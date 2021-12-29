Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге

Эльвира Кадырова

28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит Глав государств СНГ.

В традиционной встрече приняли участие:

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент России Владимир Путин

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Лидеры стран СНГ подвели итоги сотрудничества в 2021 году, обсудили планы на будущее, а также рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли.

Кроме того, обсуждены совместные меры по предотвращению дальнейшего распространения пандемии, конкретные шаги тесного взаимодействия государств СНГ в этом направлении, также возможности регулярного обмена опытом между медицинскими сообществами стран в вопросах профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Приветствуя участников саммита, Президент Владимир Путин, отметил, что сохранившиеся между странами СНГ связи ещё со времён Советского Союза играют свою положительную роль. Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнёры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации – всё это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе.

«Это даёт нам возможность проходить и тяжёлое время пандемии. Все страны мира столкнулись с ней, и это имеет серьёзные последствия в сфере экономики, в социальной сфере, но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые нам достались из прошлого, удаётся преодолевать эти сложности даже лучше, чем во многих других странах мира», – подчеркнул Путин, заявив, что Россия поддерживала и намерена поддерживать эти отношения в будущем.

Россия предлагает совместно укреплять биологическую безопасность в СНГ

Пандемия, преодоление ее последствий и эпидемиологическая безопасность – эти тему вошли в число актуальных тем саммита.

На встречу лидеров СНГ также была приглашена Попова Анна, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) – Главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

«Эпидемиологическое благополучие и биологическая безопасность всех стран Содружества Независимых Государств, безусловно, является необходимым условием устойчивого социального и экономического развития региона. Учитывая близость наших государств, общность эпидемических угроз, уровень интеграции, формирование единой системы предупреждения и реагирования на эпидемии в странах Содружества ‒ одна из ключевых задач», – отметила Попова.

Почему странам СНГ так жизненно важно совместными усилиями обеспечить на своем пространстве биологическую безопасность?

Сегодня биотехнологические инструменты для изменения и создания вирусов и бактерий стали угрожающе доступными, что повышает риски для биобезопасности.

Главный санитарный врач России привела два простых примера. В 2016 году из купленных через интернет компонентов и с использованием имеющегося оборудования канадский учёный Эванс воссоздал и оживил вирус оспы лошадей. Аналогичным образом, можно вернуть к жизни вирус оспы человека, который был полностью уничтожен в 1980 году.

В нынешнем году британские учёные создали бактерию Syn61 – это штамм кишечной палочки, которая стала устойчивой к бактериофагам, специальным вирусам, которые раньше её поражали и которыми можно было лечить такие заболевания. То есть сейчас есть все возможности для искусственного создания угроз биобезопасности, которые сложно отличить от естественных.

Указала Попова и на внешние угрозы, политического характера: «На глобальном уровне на фоне пандемии деструктивными силами предпринимаются попытки коренной реформы международной архитектуры здравоохранения. Цель – создать инструменты влияния на политику в области биологической безопасности, наделить международные структуры правом расследования вспышек инфекций на территории государств, внедрить обязательные внешние проверки потенциала в сфере биотехнологий. [Ответ на] это требует консолидированной позиции государств Содружества на площадке Всемирной организации здравоохранения и КБТО».

Как можно противостоять угрозам биологической безопасности в СНГ? Руководитель «Роспотребнадзора» предложила следующее:

Первое – выстраивать единую региональную систему мер, направленных на развитие научных исследований, на взаимную помощь и обмен технологиями, результатами разработок.

Второе – обеспечивать технологическую и исследовательскую независимость, создавать своими силами собственные объекты и лаборатории.

Третье – укреплять единые механизмы предупреждения и реагирования на риски биологической безопасности, в том числе преднамеренного характера.

В Туркменистане нет пандемии, благодаря российской вакцине

«Конечно, мы очень благодарны Российской Федерации. Например, в Туркменистане на сегодняшний день не зарегистрирована эта пандемия, и я хочу сказать, что это благодаря Российской Федерации», – подчеркнул Президент Бердымухамедов после выступления Анны Поповой.

Туркменский лидер напомнил, что Туркменистан одним из первых зарегистрировал у себя и «Спутник V», и «ЭпиВакКорону».

