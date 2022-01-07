Беспорядки в Казахстане – Знакомый запах

Тарик Саиди

В протестах, разворачивающихся в Казахстане, чувствуется знакомый запах. — Есть присказка: если она выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то, скорее всего, это утка.

То, что началось 2 января 2022 года в Казахстане, является хрестоматийным примером Цветной революции.

Дополнительным аспектом служит то, что это также насильственная форма опосредованной войны США и их союзников против Китая и России.

Достаточно привести косвенные доказательства, чтобы подтвердить, что это, безусловно, попытка совершить Цветную революцию.

Вспомним тюльпановую революцию, которая сместила правительство Аскара Акаева в 2005 году в Кыргызстане. Началась с того, что люди выступили из Ошской и Джелалабадской областей Ферганской долины. По меньшей мере год эти люди накапливали гнев в так называемых оздоровительных центрах в сельской местности и небольших городах. Этих людей привезли в Бишкек, и они сразу же приступили к насилию, грабежам, мародерству и вооруженным столкновениям с правоохранительными органами.

Аналогичное произошло и в Казахстане, где протестующих привезли из небольших городов и сел, чтобы посеять хаос в городах, особенно в Алматы. Кроме того, в течение всего предыдущего года проводилась систематическая работа по созданию рабочих мест в сельских районах Казахстана.

Кроме того, наблюдается жуткое сходство с украинской революции в плане выбора времени. Протесты вспыхнули на киевском Евромайдане 21 ноября 2013 года как раз в тот момент, когда тогдашнее правительство Украины решило приостановить подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом и совершило разворот в сторону России. На этот раз беспорядки начались всего за несколько дней до саммита НАТО-Россия, который состоится 12 января 2022 года. Первоначальная цель украинских протестов состояла в том, чтобы заставить правительство отказаться от России и вернуться в ЕС. В случае Казахстана, замысел таков: если Россия сядет за стол переговоров, как раз тогда, когда у ее рубежей происходят волнения (Россию и Казахстан разделает граница протяженностью с 7644км – это самая длинная непрерывная международная граница в мире), будет легко добиться уступок от Белого медведя. Давайте сделаем Россию уязвимой, и она уступит, кажется, неплохая идея. Кроме того, природный газ поставляется в Китай по трубопроводу, который пересекает границу в Хоргосе в Казахстане. Учитывая то, как толпа рушит жизненно важную инфраструктуру, под следующим ударом насилия может оказаться газопровод Центральная Азия-Китай, тем самым важнейший источник поставок энергии в Китай окажется под угрозой. Поскольку протесты на Украине отчасти были направлены на то, чтобы наказать Россию, протесты в Казахстане в значительной степени направлены на то, чтобы наказать Россию и Китай.

Первая цветная революция в нынешней серии произошла в Югославии в 2000 году, которая привела к свержению Слободана Милошевича в Белграде. На протяжении всех протестов толпы скандировали лозунг из двух слов – “Готов дже”, что означает “С ним покончено”.

Это просто совпадение, что толпы в Казахстане также скандируют лозунг из двух слов: “Шал, кет”. В переводе с казахского это означает “Старик, уходи”.

Еще одним отличительным признаком цветных революций является то, что независимо от первоначального предлога для начала протестов спектр гнева постоянно расширяется, а пешек на улицах становится бесконечно много. Таким образом, любые шансы на переговоры сводятся на нет.

Это видно на примере Казахстана. По простейшей логике “ЕСЛИ-ТО”, если протесты начались из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, обычное топливо для большинства автомобилей в Казахстане, они должны были прекратиться, когда правительство объявило о возвращении цен на прежний уровень. Однако ярость быстро обрушилась на первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Это классический случай всеобщего распространения злости и отсутствия каких-либо конкретных требований, либо предъявления такого количества требований без возможности их удовлетворить. Цель состоит в том, чтобы поддержать протесты и ужесточить их. Здесь отсутствует стремление к переговорам, а напротив наблюдается задача как можно дольше продлить насилие.

Во время Украинской революции, протестующим щедро раздавали водку, чтобы затуманить их разум и придать им стимул оставаться на Евромайдане. То же самое относится и к протестам в Казахстане. Кто-то снабжает протестующих водкой. Для многих это может стать главной причиной остаться на улице.

Обеспечение атрибутикой также является отличительной чертой Цветных революций. В Украине протестующим обеспечили мини-палатки, продукты питания и алкоголь, а в Казахстане митингующим предоставляют транспортные средства, и также продукты питания и алкоголь.

Это просто беззаконное буйство в форме протестов.

На самом деле, как отметил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, беспорядки, по всей видимости, носят около-криминальный характер. «Не нужно называть участников беспорядков в Алматы «протестующими». Мы видим молодежные банды, мародеров, погромщиков, экстремистов, хулиганов и провокаторов. Достаточно очевидно предположить наличие организаторов и координаторов. [Видимо,] погромщиков на сцену вновь выводят теневые криминально-радикальные группировки», — написал казахстанский политолог в своем Telegram-канале.

Хотя Ашимбаев называет действия “протестующих” около-криминальными по своей природе, на самом деле они являются тяжкими преступлениями категории терроризма.

‘Протестующие’ обезглавили по меньшей мере трех полицейских. Это террористический акт. Штурм аэропорта Алматы – это террористический акт. Поджоги зданий и сооружений государственного значения являются актами терроризма. Нарушение железнодорожного движения является террористическим актом. Грабеж магазинов и общественного имущества – это терроризм.

