.

Министерству финансов (Ишметов Т.) совместно с Государственным налоговым комитетом (Кудбиев Ш.) в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров проекты нормативно-правовых актов, предусматривающие внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс и иные акты законодательства;

б) в целях приведения системы среднего образования в соответствие с современными требованиями:

выделить 605 млрд сумов из Государственного бюджета на реализацию программы обновления учебников средних общеобразовательных учреждений;

создать 141 тысячу новых ученических мест с доведением их количества до 6,4 миллиона к концу 2026 года.

Министерству народного образования (Саидов Б.) совместно с Министерством финансов (Ишметов Т.), Министерством занятости и трудовых отношений (Хусанов Н.) и иными заинтересованными министерствами и ведомствами регулярно принимать меры по созданию новых ученических мест и обучению профессиям учащихся.

В рамках задач по обеспечению здоровья населения, определенных в Стратегии развития, в 2022 году:

а) организовать в регионах первичную медицинскую службу на основе принципа «шаговой доступности», создав 105 семейных врачебных пунктов и 31 семейную поликлинику.

Министерству здравоохранения (Мусаев Б.) совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента принять практические меры по завершению соответствующих строительных работ в регионах до конца 2022 года;

б) Министерству здравоохранения (Мусаев Б.) совместно

с Министерством финансов (Ишметов Т.) в двухмесячный срок обеспечить внедрение механизма оказания бесплатных медицинских услуг лицам, входящим в льготную категорию, путем направления их на лечение за счет Государственного бюджета в частные медицинские организации посредством электронной информационной системы.

Министерству народного образования (Саидов Б.) и Министерству здравоохранения (Мусаев Б.) совместно с Министерством финансов (Ишметов Т.), Агентством Президентских образовательных учреждений и Государственной инспекцией по надзору за качеством образования в срок до 1 июля 2022 года внести в Кабинет Министров проект постановления, предусматривающий:

повышение в 2022 году заработной платы талантливых учителей и врачей исходя из квалификационной категории дифференцированным методом;

обеспечение кардинального пересмотра порядка присвоения квалификационной категории учителям и врачам с привлечением международных экспертов, а также внедрение справедливой и прозрачной системы на основе методологии оценки квалификации.

В рамках задач пообеспечению ускоренного развития национальной экономики и высоких темпов роста, определенных в Стратегии развития:

а) принять меры по снижению годового уровня инфляции в 2022 году – до 9 процентов, в 2023 году – до 5 процентов, фискального дефицита – до 3 процентов с недопущением в последующем превышения указанных показателей инфляции и дефицита Государственного бюджета.

При этом завершить процессы трансформации коммерческих банков с долей государства, увеличив до 60 процентов долю частного сектора в банковских активах до конца 2026 года.

Кабинету Министров (Кучкаров Д.) совместно с Центральным банком (Нурмуратов М.) на постоянной основе принимать практические меры по сохранению высоких темпов роста экономики и обеспечению макроэкономической стабильности;

б) снизить с 2023 года ставку налога на добавленную стоимость до 12 процентов, ставку налога на прибыль в таких направлениях предпринимательства, как банковское и финансовое дело, телекоммуникации, – до 15 процентов.

Министерству финансов (Ишметов Т.) совместно с Государственным налоговым комитетом (Кудбиев Ш.) в срок до 1 сентября 2022 года внести в Кабинет Министров проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан;

в) принять меры по повышению до 2026 года на 20 процентов энергоэффективности экономики и сокращению на 20 процентов объема выброса вредных газов в атмосферу путем активного внедрения технологий «зеленой» экономики во все сферы.

В целях достижения данных показателей внести в Кабинет Министров следующие проекты:

Министерству энергетики (Султанов А.), Министерству строительства (Закиров Б.) в срок до 1 марта 2022 года –программ расширения и поддержки использования возобновляемых источников энергии, а также повышения энергоэффективности социальных, коммерческих и административно-бытовых зданий и сооружений;

Министерству экономического развития и сокращения бедности (Абдуназаров Б.), Министерству энергетики (Султанов А.) в срок до 1 июня 2022 года – программы перехода к «зеленой» экономике и обеспечения энергосбережения по снижению потерь в отраслях промышленности и повышению эффективности использования ресурсов, а также постановления по созданию системы стимулирования производства и эксплуатации электромобилей.

