Подведены итоги визита президента Туркменистана в Лебапский велаят – руководство CNPC приняло участие в совещании

5 января 2022 года, на второй день своего визита в Лебапский велаят, Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с руководством нефтегазовой отрасли. На встрече также присутствовало руководство CNPC в Туркменистане.

Президент прибыл в Лебапский велаят после двухдневного рабочего визита в Марыйский велаят. В центре внимания всей поездки было развитие нефтегазовой отрасли с целью сыграть активную роль в укреплении энергетической безопасности на евразийском континенте.

На заседании 5 января президент заслушал отчеты вице-премьера по вопросам нефтегазовой промышленности, руководителя государственного концерна “Туркменгаз”, главы Государственной корпорации “Туркменгеология” и директора Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна “Туркменгаз”.

Руководители доложили о мерах по наращиванию разведочных операций, а также о шагах, предпринимаемых для увеличения производственных и перерабатывающих мощностей газового сектора.

Ниже приводится новая информация, касающаяся нефтегазового сектора:

Геологоразведочные работы завершились открытием некоторых новых месторождений на газовом месторождении Малай и в районе Демиргазык-Дервуш. Для подтверждения первоначальных результатов на газовом месторождении Малай будут пробурены разведочные скважины глубиной до 4000 метров и до 3200 метров в районе Демиргазык Дервуш. Эту задачу выполнит Государственная корпорация “Туркменгеология”.

В целях задействования на полную мощь Багаджинской установки по очистке сернистого газа и получению сжиженного газа Управления по производству сжиженного газа Лебапского велаята Государственного концерна «Туркменгаз» планируется провести необходимую работу, в результате которой ожидается увеличение объёмов газового конденсата, сжиженного газа, а также добычи в сутки дополнительно 2 миллионов кубометров природного газа. Багаджинская установка, построенная канадской компанией Termodesign Engineering в 2006 году стоимостью 51 миллион долларов США, превращает газовые конденсаты в сжиженный нефтяной газ (LPG). Багаджа – крупнейшее газоконденсатное месторождение Туркменистана. За первые девять месяцев 2021 года на установке произведено 9713 тонн сжиженного газа, что превысило плановый показатель примерно на 2000 тонн. Продукция завода поступает по трубопроводу на нефтеперерабатывающий завод в Сейиди для хранения и дальнейшей транспортировки покупателям.

Выслушав доклады, президент прокомментировал усилия Туркменистана по расширению производственных мощностей для удовлетворения потребностей в энергии на внешних рынках. Он особо подчеркнул важность сотрудничества с Китаем.

Вот соответствующий отрывок из сообщения TDH:

Как подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, за короткий по историческим меркам срок проделана колоссальная работа по диверсификации вывода на мировые рынки туркменского природного газа. В настоящее время сотрудничество активизируется, ведётся продуманно и целенаправленно. Налажены эффективные связи с рядом государств мира и крупных компаний.

В числе этих партнёров, продолжил глава государства, значимое место отводится Китайской Народной Республике. Установленное между Туркменистаном и Китайской нацио­нальной нефтегазовой корпорацией сотрудничество в газовой сфере носит конструктивный и взаимовыгодный характер. Совместно реализованные за прошлые годы проекты служат сегодня во благо наших народов, подчеркнул лидер нации.

Пользуясь случаем, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил сердечную признательность Председателю КНР господину Си Цзиньпину за весомый личный вклад в укрепление двусторонних отношений, в частности, в развитие сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере.

Глава государства также выразил признательность руководству Китайской национальной нефтегазовой корпорации и её представителям, осуществляющим деятельность в нашей стране, за активную деятельность.

В будущем мы продолжим развивать туркмено-китайские отношения, которые носят стратегический характер, на долгосрочной основе в различных направлениях, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Наша цель – использовать углеводородные ресурсы страны, являющиеся бесценным достоянием, во имя укрепления мира во всём мире, благополучной жизни и процветания народов, сказал лидер нации.

Глава государства ещё раз заострил внимание на реализованных за считанные годы важных проектах глобального значения для достижения поставленных высоких целей.

Одним из них является газокомпрессорная станция «Malaý». Этот объект, имеющий важное значение в подаче туркменского природного газа в транснациональный газопровод Туркменистан–Китай, названный крупным проектом века, по трубопроводу «Malaý – Bagtyýarlyk» протяжённостью 188 километров, был сдан в эксплуатацию ровно год назад.

