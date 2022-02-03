Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 21-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1.Не зря говорят у нас в народе: «Человек достигает зрелости в тридцать лет». Зрелость 30-летних отношений и сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии проявляется в глубоком взаимодоверии, равноправии и взаимной выгоде.

2.На протяжении 30 лет мы выстраиваем доверительные и добрососедские отношения по велению времени. В духе взаимопонимания и взаимоуступчивости окончательно урегулированы оставшиеся от истории пограничные вопросы, общая граница протяженностью более чем 3300 километров превратилась в узы дружбы, доверия и сотрудничества.

3.На протяжении 30 лет мы всегда рядом друг с другом на пути к совместному развитию. В духе совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования плодотворно осуществляется наше сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

4.На протяжении 30 лет мы связаны кровными интересами и общей безопасностью. Добросовестно претворяем в жизнь новую концепцию неделимой, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, совместными усилиями боремся с «тремя силами зла», транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, категорически не допускаем попыток вмешательства извне во внутренние дела и провокации «цветных революций», эффективно защищаем общие интересы в области безопасности, мир и стабильность в регионе в целом.

5.На протяжении 30 лет мы плечом к плечу стоим на страже справедливости. Сообща отстаивая многосторонность, мы решительно поддерживаем друг друга в вопросах, затрагивающих жизненно важные интересы, выступаем солидарно в критический момент, тем самым защищаем наши законные права и стратегические интересы, продвигаем демократизацию международных отношений и формирование более справедливого и рационального миропорядка.

6.Что касается секрета успеха тридцатилетнего сотрудничества между нашими государствами, я бы назвал принципы взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды. Эти четыре принципа являют собой не только бесценный опыт и общее достояние, но и политический гарант динамичного развития наших отношений и источник силы при наращивании дружеских взаимных связей.

7.Время течет, день сменяется новым – год за годом. Вне зависимости от переменчивой международной обстановки и уровня развития Китая, мы были и остаемся добрым соседом, надежным партнером, близким другом и родным братом государств ЦА, которому всегда можно доверять и на которого всегда можно полагаться. Китай твердо поддерживает выбранный вами в соответствии с национальными особенностями путь развития, ваши усилия по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности, дело национального развития, единства и возрождения, а также растущую роль ваших стран на международной арене.

8.Укреплять узы добрососедства и дружбы. Добрососедство и дружба лежат в основу наших отношений. Придерживаясь концепции доброжелательности, искренности, взаимной выгоды и толерантности, будем и впредь расширять контакты на высшем и высоком уровнях, активизировать стратегическую координацию. Важно задействовать роль встречи министров иностранных дел Китай-ЦА и других механизмов диалога, укреплять солидарность и взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах совместного развития и процветания.

9.Создать пояс высококачественного сотрудничества. Мы готовы открыть широкий доступ качественным товарам и сельскохозяйственной продукции ЦА к огромному внутреннему рынку Китая, продолжать успешную практику по проведению Форума торгово-экономического сотрудничества между КНР и странами Центральной Азии, стремиться к доведению товарооборота между Китаем и ЦА до 70 млрд долларов США к 2030 году.

10.Важно обеспечить стабильное функционирование нефтегазопроводов, ускорить строительство четвертой нитки газопровода Китай-ЦА, расширять энергетическое сотрудничество по всем цепочкам производства, способствовать низкоуглеродной трансформации в энергетической сфере.

11.Создать надежный «щит» для укрепления мира. Мир – общее стремление народов нашего региона. Для создания надежной сети по обеспечению безопасности необходимо продолжать совместную борьбу с «тремя силами зла», углублять сотрудничество по пограничному контролю, в сфере противодействия кибертерроризму и проведения совместной операции.

12.Эпидемия COVID-19 вновь доказала, что вирус не знает границ, и у человечества единая судьба. Китай готов продолжать доставки в государства ЦА вакцины и противоэпидемического груза, расширять совместное производство вакцин и специальных лекарств и трансфер технологий.

13.Афганистан – сосед и партнер Китая и государств ЦА. Общим интересам всех наших стран отвечает обеспечение его мира, стабильности, развития и процветания. Поддерживаем усилия Афганистана, направленные на создание открытой и инклюзивной политической конфигурации через диалог и консультации, призываем международное сообщество активизировать поставки гуманитарной помощи, а сам Афганистан – отмежеваться от всех террористических организаций. Будем рады видеть мир и согласие в отношениях Афганистана с соседними странами.

14.Создать в регионе «большую семью» с полным учетом культурного разнообразия и тесного взаимодействия. Цивилизация развивается и расцветает исключительно через общение и взаимообмен. Целесообразно налаживать многогранные культурно-гуманитарные связи, активизировать работу по открытию центров культуры, диалог по вопросам охраны культурного наследия, а также контакты по линии женщин, мозговых центров и СМИ.

15.Обеспечить мир и развитие на планете. Недавно с трибуны ГА ООН мной была озвучена Инициатива по глобальному развитию, ориентированная на координацию усилий по противодействию рискам и вызовам, продвижение Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Я объявляю о предоставлении центральноазиатским государствам в ближайшие 3 года безвозмездной помощи в размере 500 млн долларов США для осуществления социально значимых проектов и 5 тыс. квот на повышение квалификации специалистов в сферах, таких как здравоохранение, сокращение бедности и улучшение благосостояния жителей сельских районов, взаимосвязанность и информационные технологии, которые послужат толчком для развития.

16.Китайская мудрость гласит: «хотя путь невелик, его не преодолеть без движения вперед; хотя дело ничтожно, его не завершить, бездействуя». Призываю прилагать все усилия к укреплению дружбы и сотрудничества во имя блага наших народов, писать новую яркую главу в истории отношений Китая и государств ЦА, открывать прекрасное будущее Сообщества единой судьбы человечества. /// nCa, 3 февраля 2022 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)