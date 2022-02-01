Ремесло изготовления дутара внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО – Туркменистан чествует данное событие

ЮНЕСКО включила «Ремесло изготовления дутара, исполнительское музыкальное искусство на нём и искусство бахши» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

На видео-селекторном совещании, проведенном Президентом Бердымухамедовым в понедельник, 31 января, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов сообщил, что в ходе 16-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже 13-18 декабря 2021 года, было единогласно принято решение включить ремесло изготовления дутара, исполнительское музыкальное искусство на нём и искусство бахши в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества. Оригинал свидетельства о включении был получен от ЮНЕСКО 30 января 2022 года.

Вице-премьер Тойлиев (образование) и вице-премьер г-жа Мамедова (культура, СМИ) также приняли участие в совещании

Президент поздравил участников совещания и весь народ с этим радостным событием. Глава государства дал указание по данному случаю провести мероприятия на государственном и велаятском уровнях, в учебных заведениях, общественных организациях и других местах.

Он сказал, что мастеров-ремесленников, изготавливающих дутар, и бахши (артистов, поющих под аккомпанемент музыки дутара) следует всячески поощрять, в том числе путем присуждения им званий и призов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также отметил необходимость сотрудничества с ЮНЕСКО на системной основе, опираясь на План совместных действий Туркменистана и данного специализированного учреждения ООН на ­2021–2023 годы.

Он сказал, что необходимо продолжить работу по включению искусства разведения ахалтекинских лошадей, национальных особенностей разведения туркменской овчарки Алабая и туркменского искусства вышивки в Список ЮНЕСКО.

Кроме того, президент указал на необходимость изучения вопросов, связанных с присоединением Туркменистана к международно-правовым документам, регулируемым ЮНЕСКО.

Параллельно, в приоритетном порядке должен быть завершен процесс открытия кафедр ЮНЕСКО в Туркменском государственном университете имени Махтумкули и Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди, поручил глава государства.

Бердымухамедов заявил, что необходимо предпринять шаги для включения нескольких школ Туркменистана в Ассоциацию школ ЮНЕСКО.

Завершая свое выступление, президент подчеркнул, что отношения с ЮНЕСКО занимают особое место во внешней политике нейтрального Туркменистана. /// nCa, 1 февраля 2022 года (Источник фотографий – туркменские СМИ)