«Буквально на днях Туркменистан получил партию вакцины «Спутник Лайт», которым уже идет как бустерная вакцинация», – сообщил Президент Бердымухамедов.

Комментируя тему угроз биологической безопасности на пространстве СНГ, глава государства высказался за пересмотр и подписание соответствующего единого документа по данному вопросу.

Также Президент Туркменистана обратил внимание на важность изучения генома вируса. «Методически нам всем нужна помощь. Если бы Россия централизованно давала свои методические нам указания и пособия, именно по изучению как бактериологии, так и вирусологии. И в этих вопросах мы могли бы быть едиными», – подчеркнул он.

Доклад TDH об участии Президента Бердымухамедова в неформальном саммите СНГ (сокращенно)

Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где принял участие в неформальном Саммите лидеров стран СНГ, проводимом в Санкт-Петербурге в очном формате.

Туркменского лидера тепло и радушно встретил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Открывая неформальный Саммит, Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил всех за принятое приглашение и, пользуясь случаем, поздравил глав дружественных государств с 30-летием создания СНГ и 30-летием независимости стран Организации.

Как отметил российский лидер, само создание Содружества было, безусловно, оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах: и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики. По его мнению, именно наработанные связи дают возможность проходить и тяжёлое время пандемии, с которой столкнулись все страны мира.

Учитывая, что общая борьба с коронавирусом является одной из важных и актуальных тем обсуждения, на встречу высокого уровня была приглашена руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ­(Роспотребнадзор), Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, которая рассказала о возможных дальнейших направлениях совместной работы в целях противодействия опасной вирусной инфекции.

В данной связи, выступая на Саммите, Президент Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Президента Владимира Путина за оказываемую в этой области помощь.

– На сегодняшний день в Туркменистане эта пандемия не зарегистрирована. Благодаря Российской Федерации, мы одними из первых зарегистрировали у себя «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которыми в настоящее время провакцинировано наше население. Буквально на днях мы получили «Спутник Лайт», который уже идёт как бустерная вакцина, – отметил туркменский лидер.

Глава Туркменистана также выступил с рядом инициатив, предложив новые направления сотрудничества в сфере научной медицины. В частности, говоря об угрозах биологической безопасности на пространстве СНГ, Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил ещё раз пересмотреть и подписать единый документ в данной сфере, отметив при этом, что Туркменистан и РФ такой документ уже подписали.

Кроме того, заострив внимание участников встречи на том, что Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан – аридные зоны с иными клиническими проявлениями, чем в России, лидер нации подчеркнул необходимость изучения генома коронавируса, исходя из особенностей данной зоны.

Поблагодарив за оказываемую всем помощь, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что, если бы Россия давала централизовано свои методические указания и пособия именно по изу­чению как бактериологии, так и вирусологии, то в этих вопросах были бы выработаны единые подходы.

Поблагодарив своего туркмен­ского коллегу за конструктивные предложения о дальнейшем сотрудничестве, Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что страны СНГ будут двигаться дальше в этом направлении.

Следует отметить, что проведение неформальных встреч лидеров стран СНГ в канун Нового года стало доброй традицией. На этих саммитах не только подводятся итоги проделанной за год работы, но и обсуждаются основные задачи и приоритеты совместной деятельности на обозримую перспективу, сверяются позиции по основным международным и региональным вопросам.

Определив сотрудничество по линии Содружества в числе прио­ритетных векторов внешнеполитического курса, нейтральный Туркменистан выстраивает свои отношения с государствами СНГ на основе исторически сложившихся традиций дружбы и добрососедства.

Рассматривая Содружество Независимых Государств как эффективную площадку для открытого, конструктивного диалога и взаимовыгодного долгосрочного парт­нёрства, наша страна неизменно занимает инициативную позицию в вопросах реализации имеющегося многопланового потенциала Организации.

Достаточно вспомнить, что именно Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своё время выступил инициатором идеи усиления экономической составляющей взаимодействия стран СНГ, выдвинув инициативу о подготовке Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества.

Данный многосторонний концептуальный документ, принятый по итогам проведённого в Ашхабаде в октябре 2019 года Саммита СНГ, ещё раз подтвердил взаимное стремление стран-членов Организации к объединению усилий по максимальной реализации имеющегося экономического потенциа­ла, дальнейшему расширению производственно-кооперационных и торговых связей.

