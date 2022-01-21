Туркменистан определился с маршрутом ЛЭП до Кабула и афгано-пакистанской границы

Доклад и комментарий nCa

Краткое содержание доклада

Туркменистан приступил к работе над проектом линии электропередачи Балкан-Дашогуз. ЛЭП станет недостающим сегментом будущей внутренней кольцевой энергосети, которая позволит направлять электроэнергию с любого генерирующего объекта в любую точку сети отечественных и зарубежных потребителей.

Дашогузская электростанция мощностью 254 МВт будет переведена на режим комбинированного цикла, что приведет к повышению эффективности объекта и уменьшению воздействия на окружающую среду.

Туркменистан завершил прокладку маршрута передачи электроэнергии в Кабул. Речь идет о маршруте от Марыйской государственной электростанции до ГЭС «Ватан» и от афганского города Мазари-Шариф до Кабула.

Туркменистан также завершил разработку маршрута передачи электроэнергии в Пакистан. Этот маршрут пройдет через Герат-Фарах-Кандагар и достигнет границы с Пакистаном. Источником поставок будет электростанция в Мары.

Также были подготовлены планы по укреплению линий электроснабжения Мары-Серахс и Серахс-Мешхед.

Доклад

Президент Бердымухамедов посетил Дашогузский велаят в четверг, 20 января 2022 года.

Он побывал на месте строительства линии электропередачи Балкан-Дашогуз, проект, который был запущен недавно.

Здесь была организована презентация.

Руководитель института «Туркменэнерготаслама» В.Рахманов доложил об эскизных проектах ЛЭП мощностью 500 киловольт и протяжённостью 560 километров на линии Балкан–Дашогуз в целях создания кольцевой энергосистемы страны.

Руководитель концерна «Туркменэнергогурлушык» Н.Атаев сообщил, что специалисты накопили богатый опыт строительства различных по мощности ЛЭП и трансформаторных подстанций. Были представлены эскизные проекты, в числе которых 500-киловольтные ЛЭП и подстанции, 2-цепная ЛЭП Ахал–Балкан мощностью 220 киловольт, протяжённостью 421 километр, мощностью 220 киловольт, протяжённостью 380 километров 2-цепная ЛЭП Ахал–Мары, а также 2-цепная ЛЭП Дашогуз–Дашогуз мощностью 220 киловольт и протяжённостью 25 километров, Дашогузской государственной электростанции, а также ЛЭП в направлении электростанций «Сердар», «Каахка», «Теджен».

Министр энергетики Х.Реджепмырадов отчитался о переводе государственной электростанции Ахал в комбинированное управление, представив соответствующие проекты. Как отмечалось, предусматриваются здание паротурбогенератора, 4 паровых котла, 2 трансформатора и другие вспомогательные объекты. В связи с этим предпринимаются необходимые меры по координации деятельности Дашогузской и Лебапской государственных электростанций.

Государственная электростанция в Лебапе включает в себя здание паровой турбины, холодильную установку, котельную, здание воздушной компрессионной станции, резервный дизель-генератор, устройство сбора дождевой воды, трансформаторную подстанцию, паровой котёл, главное распорядительное устройство и многое другое. Также сообщалось о проектах 10-мегаваттных солнечных и ветряных электростанций в этрапе Сердар Балканского велаята, детали их расположения были представлены на чертежах.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Ч.Пурчеков представил информацию о маршруте ЛЭП Туркменистан–Афганистан–Пакистан, участка от Марыйской государственной электростанции до ГЭС «Ватан», а также о планируемой прокладке линии от афганского города Мазари-Шариф до Кабула.

Кроме того, Президенту были представлены проекты ЛЭП от Марыйской ГЭС по направлению Герат–Фарах–Кандагар и через Афганистан в Пакистан. Помимо этого, вице-премьер доложил о планах на строительство ЛЭП мощностью 500 киловольт Мары–Мешхед, ЛЭП мощностью 400 киловольт Мары–Серахс протяжённостью 140 километров и такой же 15-километровой линии Серахс–Мешхед.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в результате проводимых в этой сфере в последние годы масштабных преобразований во всех регионах страны построены современные электростанции, в несколько раз повышены энергетические мощности, проложены новые тысячи километров линий электропередачи.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл здесь рабочее совещание при участии руководителей отраслевых энергетических ведомств и специалистов велаятских структур Министерства энергетики.

Как отметил лидер нации, принятие «Концепции развития электроэнергетической отрасли Туркменистана на 2013–2020 годы» позволило ещё более укрепить материально-техническую базу отрасли и в несколько раз увеличить объёмы производимой электрической энергии. Также созданы благоприятные условия для повышения надёжности снабжения внутренних потребителей электроэнергией, увеличения объёмов и расширения направлений её экспорта.

В связи с успешной реализацией данной Концепции в настоящее время в каждом велаяте действуют две-три электростанции, сказал глава государства, отметив, что это создаёт широкие возможности для обеспечения энергетической безопасности регионов, повышения производственных мощностей.

В настоящее время туркменская электроэнергия поставляется нашим соседям – в Исламскую Республику Иран и Афганистан, Узбекистан, а также в Кыргызскую Республику. Кроме того, есть большая возможность её поставок в третьи страны через Узбекистан и Иран, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Энергия, производимая Дашогузской государственной электростанцией мощностью более 254 мегаватт, помимо потребителей велаята отправляется в другие страны.

