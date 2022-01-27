Туркменистан готов к обсуждению и принятию плана развития на ближайшие 30 лет

Отчет nCa

Туркменистан завершил разработку плана развития на ближайшие 30 лет. Документ будет называться “Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы: Возрождение новой эпохи суверенного государства”.

План планируется вынести на обсуждение и голосование на внеочередной сессии Халк Маслахаты (Народного совета), которая состоится 11 февраля.

В плане определены цели и направления на ближайшие 30 лет. Практические шаги по реализации будут включены в краткосрочные и среднесрочные планы, основанные на руководящих принципах данной генеральной программы.

В среду, 26 января 2022 года, Президент Бердымухамедов провел встречу с руководством финансового, экономического и банковского сектора, возглавляемого вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе совещания был рассмотрен предлагаемый план развития на период 2022-2052 годов с целью внесения возможных корректировок, прежде чем проект будет вынесен на обсуждение в Халк Маслахаты.

Президент Бердымухамедов на совещании высказал следующие замечания и указания руководству сектора (по сообщению TDH):

Глава государства с удовлетворением констатировал, что, несмотря на сложившуюся в мире сложную ситуацию, в стране сохраняется стабильное макроэкономическое положение. Это является ярким свидетельством проводимой в стране глубоко продуманной бюджетно-налоговой политики, успешная реализация которой способствует достижению большого прогресса.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что по оценкам основных международных финансовых организаций в настоящее время мировая экономика постепенно выходит на путь развития.

На достаточно высоком и устойчивом уровне обеспечивается экономический рост. Этот показатель по итогам прошлого года составил 6,2 процента.

В стране также сохраняется финансовая и социальная стабильность, сказал Президент Туркменистана, отметив, что предпринимаются оперативные меры для противодействия внешним факторам, проводится работа по адаптации экономики к внешним факторам. Как подчеркнул лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов, активно развивается социальная сфера, а точнее система социальной защиты населения, продолжаются преобразования в области образования и здравоохранения.

Осуществляется эффективная деятельность по реализации индустриальной политики страны, в частности по производству импортозамещающей продукции, повышению объёмов экспортно-ориентированной продукции.

Это, продолжил глава Туркменистана, позволило сохранить конкурентоспособность многих отраслей экономики, диверсифицировать внешнеторговые операции.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также сделал акцент на том, что сохраняются динамичные темпы реализации масштабных региональных и национальных инвестиционных проектов и реформирования различных отраслей экономики. Лидер нации также отметил осуществляемые преобразования в области финансовой, налогово-бюджетной, денежно-кредитной, внешнеэкономической и ценовой политики.

В продолжение лидер нации определил конкретные задачи перед структурами финансово-экономического комплекса.

Деньги всегда должны функционировать стабильно, сказал глава государства. В данной связи в настоящее время основная задача Центрального банка и всей банковской системы состоит в сохранении сбалансированности денег в экономике, обеспечении постоянного контроля в этом направлении.

Следует совершенствовать кредитно-денежную политику страны, управление финансовыми средствами, а также обеспечить и повысить эффективное использование кредитов, направляемых в экономику, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Главной целью денежно-кредитной политики Туркменистана должно быть укрепление покупательной способности национальной валюты, поддержание промышленно-инновационного развития страны, сделал акцент глава государства, подчеркнув, что следует обеспечить средствами в достаточных объёмах ведущие отрасли экономики, в том числе приоритетные сферы.

Для повышения инвестиционной активности страны, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, необходимо продолжить финансирование проектов, осуществляемых малыми и средними предприятиями. В данном контексте нужно активно взаимодействовать с международными финансовыми организациями, особенно Международным валютным фондом, Группой Всемирного банка, Азиатским банком развития и другими финансовыми институтами.

Глава государства также акцентировал внимание на значении контроля за реализацией мер, предусмотренных в принятых государственных программах в области банковской системы, и на координировании работ в этом направлении.

В Стратегии действий по развитию Туркменистана на 2022–2052 годы следует предусмотреть повышение качества и спектра оказываемых населению цифровых банковских услуг, сказал лидер нации.

В нынешнем году должны быть предприняты практические шаги по дальнейшему укреплению экономического потенциала страны, обеспечению высоких темпов экономического и социального развития, отметил глава государства, заострив внимание на важности увеличения доходов бюджета и развития в экономике рыночных отношений.

Особый акцент лидер нации сделал на надлежащей подготовке к проведению в феврале текущего года внеочередного заседания Халк Маслахаты.

Подчеркнув, что для определения основных направлений развития независимого государства на ближайшие 30 лет необходимо разработать окончательный проект «Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы: Возрождение новой эпохи суверенного государства», глава государства адресовал соответствующим руководителям конкретные поручения на этот счёт. /// nCa, 27 января 2022 г.