Президент Туркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного посла КНР

Сегодня, 6 января, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчэна.

В ходе встречи Президент Туркменистана вручил Послу Китая своё письменное послание, адресованное Председателю КНР Си Цзиньпину, с поздравлениями по случаю празднования 30-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Китаем.

Как известно, дипотношения между двумя странами были официально установлены 6 января 1992 года.

В свою очередь, Посол КНР вручил Президенту Туркменистана поздравительное послание Председателя КНР Си Цзиньпина с пожеланиями мира, стабильности и благополучия всему туркменскому народу.

Также Главе Туркменского государства было передано официальное дипломатическое приглашение на предстоящие с 4 по 20 февраля этого года в Пекине XXIV зимние Олимпийские игры.

В послании, в частности, сказано: “Китайская сторона будет проводить зимние Олимпийские игры в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. С учетом высокого уровня отношений стратегического партнерства между Китаем и Туркменистаном и глубокой дружбы между Главами двух стран, китайская сторона приглашает уважаемого Президента Туркменистана господина Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине”.

Передавая наилучшие пожелания и поздравительное письмо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и КНР, Президент Туркменистана поблагодарил китайского Лидера за пригласительное послание для участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Глава Туркменистана подчеркнул, что дружественные отношения и взаимовыгодное партнёрство, основанное на принципах равноправия, взаимной выгоды, уважения и доверия, получили активное развитие и продолжают неуклонно расти во благо народов двух стран.

Также Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что межгосударственные связи гармонично дополняются продуктивным взаимодействием в рамках международных организаций. В связи с этим, китайской стороне была выражена признательность за неизменную поддержку нейтрального статуса нашей страны, её международных инициатив и предложений.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и Премьеру Государственного Совета КНР Ли Кэцяну, а дружественному народу Китая – мира, прогресса и процветания. /// nCa, 6 January 2022 (in cooperation with MFA Turkmenistan)