Министерство иностранных дел России заявило 6 января 2022 года: «Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки быстро ответила: «Есть несколько сумасшедших заявлений России о том, что за этим стоят США, поэтому позвольте мне просто воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить, что это абсолютная ложь, явно являющееся частью стандартного российского плана дезинформации, который мы часто видели в последние годы».

Но, правда все же на стороне российского министерства иностранных дел, на что указывают косвенные доказательства.

Более того, накануне встречи Совета Россия-НАТО, которая состоится в Брюсселе 12 января 2022 года, Россия представила проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора. В статье 7 этого соглашения говорится: «Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

Также, как сообщает МИД РФ, «нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО».

Связь между протестами в Казахстане и этой статьей в проекте соглашения, представленном Россией, заключается в том, что насильственные протесты под названием «Цветная революция» служат закамуфлированным методом военного вмешательства. Ведь цели одни и те же: свержение действующего правительства с помощью насилия и замена его марионеточным режимом.

ОДКБ направляет в Казахстан контингент стран-участниц. Согласно пресс-релизу ОДКБ, «Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле».

Издание «Нефть Капитал» опубликовало обширный аналитический отчет, который проливает некоторый свет на анатомию “протестов” в Казахстане.

Со статьей под названием «Для Казахстана нашли политическую зажигалку» можно ознакомиться – https://oilcapital.ru/article/general/06-01-2022/dlya-kazahstana-nashli-politicheskuyu-zazhigalku

В материале приведены несколько убедительных аргументов.

Комментируя рынок сжиженного газа в Казахстане, «Нефть Капитал» отмечает, что хроническая нехватка сжиженного газа для автомобилистов особенно обострилась в 2021 году, поскольку количество транспортных средств, переведенных на сжиженный газ, почти удвоилось с 2019 по 2021 год – с 139 990 единиц до 313 373 единиц.

В статье говорится, что, несмотря на двукратный рост цены на сжиженный газ почти с 15 центов до примерно 30 центов, этот вид топлива по-прежнему оставался самым дешевым в регионе. В соседней России, где ВВП на душу населения лишь немного выше, чем в Казахстане, цена как минимум вдвое выше, а в Украине еще дороже.

“Нефть Капитал”, ссылаясь на телевизионное выступление президента Казахстана, сообщает, что толпы воинствующих элементов избивают военнослужащих, водят их голыми по улицам, насилуют женщин и грабят магазины.

Далее отмечается, что некоторые видеоролики, циркулирующие в социальных сетях, на самом деле сняты в феврале 2014 года во время протестов на Майдане в Киеве. Их пытаются выдать в качестве сцен из казахстанских протестов.

Относительно того, кто организует насильственные беспорядки в Казахстане, существуют различные предположения. Некоторые винят в этом богатых казахов, проживающих за рубежом, в основном в Великобритании. Некоторые полагают, что шоу режиссируется из Украины. Другие утверждают, что внутренняя борьба между некоторыми сверхбогатыми лицами и семьями в Казахстане частично может быть причиной таких быстрых и массовых протестов.

Любой, понимающий суть уличной власти, знает, что толпы могут собираться спонтанно, скандировать какие-то лозунги и, возможно, совершать некоторые акты насилия, но протесты не могут продолжаться в течение нескольких дней вместе без какого-либо централизованного планирования и руководства.

Независимо от того, кто автор этих зверств, очевидно то, что экономике Казахстана наносится значительный ущерб.

Добыча на Тенгизском нефтяном месторождении, крупнейшем в Казахстане, была скорректирована в сторону понижения из-за проблем с логистикой. Ежедневно с этого месторождения добывается около 700000 баррелей нефти.

Казахстан является вторым по величине центром майнинга биткоинов с прошлого года. Из-за сбоев в работе Интернета в Казахстане скорость хэширования снизилась более чем на 16%. Скорость хэширования является ключевым показателем того, сколько вычислительной мощности требуется для поддержки сети и создания биткоина. Это означает, что пока биткойн-майнеры в Казахстане проигрывают, их конкуренты в других странах выигрывают в период беспорядков. Кроме того, биткоин потерял около 8% своей стоимости.

Государственные облигации Казахстана подешевели на целых 1 цент и приблизились к 20-месячным минимумам.

Система розничного банковского обслуживания и банкоматы на данный момент не работают, и это приведет к прерыванию цепочки поставок потребителям.

Возможны также нематериальные убытки, такие как вероятная потеря доверия инвесторов, хотя об этом еще слишком рано говорить.

Можно с уверенностью сказать, что Казахстан столкнулся с попыткой Цветной революции.

Мы надеемся, что ситуация нормализуется в течение ближайших нескольких дней, если правительство продолжит проявлять терпение и такт, а не отвечать насилием на насилие.

Было бы крайне важно избежать любой прямой конфронтации между уличными толпами и контингентом ОДКБ.

Эта неприятная ситуация так или иначе разрешится, но ее причины останутся позади. — В этом есть две составляющие: 1. Искренние недовольства среди народа и 2. Заявленная цель Джо Байдена – противостоять Китаю и России.

Удовлетворить жалобы народа правительство сможет; чем раньше, тем лучше.

США, намеренные противостоять Китаю и России, продолжат посылать ударные волны в разные части мира.

Центральная Азия должна приготовиться к новым сюрпризам. Предупрежден – значит вооружен. /// nCa, 7 января 2022 г.