Затруднительное положение Украины – Часть 1 – Это Дежавю

Тарик Саиди

Это дежавю. —- Как будто мы все еще находимся в 2002-2003 годах, а США и их союзники старательно создают ложные основания для вторжения в Ирак.

Почему сегодняшняя история Украины так похожа на историю Ирака двадцатилетней давности?

Давайте вкратце вспомним, что произошло в преддверии войны в Ираке, войны, которая разрушила процветающую страну, привела к сотням тысяч смертей и оставила несколько миллионов людей бездомными или беженцами.

На протяжении многих лет было подробно задокументировано, что администрация Буша сфабриковало утверждение о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения (ОМУ). Также ложно утверждалось, что Ирак укрывает и поддерживает “Аль-Каиду”. Впоследствии, несмотря на очень тщательные расследования, в Ираке так и не было обнаружено никаких запасов оружия массового уничтожения или активной программы по созданию оружия массового уничтожения.

Согласно докладу Чилкота 2016 года – это расследование решения Соединенного Королевства о вступлении в войну – содержится вывод о том, что не все мирные альтернативы были рассмотрены. Более того, Великобритания и США неправомерно повели себя в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в процессе объявления войны, а процесс определения правовой основы для объявления войны был “далек от удовлетворительного”. В итоге, целесообразность ведения военных действий сведена к нулю.

В настоящее время события повторяются.

США и некоторые их союзники ежечасно извергают пламенные заявления о том, что Россия собирается вторгнуться в Украину.

В сюжете CNN описываются факты подстрекательств к войне со стороны некоторых американских чиновников.

Статья, озаглавленная «Украинский чиновник рассказал CNN о том, что разговор Байдена с президентом Украины «прошел не очень хорошо», но Белый дом оспаривает сообщение», и написана Мэтью Ченсом и Джереми Хербом. Материал был опубликован 28 января 2022 года и содержит следующие основные моменты:

Байден предупредил своего украинского коллегу о том, что нападение России может быть неизбежным, заявив, что вторжение теперь практически неизбежно, сообщил чиновник.

“Мы продолжаем наблюдать, в том числе в последние 24 часа, все большее скопление надежных боевых сил, развернутых русскими, опять же, в западной части их страны и в Беларуси”, – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для прессы.

Официальные лица США настаивают на то, что они готовы действовать независимо от того, продолжит ли Россия дипломатию или дальнейшую агрессию в отношении Украины, и в четверг президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что «никаких обсуждений не ведется», когда речь заходит о санкциях в случае вторжения Москвы, включая уничтожение проекта газопровода “Северный поток-2” из России в Германию и исключение России из международной платежной системы SWIFT.

Ранее на этой неделе 8500 военнослужащих США были приведены в состояние повышенной готовности для подготовки к развертыванию в Восточной Европе. Контингент включает подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, а также подразделения 18-го воздушно-десантного корпуса, 101-й воздушно-десантной дивизии и Четвертой пехотной дивизии, сообщил Кирби в четверг.

CNN сообщила в среду о том, что США и несколько союзников обсуждают вопрос о размещении дополнительных тысяч военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО перед любым потенциальным вторжением России в Украину в качестве демонстрации поддержки перед лицом продолжающейся агрессии Москвы, заявила трое американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Полный текст статьи CNN доступен здесь: https://edition.cnn.com/2022/01/27/politics/biden-zelensky-call/index.html

Как показывает история на примерах событий 2008 года (Грузия) и 2014 года (Крым), если Россия действительно желает вторгнуться и аннексировать территорию, это делается без особого предупреждения.

Для оглушительного рева США и их союзников может быть множество причин, но одна из возможных целей состоит в том, чтобы продолжать провоцировать Россию, вывести Путина из психологического равновесия и подтолкнуть к ошибкам. Если это и есть цель, то, скорее всего, все произойдет наоборот.

Америка Джо Байдена определенно хочет войны. Хочет ли войны Украина Зеленского?

/// nCa, 31 января 2022 года

Продолжение следует…