Природный газ с месторождения «Malaý» в Лебапском велаяте добывается с 1986 года. До сегодняшнего дня с этого месторождения с изначальными запасами в 358 миллиардов 700 миллионов кубометров добыто свыше 247 миллиардов кубометров природного газа. Продолжение работ по добыче здесь газа, расширение площади, а также разведка и открытие газовых залежей нижних пластов осваиваемых слоёв – важные задачи сегодняшнего дня.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость ускорить работы по полномасштабному освоению не только месторождения «Malaý», но и других газовых месторождений, заявив, что необходимые для этого условия будут создаваться и в дальнейшем.

В данной связи лидер нации отметил, что Государственному концерну «Türkmengaz» будут созданы широкие возможности для реализации плана по добыче дополнительных объёмов природного газа в нашей стране в ближайшие годы.

Подчеркнув большой вклад представителей Китайской национальной нефтегазовой корпорации в Туркменистане в освоение углеводородных ресурсов, глава государства предоставил слово генеральному директору филиала корпорации в нашей стране Чену Хуайлуну.

Сердечно поздравив Президента Гурбангулы Бердымухамедова и выразив наилучшие пожелания по случаю Нового года, Чен Хуайлун подчерк­нул, что работает в Туркменистане с 2003 года и стал свидетелем начала новой эры туркмено-китайского сотрудничества в нефтегазовой сфере.

В продолжение выступления гость отметил, что 17 июля 2007 года при участии Президента Туркменистана и Председателя КНР между Госконцерном «Türkmengaz» и корпорацией «CNPC» было подписано Соглашение о разделе продукции по договорной территории «Bagtyýarlyk», где сегодня осуществляется промышленное освоение 29 газовых месторождений и добыча «голубого топлива» из 137 скважин. Как было подчёркнуто, в 2021 году из Туркменистана в Китай было отправлено около 34 миллиардов кубометров природного газа.

Сдача в эксплуатацию газокомпрессорной станции «Malaý», которая состоялась в январе прошлого года, позволила бесперебойно поставлять природный газ в Китай в течение зимнего отопительного сезона. С момента открытия транснационального газопровода Турк­менистан–Китай в 2009 году в Поднебесную было экспортировано свыше 320 миллиардов кубометров туркменского газа. Результаты совместного партнёрства вызвали интерес и удостоились признания мирового сообщества.

Наряду с этим акцент был сделан и на проекте бурения трёх скважин на газовом месторождении «Galkynyş», реализация которого началась в августе минувшего года. Гость заверил, что корпорация «CNPC» приложит все усилия для завершения их строи­тельства в текущем году.

Как отмечалось, «CNPC» и Государственным концерном «Türkmengaz» предпринимаются все меры по претворению в жизнь важных соглашений, достигнутых на высшем уровне. В этой связи стороны провели ряд переговоров, которые прошли в конструктивном ключе. В ближайшее время начнётся новый раунд переговоров, а также будут приложены максимальные усилия для достижения главной цели – расширение партнёрства и активизация торговли природным газом, сказал гость.

Также было подчёркнуто, что 6 января 2022 года исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой, а 17 июля – 15 лет с подписания Соглашения о разделе продукции по договорной территории «Bagtyýarlyk». В данном контексте гость заверил, что корпорация «CNPC» и впредь продолжит работу по реализации достигнутых ранее договорённостей, а также будет стремиться к углублению двустороннего сотрудничества с Туркменистаном в нефтегазовой области.

Как отмечалось, Туркменистан обладает колоссальными запасами природного газа, а Китай является перспективным рынком. Поэтому туркмено-китайское газовое сотрудничество, которое не только отвечает интересам двух стран, но и играет важную роль в обеспечении устойчивого развития во всех транзитных государствах, можно охарактеризовать как взаимодополняющее и обою­довыгодное.

В завершение гость отметил, что в свете нарастающей сегодня во всём мире тенденции к низкоуглеродным выбросам и ожиданий значительного повышения доли природного газа в общем энергопотреблении Туркменистан занимает ключевое место в международной энергетической системе.

Заслушав выступление, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал представителю Китайской национальной нефтегазовой корпорации дальнейших успехов в осуществляемой в Туркменистане работе. /// nCa, 6 января 2022 г.