Туркменистан реализует кораблестроительный проект стоимостью свыше 150 млн.долларов США

Эльвира Кадырова

В Туркменистане планируется реализовать крупный кораблестроительный проект стоимостью 150,25 миллиона долларов США. 90% финансирования проекта будет обеспечено кредитами ИБР (60%) и Фонда ОПЕК (30%).

В рамках проекта Судостроительный и ремонтный завод «Balkan» агентства «Türkmendeňizderýaýollary» построит два парома «Ro-Ro» для перевозки железнодорожных вагонов и один сухогруз.

По информации Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана, который заключит кредитные соглашения с указанными финансовыми организациями,

ИБР одобрил выделение 90,15 миллиона долларов США.

ИБР внесет свой вклад, используя два метода финансирования. 90 миллионов долларов США будут профинансированы методом продажи в рассрочку (Installment Sale) и 0,15 миллиона долларов через Грант по программе обратной связи (Reverse Linkage Grant).

Фонд ОПЕК выделит заем в размере 45 млн долларов США.

Оставшуюся сумму в размере 15 млн долларов США покроет Туркменистан.

Учитывая упрощённость погрузочно-разгрузочных работ и соответствие нормам безопасности, предусматривается строительство паромов с открытой палубой, что отвечает требованиям Международной морской организации (IMO) по перевозке некоторых видов опасных грузов на открытой палубе судна, сообщил в ходе заседания Кабинета министров в пятницу Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев, представляя проект. Также им были продемонстрированы некоторые чертежи и эскизы будущих кораблей.

Планируемое к постройке судно Ro-Ro

Вагонные лифты на первой палубе

Вид второй палубы

Одновременно на нижних палубах можно будет перевозить грузовые вагоны с продовольствием, стройматериалами, сельскохозяйственной и другой продукцией.

Грузоподъемность сухогруза составит 5100 тонн.

Cудостроительный завод «Балкан» в городе Туркменбаши на побережье Каспийского моря был введен в строй в мае 2018 года. Он рассчитан на строительство 4-6 судов и обработку 10 тысяч тонн стали в год. Это первый масштабный кораблестроительный проект, который будет осуществлен Туркменистаном на собственной верфи. /// nCa, 24 января 2022 г. [источник фото – скриншоты с туркменского телевидения]