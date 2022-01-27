Кабул подключился к туркменской электроэнергии в связи с аварией в центральноазиатской энергосистеме

Узбекистан приостановил экспорт электроэнергии в Афганистан в результате массивной аварии в системе электропередачи, от которой пострадали во вторник три страны Центральной Азии.

«К счастью, технической команде компании DABS впервые удалось подключить Кабул к подаче электричества из Туркменистана», – говорится в пресс-релизе главной энергетической компании страны Da Afghanistan Breshna Sherkat.

По причине крупного отключения электроэнергии в энергосистеме Узбекистана временно приостановлены поставки в Афганистан, прокомментировало узбекское министерство энергетики. Экспорт в Афганистан будет возобновлен “как только позволит ситуация”, сообщил пресс-секретарь.

В начале января Узбекистан и Афганистан подписали контракт на поставку 2 миллиарда кВт/ч узбекской электроэнергии на сумму 100 миллионов долларов. Также стороны обсуждают строительство ЛЭП «Сурхан -Пули-Хумри», которая подключит Афганистан к единой энергосистеме Центральной Азии.

Туркменистан также разработал проект маршрута ЛЭП, по которой в перспективе туркменское электричество будет питать сети электроснабжения афганской столицы. Речь идет о маршруте от Марыйской государственной электростанции до ГЭС «Ватан» и от афганского города Мазари-Шариф до Кабула. /// nCa, 27 January 2022