Нам нужен мир, свободный от ядерного оружия

Антонио Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

Нью-Йорк, декабрь 2021 года

Мы живем в тревожные времена. Климатический кризис, острое неравенство, кровавые конфликты и нарушения прав человека, а также личные трагедии и экономическая разруха, вызванные пандемией COVID 19, породили в нашем мире такие тягости, каких я не видел на протяжении всей своей жизни.

Однако смертельная угроза, которая бросала тень на первую половину моей жизни, больше не получает должного внимания. Ядерное оружие постепенно исчезло из сводок экстренных новостей и голливудских сценариев. Тем не менее, опасность, которую оно представляет, остается столь же значительной и с каждым годом усиливается. Ядерное уничтожение может быть вызвано одним лишь недоразумением или просчетом, и этот дамоклов меч угрожает не только страданиями и гибелью в ужасающих масштабах, но и исчезновением всей жизни на Земле.

Благодаря сочетанию удачи и рассудительного подхода ядерное оружие не применялось с тех пор, как оно испепелило Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Однако если учесть, что в арсеналах по всему миру находится более 13 000 единиц ядерного оружия, то как долго нам будет сопутствовать удача? Пандемия COVID 19 принесла новое осознание катастрофических последствий маловероятного события.

После окончания холодной войны ядерные арсеналы были резко сокращены и даже ликвидированы. Целые регионы объявили себя зонами, свободными от ядерного оружия. Возникло глубокое и повсеместное неприятие ядерных испытаний. В качестве премьер-министра своей страны я принял решение о том, что Португалия впервые проголосует против возобновления ядерных испытаний в Тихом океане.

Однако окончание холодной войны также оставило нам опасное заблуждение — что угроза ядерной войны осталась в прошлом.

Нет ничего более ошибочного. Эти вооружения не являются проблемой вчерашнего дня. Сегодня они представляют все большую угрозу.

Риск того, что ядерное оружие будет применено, сейчас выше, чем когда либо со времен холодной войны, когда нас учили «пригнись и накройся» и строили противорадиационные укрытия.

Сегодня отношения между некоторыми странами, которые имеют ядерное оружие, характеризуются недоверием и соперничеством. Диалог в основном отсутствует. Степень транспарентности снижается, а ядерное оружие приобретает все большее значение, поскольку в стратегиях обеспечения национальной безопасности изыскиваются новые условия для его применения.

Между тем технический прогресс и появление новых сфер соперничества в киберпространстве и космическом пространстве обнажили уязвимые места и усилили риск ядерной эскалации. Нам не хватает международных рамок и инструментов, которые помогли бы справиться с такими изменениями. А сегодняшний многополярный мировой порядок означает, что региональные кризисы, имеющие ядерную окраску, грозят втянуть в себя другие страны, имеющие ядерное оружие.

Ядерная обстановка — это пороховая бочка. Одна случайность или просчет могут привести к взрыву.

Наша главная надежда на то, чтобы изменить курс и увести мир от ядерного катаклизма, связана с Договором о нераспространении ядерного оружия, более известным как ДНЯО, который был заключен в разгар холодной войны в 1970 году.

Именно ДНЯО является одной из главных причин того, что ядерное оружие не применялось с 1945 года. В нем содержатся имеющие обязательную юридическую силу обязательства по достижению ядерного разоружения, в том числе пятью крупнейшими странами, обладающими ядерным оружием. Он также является катализатором разоружения — единственного пути, который позволит уничтожить это ужасное оружие раз и навсегда.

Присоединившаяся к ДНЯО 191 страна, то есть подавляющее большинство стран мира, обязалась не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие. И эти обязательства контролируются Международным агентством по атомной энергии, которое обеспечивает их выполнение.

Через месяц страны, являющиеся участниками ДНЯО, соберутся на очередную проводимую раз в пять лет конференцию, чтобы рассмотреть ход осуществления Договора.

Очередная конференция Организации Объединенных Наций по договору, обозначенному аббревиатурой, может показаться не слишком интересным событием. Однако ДНЯО имеет жизненно важное значение для безопасности и процветания всех людей на Земле.

Мы должны воспользоваться той возможностью, которую открывает январская конференция по рассмотрению действия ДНЯО, чтобы обратить вспять опасные и нарастающие тенденции и выйти из длительного периода, омрачаемого существованием этого бесчеловечного оружия.

Обзорная конференция должна предпринять решительные действия по шести направлениям:

• определить путь для продвижения вперед процесса ядерного разоружения;

• согласовать новые меры обеспечения транспарентности и установления диалога, чтобы уменьшить риск ядерной войны;

• устранить тлеющие ядерные кризисы на Ближнем Востоке и в Азии;

• принять меры для укрепления глобальных структур, поддерживающих не-распространение, включая МАГАТЭ;

• содействовать мирному использованию ядерных технологий в медицинских и иных целях — одна из причин, по которой к ДНЯО присоединились государства, не обладающие ядерным оружием;

• и напомнить людям во всем мире, особенно молодежи, о том, что ликвидация ядерного оружия представляет собой единственный способ гарантировать, что оно никогда не будет применено.

Я настоятельно призываю правительства подойти к этой конференции в духе солидарности, откровенного диалога и гибкости.

То, что произойдет в переговорных залах ДНЯО в январе, имеет значение для всех, поскольку любое применение ядерного оружия затронет всех.

Хрупкость нашего мира еще никогда не была столь очевидной.

Я надеюсь, что люди во всем мире заставят правительства отступить от пропасти и построить более безопасный и более надежный мир для всех — мир, свободный от ядерного оружия.

/// nCa, 29 декабря 2021 г. (в сотрудничестве с ООН Туркменистан)