Именно на ключевых принципах вышеназванной Декларации основана Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года, где в качестве приоритетных векторов взаимодействия определены транспорт, топливно-энергетический комплекс, связь и коммуникации, промышленная кооперация, торговля, инновации и технологии.

Как подчеркнул туркменский лидер на состоявшемся 15 октября текущего года заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в онлайн-формате, «это – те сектора, в которых мы можем успешно конкурировать на международных рынках, предлагать потенциальным партнёрам выгодные условия».

Отмечая важность продвижения экономических интересов Содружества за его географические пределы, интегрирования в совместные проекты сопредельных стран и соседних регионов, глава Туркменистана акцентировал внимание на том, что, в первую очередь, это касается создания транспортно-транзитной инфраструктуры, оптимизации и расширения поставок энергоносителей, прокладки новых линий связи и коммуникаций. Решающим фактором успешного сотрудничества в вышеназванных сферах является деятельное участие стран Содружества в формировании устойчивых транспортно-транзитных коридоров по направлениям Север–Юг и Восток–Запад.

Иными словами, Содружество Независимых Государств в силу своих геополитических и геоэкономических позиций должно играть более инициативную роль на континенте, выступать активным участником развития и расширения торгово-экономического партнёрства между Востоком и Западом, Азией и Европой.

Страны СНГ твёрдо отстаивают принципы равноправия и уважительности в межгосударственных отношениях, выступают за утверждение в глобальной повестке культуры мира и диалога, упрочение всеобщей стабильности и безопасности, внося весомый вклад в выполнение намеченных Целей устойчивого развития.

В этой связи среди важнейших направлений дальнейшей совместной работы Туркменистан также выделяет защиту сложившейся архитектуры глобальной безопасности, отстаивание норм международного права и Устава ООН.

Лидер нации неизменно подчёркивает, что страны СНГ, используя свои политико-дипломатические возможности, призваны выступать с консолидированных и принципиальных позиций в Организации Объединённых Наций, других авторитетных международных и региональных структурах, дабы вернуть в мировую политику уважение к праву, культуру диалога, доверие и предсказуемость в отношениях между государствами.

Именно такая позиция обеспечивает Содружеству Независимых Государств жизнеспособность и гибкость, раскрывает новые грани и перспективы партнёрства, обус­лавливает существование СНГ в качестве неотъемлемого элемента системы международной стабильности и безопасности.

Как уже отмечалось выше, ввиду создавшихся условий одним из актуальных направлений совместной деятельности стран Содружества является противодействие коронавирусной пандемии и минимизация её социально-экономических последствий. В этом контексте Президент Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно подчёркивал необходимость налаживания между государствами СНГ более действенных механизмов сотрудничества по линии научной медицинской дипломатии для выработки общих подходов и методик.

Особое звучание в данной связи обретают новые инициативы, выдвинутые туркменской стороной на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Их главное содержание состоит в создании новых многосторонних механизмов, нацеленных на изучение природы происхождения коронавирусов нового типа, исследование форм проявления вызываемых ими заболеваний, разработку и внедрение новых форм лечения и профилактики инфекционных болезней.

Говоря о придании мощных импульсов деятельности СНГ, глава Туркменистана неизменно подчёркивает, что сегодня нужны новые, современные схемы и модели сотрудничества как внутри Содружества, так и во взаимоотношениях с другими государствами и международными экономическими объединениями.

Отмечая общность стоящих целей и задач, участники нынешней неформальной встречи на высоком уровне вновь подтвердили готовность стран-соседей придать традиционному партнёрству новое качество и наполнение с учётом накопленного позитивного опыта сов­местной работы и приоритетов социально-экономического развития.

Также сегодня, в рамках визита, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл телефонный разговор с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которого особое внимание было уделено дальнейшему развитию двустороннего межпарламентского взаимодействия.

…По завершении программы рабочего визита в Российскую Федерацию Президент Туркменистана направился в Международный аэропорт «Пулково», откуда вылетел на Родину. /// nCa, 29 декабря 2021 г (источник фотографий – Kremlin.ru, TDH)