Продолжить работу по созданию дополнительных удобств для развития предпринимательства в районах с «тяжелыми» условиями на основе опыта установления специальных налоговых ставок для Муйнакского района Республики Каракалпакстан.

Министерству финансов (Ишметов Т.) совместно с Государственным налоговым комитетом (Кудбиев Ш.) в срок до 1 октября 2022 года внести в Кабинет Министров проект закона по внедрению до 1 января 2025 года в районах с тяжелыми условиями системы оплаты новыми субъектами предпринимательства налога с оборота по ставке 1 процент, земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц – по ставке 1 процент от начисленной суммы.

Внедрить с 2022 года порядок поэтапного включения всех обязательных требований в сфере предпринимательства в единый электронный реестр с пересмотром дублирующих и утративших актуальность обязательных требований, запустив с 1 июля 2025 года единый реестр в полном объеме.

Министерству юстиции (Давлетов Р.) совместно с Уполномоченным по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (Косимов Д.) и Торгово-промышленной палатой (Икрамов А.) в трехмесячный срок провести инвентаризацию обязательных требований в сфере предпринимательства и внести в Администрацию Президента Республики Узбекистан предложения по их пересмотру и включению в единый реестр по соответствующим направлениям, а также полному формированию данного реестра до 2025 года.

Упростить до 1 апреля 2022 года процедуры получения лицензий и иных разрешительных документов исходя из специализации и наличия у субъектов предпринимательства возможности осуществления дистанционной (онлайн) деятельности, учитывая:

отмену требования, предъявляемого к зданиям и сооружениям, помещениям, инвентарю, техническим средствам и иному оборудованию, посредством установления исключительно квалификационных требований к отдельным видам деятельности;

пересмотр требований, предъявляемых к работникам, наличие которых в штате является обязательным, путем предоставления права на выбор специалиста исходя из потребности в направлении деятельности;

создание возможности заниматься определенной деятельностью в выездном порядке, в том числе с использованием автотранспортных средств;

отмену национальных стандартов и требований по заказам, поступившим из зарубежных государств, в связи с оказанием услуг за пределами страны;

отмену требований на получение отдельных лицензий и иных разрешительных документов путем установления специальных условий для деятельности субъектов предпринимательства (агрегаторов), специализированных на оказании дистанционных услуг в качестве связующего оператора.

Министерству юстиции (Давлетов Р.) совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций (Шерматов Ш.) и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок обеспечить пересмотр требований лицензий и разрешительных документов исходя из положений настоящего пункта.

Ликвидировать монополии в более чем 25 видах деятельности за счет отмены эксклюзивных прав и приватизации компаний с государственным участием в целях сокращения участия государства в экономике и создания широких возможностей для частного сектора, в том числе:

в 2022 году – 14 видах деятельности, включая услуги по сертификации;

в 2023–2025 годах – 11 видах деятельности, включая услуги по хранению нефтепродуктов, оказанию дополнительных услуг в сфере железнодорожных перевозок, эксплуатации аэровокзальных и привокзальных комплексов, железнодорожные экспедиторские услуги.

Установить новый порядок работы с регионамив рамках задач по комплексному социально-экономическому развитию регионов, определенных в Стратегии развития, в соответствии с которым:

ежегодно в разрезе регионов разрабатываются программы

развития с глубоким изучением проблем и возможностей всех районов и городов на основе программ комплексного социально-экономического развития регионов на 2022–2026 годы;

по итогам каждого квартала Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города Ташкента отчитываются перед Кенгашами народных депутатов, заместители Премьер-министра, руководители министерств и ведомств – перед палатами Олий Мажлиса о реализации задач, определенных в программах социально-экономического развития регионов;

важные проекты, направленные на реформирование социально-экономической сферы и развитие приоритетных отраслей, принимаются после широкого обсуждения с участием общественности, принимая во внимание требования всех регионов и предложения инициаторов на местах.

Кабинету Министров в месячный срок утвердить программы комплексного социально-экономического развития регионов республики на 2022–2026 годы.

В целях усиления ответственностиорганов государственного управления за решение вопросов на местах по принципу «Государство для человека», а также создания новой системы планирования стратегических направлений их деятельности:

наладить практику разработки помощниками хокимов районов (городов) по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махаллях и лидерами молодежи «дорожных карт» по развитию махаллей на основе результатов их постоянного изучения и анализа;

внедрить практику разработки, в том числе с участием общественности, годовых рабочих программ всех звеньев органов государственного управления, а также регулярного опубликования хода их реализации;

разрабатывать и публиковать программы деятельности структур государственных органов в разрезе регионов (районов, городов, сел, махаллей) исходя из результатов анализа обращений в данные органы, социальных опросов и общественных обсуждений;

создать систему мониторинга общественностью процессов исполнения решений, принимаемых органами государственного управления, в том числе регулярного опубликования их в средствах массовой информации;

наладить систему отчетности руководителей по реализации программ, принятых в разрезе каждой отрасли и региона.