В результате осуществляемых преобразований в регионе в будущем предусматривается переход этой электростанции с простого на комбинированное парогазовое управление. А реализация этих мер позволит производить дополнительные объёмы электроэнергии без потребления природного газа, значительно снизив уровень наносимого окружающей среде вреда.

Президент страны акцентировал внимание на том, что с реализацией проекта высоковольтной воздушной линии электропередачи Ахал–Балкан–Дашогуз будет создан ещё один надёжный источник энергии, который придаст мощный стимул социально-экономическому развитию Дашогузского велаята.

В ходе рабочего совещания глава государства заслушал отчёты участвующих в нём специалистов.

Завершение в полном объёме строительства высоковольтных систем электропередачи по направлениям Ахал–Балкан–Дашогуз и Ахал–Мары и подстанций обеспечит надёжное функционирование энергосистемы. Направление Ахал–Балкан, являющееся первым этапом этого проекта, было открыто и сдано в эксплуатацию в 2021 году.

На втором этапе по направлению Балкан–Дашогуз энергосистемы ведутся строительно-монтажные работы. С учётом того, что это направление пролегает через Каракумы, это означает, что предстоит выполнить колоссальный объём работ. Поэтому важное значение придаётся разработке программы строительства высоковольтных линий электропередачи и станций по направлению Балкан–Дашогуз.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Ч.Пурчеков отчитался о комплексной работе по реализации разработанной по инициативе лидера нации программы по созданию в стране единой энергосистемы.

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Затем глава государства прибыл в птицеводческий комплекс хозяйственного общества «Işewür topar», расположенный на территории этрапа Гёроглы.

Руководитель хозяйственного общества «Işewür topar» О.Сопыев проинформировал Президента страны о состоянии проводимых здесь работ, слаженных действиях возглавляемого им дружного коллектива, вносящего достойный вклад в обеспечение продовольственного изобилия страны.

Как отмечалось, в этом хозяйстве ежегодно производится 300 тонн мяса птицы.

Как сообщалось, здесь за год в шесть этапов выводится 210 тысяч цыплят, то есть по 35 тысяч на каждом этапе. Срок созревания птиц для производства мяса составляет 45 дней. У индюшек этот срок составляет 120 дней, у индоптицы – 150 дней. В этом возрасте вес самок достигает 8–10 килограммов, самцов – 14 килограммов.

Президент страны также расспросил о процессе фасовки мяса птицы, товарной привлекательности упаковки и марке продукции.

Предприниматель рассказал, что заготовленное мясо выпускается в привлекательной упаковке под торговой маркой «Mahmal», что говорит о нежной текстуре куриного мяса, произведённого в экологически чистых условиях и отличающегося полезными свойствами.

Хозяйственному обществу также выделен земельный участок в 50 гектаров, где предприниматели выращивают кормовые культуры: на 20 гектарах возделывается кукуруза, на 15 га – сорго (или джугара), на 5 га – ячмень, а на оставшихся 10 гектарах – клевер. Кроме того, в предпринимательском комплексе имеется цех, мощность которого позволяет перерабатывать 800 кур в час.

Пожелав предпринимателям дальнейших успехов в их благородном деле, Президент Гурбангулы Бердымухамедов направился в Международный аэропорт города Дашогуз, откуда вылетел в столицу.

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Комментарий nCa – Тарик Саиди

Как сообщалось ранее, делегация движения “Талибан” во главе с и.о. министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки посетила Туркменистан 14-15 января 2022 года.

В ходе переговоров было принято решение о внесении корректировок в компоненты проекта коридора ТАПИ – в частности, проект ТАП (сеть электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан) будет реализован незамедлительно, а за его реализацией последует осуществление проекта газопровода ТАПИ (газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

СМИ сообщили о том, что реализация TАП может начаться уже в марте этого года. В связи с этим, делегация туркменских специалистов посетит Афганистан после 20 января для координации подготовительных работ.

Визит Президента Бердымухамедова в Дашогузский велаят 20 января служит первым признаком того, что стороны будут продвигаться в соответствии с договоренностью.

Дополнительный элемент, ранее не получавший широкой огласки, заключается в том, что Туркменистан готов поставлять электроэнергию и в Кабул, и, конечно же, в города и поселки, расположенные вдоль маршрута Мазари-Шарифом и Кабулом.

Это целесообразное решение.

Электроэнергия – это готовые наличные финансовые средства. Вы поставляет электроэнергию, и с вами быстро расплачиваются за поставки.

Преимущества многообразны: 1. Экспорт туркменской электроэнергии улучшит качество жизни афганских граждан; 2. обеспечит временными рабочими местами некоторую часть афганского населения; 3. будет способствовать созданию небольших производственных мощностей; и 4. позволит генерировать часть доходов и создаст условия для реализации ТАПИ на территории Афганистана.

Туркменистан, несмотря на ограничения, вызванные нестабильностью энергетических рынков и ограничениями пандемии, вносит значительный вклад в экономическую стабильность Афганистана. Это делается без излишней помпы и бесшумно. /// nCa/TDH, 20-21 января 2022 г.