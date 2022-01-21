Объединяющая сила музыки, призывающей к миру и гармонии

Украинский дирижер возглавил британский оркестр, исполнивший произведение туркменского композитора, которое посвящено первой женщине на посту премьер-министра Индии

Эльвира Кадырова

«Существует лишь один способ сохранить мир для грядущих поколений – жить в мире, искать способы сотрудничества, стремиться решать проблемы путем доброй воли. И, думается, немалую роль в этом может сыграть искусство. Оно всегда нарушало государственные границы протянутой рукой дружбы. Это и есть главное», – так говорил выдающийся туркменский композитор Чары Нурымов. К сожалению, музыканта-классика давно нет рядом с нами, но вечным посылом гуманизма для нынешнего и будущего поколения будет служить его творческое наследие.

…Перенесемся за тысячи километров в английский город Пул. Вечер 19 января 2022 года в местном храме искусств – театре «Лайтхаус» стал поистине одним из запоминающихся событий в культурной жизни города. Не смолкали бурные овации аплодировавшего стоя зала.

Вот таким ярким эмоциональным откликом публики завершилась премьера одного из шедевральных творений Чары Нурымова – симфонии № 2.

Симфония № 2 – посвящение памяти Индиры Ганди – была создана Нурымовым в 1984 году. Посредством силы музыки композитор, выразив свой протест против насилия, призывает человечество к миру и спокойствию.

Произведение было исполнено Борнмутским оркестром под руководством украинского дирижера Кирилла Карабица в рамках его собственного проекта «Голоса Востока».

Выбор пал на сочинение Нурымова не случайно. Дирижер помнит его еще с детства. Отец Кирилла – Иван Карабиц, современник Нурымова и соратник «по музыкальному цеху», был лично хорошо с ним знаком.

Оркестру свои исполнением, полным драматизма и убедительности, удалось донести до сердец слушателей идею, заложенную в произведении туркменского композитора-классика.

К слову, Борнмутский оркестр – это один из старейших музыкальных коллективов, творческая биография которого насчитывает более 120 лет. Оркестр широко популярен не только у себя на родине, но и имеет солидную международную репутацию. /// nCa, 21 января 2022 г.