Кабинету Министров совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в четырехмесячный срок внести проект постановления по эффективной организации системы, предусмотренной настоящим пунктом.

В целях расширения охвата и повышения оперативности оказания государственных услуг, обеспечения учета интересов всех слоев населения при их предоставлении в 2022 году:

внедрить практику предложения выдачи и замены гражданам документов, а также взаимосвязанных государственных услуг, не дожидаясь обращения граждан;

отменить практику истребования у населения документов, подтверждающих определенные факты, таких как свидетельство о рождении и водительское удостоверение, аттестат и диплом, за счет внедрения проекта «Цифровой паспорт граждан»;

упростить систему оказания государственных услуг пожилым и лицам с инвалидностью, создать для них дополнительные удобства путем внедрения в данную систему современных технологий.

Министерству юстиции (Давлетов Р.) и Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций (Шерматов Ш.) в срок до 1 октября 2022 года внести в Кабинет Министров проект постановления, предусматривающий меры по дальнейшему обеспечению доступности для населения системы государственных услуг, сокращению очередей, цифровизации и передаче государственных услуг частному сектору.

В рамках задач по обеспечению справедливости и верховенства закона, определенных в Стратегии развития, в 2022 году:

внедрить порядок оказания бесплатной юридической помощи за счет государства гражданам, нуждающимся в социальной защите, наряду с уголовными делами также по гражданским и административным делам;

обеспечить строгое соблюдение порядка, согласно которому обязанность доказывания в административном суде законности решения, действия (бездействия) возлагается на принявшее его должностное лицо;

наладить ведение единого электронного онлайн-реестра учета лиц, свобода передвижения которых ограничена.

Внедрить систему предоставления «пакета первичной социально-материальной помощи» с целью практического содействия в обретении гражданами, отбывшими наказание, достойного места в обществе.

Внедрить в рамках настоящей системы практику предоставления единовременной материальной помощи гражданам, отбывшим наказание и представившим свой конкретный проект в таких направлениях, как предпринимательство, архитектура, ремесленничество, а также готовым начать самостоятельную деятельность.

Министерству внутренних дел (Бобожонов П.), Министерству финансов (Ишметов Т.), Министерству занятости и трудовых отношений (Хусанов Н.) в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров проект постановления, предусматривающий запуск системы предоставления «пакета первичной социально-материальной помощи».

Министерству внутренних дел (Бобожонов П.) и Министерству транспорта (Махкамов И.) совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров проект программы сокращения аварий и смертельных случаев на дорогах посредством совершенствования дорожной инфраструктуры и создания условий для безопасного движения с учетом опыта развитых стран.

При этом уделить особое внимание приведению дорожной инфраструктуры в соответствие с международными стандартами, полной цифровизации системы управления движением, созданию должных условий для безопасного движения на дорогах всеми участниками, обеспечению широкого участия общественности в деятельности в данной сфере, а также эффективному использованию в данном направлении средств, направляемых посредством информационного портала «Открытый бюджет».

Утвердить составы Республиканской комиссии по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы (далее – Республиканская комиссия) и ее рабочей группы согласно приложениям № № 3 и 4.

Возложить на Республиканскую комиссию и рабочую группу организацию и мониторинг за полной, своевременной и качественной реализацией мероприятий, включенных в Стратегию развития, а также координацию подготовки соответствующих проектов годовых государственных программ по ее реализации в 2023–2026 годах.

Установить, что:

своевременная и эффективная реализация Стратегии развития является приоритетной задачей деятельности всех государственных органов и их должностных лиц;

Стратегия развития реализуется в пять этапов и предусматривает принятие государственных программ в разрезе каждого года исходя из наименований, присваиваемых годам в нашей стране.

