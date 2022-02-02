Туркменистан: На какие социальные выплаты имеют право матери многодетных семей?

Рамиля Дельмухаметова

Одна из задач политики Туркменистана по повышению уровня благосостояния народа – это совершенствование законодательства с целью улучшения социального положения всех слоев населения, в том числе детей, женщины, лиц старшего возраста.

Об этом свидетельствует Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана о социальной защите населения» от 13 ноября 2021 года. Данные поправки нацелены на поддержку многодетных семей.

Во внесенных изменениях предусмотрены увеличение размера пенсий, пособий, сокращение пенсионного возраста женщин-матерей многодетных семей.

Кроме того, в поддержку многодетных семей увеличены размеры льготных выплат по рождению детей.

В частности, предусматриваются следующие социальные выплаты:

– при рождении первого и второго ребенка выплата 130% от базового размера составляет 507 манат,

– при рождении третьего ребенка выплата 250% от базового размера, составляет 975 манат,

– при рождении четвертого ребенка выплата 500 % от базового размера, составляет 1950 манат,

– при рождении пятого ребенка выплата 600% от базового размера, составляет 2340 манат,

– при рождении шестого ребенка выплата 800% базового размера, составляет 3120 манат,

– при рождении седьмого ребенка выплата 1000% от базового размера, составляет 3900 манат,

– при рождении восьмого ребенка выплата 1200% от базового размера, составляет 4680 манат.

* Базовый размер составляет 390 манат и используется для расчета государственных пособий.

В соответствии с изменениями и дополнениями с 1 января 2022 года размер государственного пособия по уходу за ребенком со дня рождения до достижения возраста трех лет рассчитывается по новой схеме, то есть это 75% от базового размера, который составляет 390 манат. Ранее, пособие составляло 65% от базового размера.

Таким образом, сумма пособия по уходу за ребенком до 3-хлетнего возраста составляет в настоящее время 292 маната 50 тенге (по сравнению с 230 манат 10 тенге в 2021 г).

Кроме того, право на получение пенсии имеют:

женщины, родившие и воспитавшие восьмерых и более детей до восьмилетнего возраста, – по достижении возраста 52 лет, при участии в обязательном пенсионном страховании не менее 10 лет;

женщины, родившие пятерых, шестерых, семерых детей или имеющие ребёнка с инвалидностью с детства (независимо от времени признания ребёнка с инвалидностью) и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, – по достижении возраста 54 лет, при участии в обязательном пенсионном страховании не менее 15 лет;

женщины по достижении 55 лет, родившие четверо детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, при участии в обязательном пенсионном страховании в течение не менее чем 18 лет;

женщины по достижении 56 лет, родившие троих детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста, при участии в обязательном пенсионном страховании в течение не менее чем 20 лет.

Пенсионный возраст для мужчин в Туркменистане наступает в 62 года, для женщин – в 57 лет.

Об авторе: Рамиля Дельмухаметова – юрист (на пенсии), с более 40-летним опытом практики в административном и гражданском праве.

/// nCa, 2 февраля 2022 г.