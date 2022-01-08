Блинкен признал роль США в беспорядках в Казахстане?

Тарик Саиди

Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тилеуберди 6 января 2022 года.

Официальные сайт Государственного департамента США опубликовал нижеследующий пресс-релиз по заявлению пресс-секретаря Неда Прайса:

“Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен побеседовал сегодня с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тилеуберди по поводу продолжающегося чрезвычайного положения в Казахстане. Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ и выступил за мирное урегулирование кризиса с соблюдением прав человека. Госсекретарь также подчеркнул приоритет содействия стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на российскую агрессию».

В этом заявлении имеется любопытная конструкция, намекающая на то, что многие аналитики уже подозревали.

В этом заявлении всего три предложения, и последнее наполнено взрывоопасным смыслом.

Во втором предложении госсекретарь Блинкен выразил поддержку мирному урегулированию ситуации в Казахстане. Если, конечно, это заметно.

Однако последнее предложение заставляет задуматься: «Госсекретарь также подчеркнул приоритет содействия стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на российскую агрессию».

Первое, что приходит на ум после прочтения этого предложения: какова связь между нынешней ситуацией в Казахстане и американским требованием к Казахстану занять позицию против России в украинском конфликте?

Этот вопрос сразу же порождает следующий: госсекретарь Блинкен только что сделал Казахстану своего рода бартерное предложение? Он хотел сказать, что вы поддержите нас против России в Украине, и мы остановим беспорядки в Казахстане?

Это несколько поспешный вывод, но он подтверждает широко распространенную идею о том, что происходящее в Казахстане является попыткой осуществить Цветную революцию, а за этими беспорядками стоят США и/или их союзники. /// nCa, 8 января 2022 г.