Нейтралитет и целостный подход определяют визит Талибов в Туркменистан

Тарик Саиди

Делегация движения “Талибан” во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки посетила Туркменистан 14-15 января 2022 года. Основная встреча состоялась с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в узком и расширенном форматах.

Согласно пресс-релизу министерства иностранных дел Туркменистана (публикуется отдельно):

«Особое внимание на переговорах уделено совместным инфраструктурным проектам, которые являются важным аспектом торгово-экономического сотрудничества. В этой связи, стороны обсудили ход реализации проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП). Также министры отметили совместную работу по строительству железной дороги из Туркменистана в Афганистан.

Собеседники отметили необходимость дальнейшей активизации туркмено-афганского взаимодействия в сфере обеспечения региональной безопасности.

Р.Мередов подчеркнул, что Туркменистан, безусловно, заинтересован в политической и экономической стабильности Афганистана, благополучии и единстве афганского народа. В данной связи туркменская сторона подтвердила, что продолжит оказывать регулярную гуманитарную поддержку афганскому народу, исходя из принципов добрососедства и многовековой дружбы».

TOLO News сообщает о визите следующее:

«Мы надеемся, что до возобновления проекта трубопровода ТАПИ работа над проектом ТАП (электроэнергия) начнется предстоящей весной. Строительство ЛЭП может начаться в марте», – сказал Муттаки.

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«После 20 января в Афганистан прибудет техническая группа из Туркменистана. Техническая группа с нашей стороны совместно с ними изучит эти области», – сообщил Ахмад Вали Хакмаль, представитель Министерства финансов.

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Итоги нынешнего визита следует рассматривать в купе с результатами визита заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепы Хаджиева в Афганистан 8 января 2022 года.

Согласно пресс-релизу МИД Туркменистана, тогда «состоялись встречи заместителя министра иностранных дел Туркменистана с заместителем председателя правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи, с заместителем министра иностранных дел Шер Мохаммадом Аббасом Станикзаем, с министром горной добычи и нефтепродуктов Шахабуддином Делаваром, а также с заместителем министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Мовляви Садером Азаном».

Также в пресс-релизе сообщается:

«Стороны уделили особое внимание активизации темпа совместных проектов в ключевых отраслях. В этой связи, выражена готовность двух стран к дальнейшему сотрудничеству по продвижению строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линии электропередачи (ЛЭП) Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП) и железной дороги из Туркменистана в некоторые провинции Афганистана.

Среди первоочередных вопросов нынешней встречи обеспечение благополучия, стабильного развития на афганской земле и возможности интеграции страны в масштабные экономические, энергетические и транспортно-коммуникационные проекты регионального значения.

В ходе нынешней встречи еще раз подчеркнута готовность туркменской стороны, как соседнего и нейтрального государства, содействовать налаживанию соответствующего диалога и созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане».

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Между тем, необходимо учесть новостной репортаж афганского издания TOLO News, опубликованный 11 января 2022 года, то есть после визита Хаджиева.

По проекту ТАПИ в ближайшее время будут подписаны семь соглашений

Официальные лица Министерства иностранных дел заявили, что в ближайшее время они подпишут оставшиеся семь соглашений по проекту ТАПИ.

Валиулла Шахин, директор по стратегическим исследованиям Министерства иностранных дел, заявил, что Туркменистан выплатит долю Афганистана в проекте ТАПИ в качестве кредита.

“Что касается этого вопроса, мы договорились с Туркменистаном о предоставлении Афганистану средств для оплаты расходов, а Афганистан в будущем вернет заем за счет доходов от этого проекта”, – сообщил Шахин.

По данным Министерства иностранных дел, по реализации проекта ТАПИ имеется 16 соглашений, 9 из которых были подписаны до распада предыдущего правительства, а семь документов будут подписаны в ближайшее время.

Между тем Министерство финансов заявляет, что в новом финансовом году бюджет на проект ТАПИ будет выделен.

“Для проекта ТАПИ и других проектов развития в 1401 году будет рассмотрен бюджет”, – сообщил пресс-секретарь Министерства финансов Ахмад Вали Хакмал.

В то же время некоторые экономисты считают, что Афганистан не может позволить себе внести свой вклад в проект ТАПИ.

“Похоже, что Исламский эмират в одиночку не сможет запустить проект ТАПИ или даже начать первоначальную работу, поскольку введенные санкции и иностранная помощь со всего мира прекратились”, – говорит экономист Сайед Насир Рештия.

Проект ТАПИ оценивается в 9-10 миллиардов долларов, ответственность за строительство и управление этим крупным региональным проектом несет компания TAPI Pipeline Company Limited (TPCL). /// Tolo News, 11 января

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Очевидно, что визит делегации движения “Талибан” в Туркменистан 14-15 января 2022 года был запланирован в рамках позиции нейтралитета и целостного подхода Туркменистана.

Всего несколько слов о нейтралитете и целостном подходе:

Нейтралитет Туркменистана носит позитивный и активный характер. Это обеспечивает подлинно непредвзятое мировоззрение и чистый контекст.

Согласно целостному подходу Туркменистана, все взаимосвязано друг с другом. Вещи не существуют в вакууме.

Имея это в виду, легко увидеть прорыв, достигнутый благодаря визиту талибов.

Первое, что следует отметить, – это то, что такие мегапроекты, как ТАПИ и ТАП, возвращаются в нужное русло. ТАП (сеть передачи электроэнергии Туркменистан-Афганистан-Пакистан) должна быть запущена уже в марте этого года.

Финансирование этого проекта не является центральной частью вопроса. Механизм устроен так, чтобы проект был самодвижущимся.

На самом деле это также послужило бы преодолению инерции, вызванной тактикой затягивания администрации Гани, направленной на замедление реализации проекта ТАПИ.

Это случай классической загадки о повозке и лошади. — Один из вариантов состоит в том, чтобы снять часть груза, чтобы лошадь могла тащить повозку по пересеченной местности. Как только лошадь выйдет на ровную дорогу, ношу можно будет доложить обратно в тележку. Другой вариант – организовать дополнительную повозку с лошадью, разделив груз. Еще один вариант – прицепить к повозке еще одну лошадь. Идея состоит в том, чтобы проявлять гибкость и помнить о цели, не отвлекаясь на препятствия.

Благодаря нынешнему визиту, коридор ТАПИ, который включает в себя газопровод ТАПИ, линии электропередачи ТАП, оптоволоконную линию связи, автомобильные, железные дороги и другие элементы, вступил в новую фазу.

Кроме того, есть также некоторые второстепенные наблюдения.

Туркменистан принял делегацию движения “Талибан”, хотя Туркменистан официально не признает правительство талибов. Идея заключается в том, что Туркменистан признает народ Афганистана и сделает все, чтобы обеспечить интересы народа Афганистана.

В связи с этим, вызывает недоумение желание западных правительств и зеркально отражающих друг друга западных СМИ спровоцировать крах правительства Талибов. По сложившейся у них практике, они предпринимают определённые действия, нисколько «не заботясь о последствиях».

С другой стороны, страны региона, включая Туркменистан, объединяются, чтобы помочь стабилизировать Афганистан, предотвратить нарастающую там человеческую трагедию и вовлечь Афганистан в ряды полезных участников региональных инициатив. /// nCa, 17 января 2022 г.