В Туркменистан прибыла с визитом представительная делегация Афганистана

14 января 2022 года в Туркменистан прибыла с визитом афганская делегация во главе с исполняющим обязанности Министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

15 января в рамках визита в Ашхабад состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с и.о. Министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки в узком формате. В ходе беседы главы МИД двух братских государств обсудили вопросы развития и укрепления партнерства по широкому спектру направлений.

Затем, встреча продолжилась в расширенном формате, в ходе которой стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонней повестки. В частности, собеседники рассмотрели актуальные вопросы в области политико-дипломатического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Была отмечена результативность туркмено-афганских переговоров, состоявшихся в ходе нескольких визитов туркменской делегации в Афганистан. В данном контексте стороны подчеркнули значимую роль диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран в развитии межгосударственных отношений.

Особое внимание на переговорах уделено совместным инфраструктурным проектам, которые являются важным аспектом торгово-экономического сотрудничества. В этой связи, стороны обсудили ход реализации проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП). Также министры отметили совместную работу по строительству железной дороги из Туркменистана в Афганистан.

Собеседники отметили необходимость дальнейшей активизации туркмено-афганского взаимодействия в сфере обеспечения региональной безопасности.

Р.Мередов подчеркнул, что Туркменистан, безусловно, заинтересован в политической и экономической стабильности Афганистана, благополучии и единстве афганского народа. В данной связи туркменская сторона подтвердила, что продолжит оказывать регулярную гуманитарную поддержку афганскому народу, исходя из принципов добрососедства и многовековой дружбы.

По итогам встреч, прошедших в рамках визита афганской делегации в Ашхабад, Министры иностранных дел Туркменистана и Афганистана выступили с обращением к представителям средств массовой информации. В ходе обращения главы МИД двух стран, констатируя позитивный и конструктивный характер нынешнего диалога, резюмировали итоги туркмено-афганских переговоров, нацеленных на расширение многопланового партнерства между Туркменистаном и Афганистаном.///МИД Туркменистана, 15 января