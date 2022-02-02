Затруднительное положение Украины – Часть 3 – Обещание, которое выглядело в 1990 году как джентельменское слово

Тарик Саиди

Озлобленность Путина проистекает из его убеждения в том, что некогда данные обещания были нарушены и НАТО расширяется на восток. На приведенной ниже карте показано, как с тех пор альянс приобрел 14 новых членов:

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Утверждение Путина оспаривается по нескольким основаниям, но факт остается фактом: значимые в то время фигуры, безусловно, давали устные заверения в том, что НАТО не пойдет на восток.

Статья Guardian, опубликованная 12 января 2022 года в авторстве Патрика Винтура, проливает свет на этот вопрос.

Вот несколько цитат из аналитической статьи Винтура под названием “Вера России в “предательство” НАТО – и почему это важно сегодня”:

Рассуждая о причинах гнева Путина, Винтур пишет: «Он сосредоточен как на словесных обязательствах, высказанных госсекретарем США Джеймсом Бейкером при президенте Джордже Буше-Младшем, так и на условиях договора, подписанного 12 сентября 1990 года, в котором излагаются возможные действия НАТО на территории бывшей Восточной Германии».

Автор поясняет: «Путин утверждает, что Бейкер в ходе дискуссии 9 февраля 1990 года с советским лидером Михаилом Горбачевым пообещал, что НАТО не будет расширяться на восток, если Россия согласится на объединение Германии».

«На следующий день канцлер Гельмут Коль, неоднозначно относившийся к тому, что Германия останется в НАТО после объединения, также сказал Горбачеву: «Естественно, НАТО не могло расширить свою территорию до нынешней территории ГДР». Обещание было повторено в речи генерального секретаря НАТО 17 мая, и именно это обещание было процитировано Путиным в его мюнхенской речи. В своих мемуарах Горбачев описал эти заверения как момент, который расчистил путь для компромисса по Германии», – добавляет он.

Конечно, Россия восприняла эти обещания как джентльменское слово. Вот почему Борис Ельцин, тогдашний президент России, написал президенту Биллу Клинтону в 1993 году, что любое дальнейшее расширение НАТО на восток нарушает дух договора 1990 года.

Вот что далее пишет Патрик Винтур в своей статье: «Государственный департамент США, в то время не определившийся с призывом Польши вступить в НАТО, был настолько чувствителен к обвинению в предательстве, что чиновники эпохи Клинтона даже попросили министерство иностранных дел Германии официально сообщить о сути претензии. Главный помощник министра иностранных дел Германии ответил в октябре 1993 года, что претензия была формально неверной, но он мог понять, «почему Ельцин думал, что НАТО обязалось не выходить за пределы своих границ 1990 года».

Со статьей Guardian можно ознакомиться здесь: https://www.theguardian.com/world/2022/jan/12/russias-belief-in-nato-betrayal-and-why-it-matters-today

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Сторонники расширения НАТО обычно игнорируют один факт – именно вопрос о НАТО разделил народ Украины, причем большинство не поддерживает членство в блоке.

Гордон М. Хан написал подробную и основанную на фактах статью по этому вопросу. Статья под заголовком «Политика открытых дверей расширения НАТО и война или мир на Донбассе» была опубликована изданием The Transnational 25 июля 2019 года.

Вот несколько цитат из его статьи:

«Связь между НАТО и Западной Украиной ставит под сомнение разрешение гражданской войны в Донбассе. С одной стороны, Западная Украина является единственным из мегарегионов Украины, который поддерживает вступление Украины в НАТО. Эту политическую линию НАТО также поддерживает».

«С другой стороны, Западная Украина – единственный мегарегион в Украине, выступающий против всех мер, которые могли бы решить проблемы, вызывающие сопротивление Донбасса Киеву. Во всех остальных мегарегионах большинство поддерживает некоторые компромиссы, которые могли бы разрешить гражданскую войну».

«Таким образом, Западная Украина, представители которой доминируют в правительстве Майдана, держит остальную Украину в заложниках своей националистической/ультранационалистической ориентации; ориентация, которая, в свою очередь, поддерживается политикой Запада по расширению НАТО».

«Опрос общественного мнения, проведенный на западе страны, в октябре 2018 года показал, что только 36 % граждан Украины «хотят, чтобы Украина стала государством-членом НАТО к 2030 году» – в опросе не участвовали самые антинатовские Крым и Донбасс. Только в Западной Украине большинство – 64 % – поддерживает членство в НАТО. Сюда вошел ультранационалистический очаг Львова (Львов), где идею поддерживают 77%. В центральной Украине 33% поддерживают членство в НАТО; сюда относится и столица Киев, где только 38% поддерживают присоединение к НАТО. На юге Украины положительно высказались только 21 %. На востоке Украины только 17 % – сюда вошли крупный промышленный центр Харькова с 16%. Отдельно была опрошена Херсонская область, и там только 28% поддерживают членство в НАТО.

«Таким образом, этот вопрос резко отделяет западную Украину от остальной части страны, где повсеместно подавляющее большинство выступает против того, чтобы Украина стала членом военного блока».

С статьей можно ознакомиться здесь: https://transnational.live/2019/07/25/nato-expansions-open-door-policy-and-war-or-peace-in-the-donbass/

/// nCa, 2 февраля 2022 года

Продолжение следует…