Поддержать инициативы Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе, Национального центра по правам человека, Федерации профсоюзов и учредителей Центра «Стратегия развития» о реорганизации Центра «Стратегия развития» в исследовательский и «мозговой» центр в соответствии с международными стандартами и возложении на него следующих дополнительных задач:

обобщение системных проблем, выявленных в соответствующих направлениях, включая бюрократические препоны, несоответствия в законодательстве, неработающие правовые механизмы, устаревшие правила;

организация встреч и диалога с представителями соответствующих государственных органов исходя из поднимаемых системных проблем и задач, возложенных Стратегией развития;

проведение обсуждения системных проблем и разработка конкретных предложений по их разрешению совместно с предпринимателями, учеными, экспертным сообществом и представителями общественности;

проведение тематических социальных опросов в соответствующих направлениях и осуществление по их результатам научных изысканий.

Кабинету Министров в двухмесячный срок принять меры по организации деятельности Центра «Стратегия развития» на основе передового зарубежного опыта, а также созданию «научной площадки» для привлечения общественности к процессу реализации реформ.

Поддержать предложения Общенационального движения «Юксалиш» и Фонда «Ватандошлар», направленные на широкое привлечение национального и международного сообщества к процессам реализации Стратегии развития, предусматривающие:

создание в целях оценки уровня достижения целей, определенных в Стратегии развития и Государственной программе, Общественной группы независимого мониторинга и оценки при Общенациональном движении «Юксалиш» в составе представителей институтов гражданского общества, готовящей ежегодные альтернативные отчеты;

формирование в регионах общественных групп по поддержке Стратегии развития в составе представителей негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации, экспертов и активистов махаллей, а также проведение общественных слушаний на системной основе;

обобщение поднимаемых гражданами инициатив и продвижение общественных проектов с привлечением институтов гражданского общества.

Центру «Стратегия развития» принять меры по публикации во всемирной информационной сети Интернет и средствах массовой информации аналитических и информационных материалов о ходе реализации задач, определенных в Стратегии развития и Государственной программе. Центру «Стратегия развития» и Общенациональному движению «Юксалиш» совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в месячный срокзапустить онлайн-портал по доведению до населения результативности исполнения на местах Стратегии развития и Государственной программы.

При этом систематизировать принятые мнения, предложения и возражения по исполнению мер и ежемесячно вносить выдвинутые инициативы в Республиканскую комиссию.

Кабинету Министров обеспечить:

на постоянной основе – организацию своевременной и качественной реализации мер, определенных в Стратегии развития, Государственной программе и программах социально-экономического развития регионов;

ежеквартально – регулярное принятие мер по всестороннему обсуждению хода реализации Стратегии развития, Государственной программы и программ социально-экономического развития регионов, решению выявленных проблем и устранению недостатков, а также привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные проблемы и недостатки;

подготовку проектов годовых государственных программ

по реализации Стратегии развития в последующие годы.

Министерству юстиции совместно со Счетной палатой, Центром «Стратегия развития» и Общенациональным движением «Юксалиш»:

обеспечить разработку рекомендаций по принятию дополнительных мер в целях проведения системного мониторинга, качественной и своевременной реализации Стратегии развития и Государственной программы;

оказывать практическую помощь в качественной и своевременной разработке, согласовании, выставлении на общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов, предусмотренных в Стратегии развития и Государственной программе;

обеспечить подготовку информационно-аналитических обзоров, посвященных итогам реализации Стратегии развития и Государственной программы, их публикацию и широкое распространение на иностранных языках;

ежемесячно вносить в Республиканскую комиссию информацию о результатах мониторинга.

Агентству информации и массовых коммуникаций (Ходжаев А.), Национальной телерадиокомпании Узбекистана (Хаджаев А.) и Национальному информационному агентству Узбекистана (Кучимов А.) совместно со средствами массовой информации регулярнообеспечивать:

широкое разъяснение целей и задач Стратегии развития и Государственной программы в средствах массовой информации, включая всемирную информационную сеть Интернет и социальные сети, а также доведение до общественности их сути и значения;

оперативное доведение до населения объективной и полной информации о ходе и результатах мер, реализуемых в рамках Стратегии развития и Государственной программы.

Определить ответственными за эффективную организацию исполнения настоящего Указа руководителей министерств и ведомств, Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента.

Ежемесячное обсуждение хода исполнения настоящего Указа, осуществление контроля и координации деятельности организаций, ответственных за его исполнение, возложить на Республиканскую комиссию.

Об осуществленных мерах ежеквартально информировать Президента Республики Узбекистан.

Президент

Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент,

28 января 2022 года.

///Посольство Узбекистана в Туркменистан, 4 февраля 2022 г.