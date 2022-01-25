Потенциал возобновляемых источников энергии Туркменистана огромен – Заключен первый контракт на возведение солнечно-ветровой электростанции

Доклад nCa

Турецкая компания Chalyk Energy (Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.) выиграла тендер на строительство первой в Туркменистане солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 МВт.

Станция будет построена в этрапе Сердар Балканского велаята. Данной электроэнергией будут снабжаться жилые и другие объекты вдоль береговой линии озера Алтын Асыр, второго по величине искусственного озера в мире.

В соответствии с контрактом, заключенным министерством энергетики, турецкая компания также проложит линию электропередачи 110 кВ от подстанции Сердар.

Тендеры по проекту были объявлены в июне 2021 года.

Финансирование на проект в размере 25 миллионов долларов США будет обеспечено за счет кредита, выделенного Фондом развития Абу-Даби. Кредит предоставлен Государственному банку внешнеэкономической деятельности Туркменистана сроком на 15 лет с льготным периодом в 3 года под 4% годовых.

Согласно указу президента, Министерство энергетики страны заключило внутреннее кредитное соглашение с Государственным банком внешнеэкономической деятельности на срок до 15 лет с льготным периодом 3 года под 4,5% годовых.

Солнечный и ветровой потенциал Туркменистана

График из документа ПРООН:

Доктор Сейтгельдиев Н., директор Института солнечной энергии Академии наук Туркменистана, представил доклад на конференции в Баку в 2018 году.

Ниже приводятся соответствующие отрывки из доклада, описывающие потенциал ветровой и солнечной энергии Туркменистана:

Солнце и ветер являются наиболее перспективными возобновляемыми источниками энергии. Природно-климатические условия Туркменистана чрезвычайно благоприятны для широкого использования возобновляемых источников энергии. Продолжительность солнечного сияния в Туркменистане составляет 2768-3081 часов в год, почти круглый год. В то же время скорости ветра в прикаспийской зоне достаточно для круглогодичной стабильной работы ветроустановок.

Солнечная энергия

В году около 300 светлых дней; на обширной территории страны среднегодовая интенсивность солнечного излучения составляет около 700-800 Вт/м2, что равно энергоснабжению 2000 кВтч/м2 в год на один квадратный метр поверхности земли.

Годовой энергетический потенциал солнечной энергетики оценивается на уровне 110 миллиардов тонн условного топлива.

Распределение энергетического потенциала солнечной энергии на территории Туркменистана можно рассматривать даже в силу его широтного положения. Однако при проектировании систем солнечного отопления необходимо учитывать температурный режим места расположения объектов возобновляемой энергетики. Из-за низких температур наружного воздуха зимой, особенно в Дашогузском велаяте (до 20-28° C ниже нуля), будут иметь место большие потери тепла, которые могут снизить эффективность солнечных отопительных установок.

Энергия ветра

Туркменистан характеризуется большим потенциалом использования энергии ветра (640 миллиардов кВт-ч в год).

До 40% территории страны благоприятны для использования энергии ветра. Западные и северо-западные регионы (включая Каспийскую зону), где преобладает скорость ветра более 4 м/с, наиболее благоприятны для развития ветроэнергетики.

В прибрежной зоне северного Каспия удельная мощность воздушного потока сравнительно велика, около 110-135 Вт/м2

Карта составлена в 2009-2010 годах и отражает расширенную регионализацию по преобладающей среднегодовой скорости ветра.

Карта позволяет приблизительно оценить источники энергии ветра в разных частях Туркменистана и разработать необходимый комплекс мероприятий по ветроэнергетике.

Высокий уровень потенциала энергии ветра – более 150 Вт/м2 – характерен для Балхано-Копетдагского коридора.

В центральном регионе вплоть до северной границы преобладает удельная мощность ветра не более 100 Вт/м2.

В целом потенциал ветроэнергетики Туркменистана эквивалентен 5,5 миллиардам тонн условного топлива в год.

Ниже приводится график IRENA (Международное агентство по возобновляемым источникам энергии):

/// nCa, 25 января 2022 г.