2021 – Год, изменивший мир

Тарик Саиди

Этот надоедливый мировой порядок столкнулся с айсбергом под названием 2021 год. Как и характер таких столкновений, большая часть повреждений находится ниже ватерлинии.

Вода хлещет через зияющие дыры. Этот мировой порядок рушится. Вот краткое изложение отчета об ущербе:

Это был исключительно отрезвляющий год. Все началось с воспоминаний об ушедшем годе, когда люди дрались в американских торговых центрах за поддоны туалетной бумаги. А закончились размышления тем пониманием, что общее число диагностированных случаев Covid превышает 51 миллион, число смертей превышает 800000 в тех же США. Да, мы говорим об одной из самых богатых, передовых и, предположительно, наиболее цивилизованных стран в мире.

Для некоторых это был исключительно унизительный год. Все началось с того, что американцы говорили с талибами с чувством превосходства, и закончилось тем, что американцы неуклюже пытаются приготовить ассортимент алфавитных супов, таких как B3W, Quad, АУКУС и т. д. не зная рецепта и не имея никаких полезных ингредиентов в кладовке, все это время отчаянно надеясь, что никто не помнит, как они бежали с базы в Баграме и как они бросили афганцев и собак, которые преданно служили им.

Это был год, открывающий глаза на многое. Западный мир отказался признавать некоторые вакцины против Covid, которые были равны или превосходили по эффективности некоторые из их собственных вакцин и определенно были намного дешевле. Некоторые называют это вакцинным патриотизмом, хотя на самом деле такое поведение называется лицемерием.

Это был год смещения баланса. Все началось с того, что Китай и Россия предложили США вести переговоры на основе равенства и взаимного уважения. Очевидно, это слишком огромное требование от американцев, стонущих под тяжестью их “исключительности”. Закончилось тем, что Китай и Россия разоблачили блеф, а США и их союзники неохотно раскрыли свои карты.

Это был год огорчений. Год начался с того, что доллар США притворился способным вытеснить почти все остальные валюты. Закончилось прогнозами о том, что в обозримом будущем китайский юань сможет заменить доллар. Даже турецкая лира, которую долларовые менеджеры были уверены, что смогут сокрушить, выросла на 30% по отношению к доллару в течение трех дней после короткой речи Эрдогана.

Это был год, который переосмыслил глобализацию. Благодаря тому, что инструменты электронной коммерции доступны всем, предприниматели-подростки в своих домах создают неприятности для транснациональных корпораций.

Это был год, который разрушил чары. Западные СМИ и западные политики привычно шлифовали повествование друг друга; шлифовали, переименовывали и перепродавали, пока они не стали зеркальными отражениями друг друга. Они с любовью смотрели друг другу в глаза и видели свой собственный образ. Этот механизм управления восприятием десятилетиями использовался для формирования мировоззрения. Чары были разрушены социальными сетями. Большинство молодых людей сейчас получают новости через социальные сети.

Это был год, который заставил мир столкнуться с одним–единственным вопросом: хотим ли мы больше войн или больше мира? Если удалить весь жаргон, обнаженная правда заключается в том, что США и некоторые из их союзников ищут способы вести больше войн. С другой стороны, остальной мир стремится к миру. Некоторые страны, в первую очередь Китай, Россия и Турция, успешно налаживают партнерские отношения во имя мира. Каждая страна делает выбор – война или мир? Сотрудничество или конфронтация? Включение или исключение? Прогресс или регресс? Вперед или назад? Я или мы? ——- Совершенно очевидно, что группа последователей вокруг США редеет.

Это был год, который ускорил ранний крах однополярного мирового порядка. Дяде Сэму потребовалось менее 30 лет, чтобы разрушиться.

* * *

Конечно, этот жалкий мировой порядок нес в себе семя своего разрушения в своей сердцевине.

В химии этого мирового порядка отсутствовал важнейший ингредиент: элементарная человеческая порядочность.

Тут требует небольшое пояснение.

Лорд Робертсон, генеральный секретарь НАТО с 1999 по 2004 год, был, возможно, последним основательным джентльменом, возглавлявшим эту глобальную военную машину. Конечно, Генеральный секретарь не принимает решений о начале войны – это прерогатива стран-участниц. Однако, как наиболее заметное лицо альянса, он несет на себе политическую тяжесть.

Наша беседа состоялась в 2003 году. Жертвы среди гражданского населения в Афганистане и Ираке – жертвы, которых можно было избежать, – исчислялись тысячами. Волна за волной возникали потоки беженцев из руин Афганистана и Ирака.

Я спросил его, каково его мнение по этому поводу как Генерального секретаря НАТО, а также как человека.

Он поерзал на стуле, несколько секунд смотрел вниз и сказал извиняющимся тоном: “Так получилось, что этот человек стал еще и Генеральным секретарем НАТО, поэтому, пожалуйста, позвольте мне говорить только в этом качестве”.

У меня состоялся еще один разговор с человеком, который был высокопоставленным дипломатом в СССР, а затем послом одной из стран, возникших на обломках СССР.

Я спросил его, почему, несмотря на ограниченные ресурсы его страны, он пытается помочь Афганистану всеми возможными способами.

Он сказал: “Мы чувствуем ответственность за то, что случилось с Афганистаном, и я думаю, что это наша моральная ответственность – сделать все возможное, чтобы возместить ущерб”.

Лорд Робертсон и высокопоставленный дипломат из бывшего СССР проявили элементарную человеческую порядочность, без которой мы не можем претендовать на звание цивилизованных людей. Занимая разные посты и положения на противоположных концах спектра, они оба оставались в первую очередь людьми.

Как раз в то время элементарная человеческая порядочность довольно быстро исчезла из пула политиков, возглавляющих западные страны.

Возьмем, к примеру, беззаботное использование термина “сопутствующий ущерб”. Что означает сопутствующий ущерб? На простом языке это означает: мы будем убивать невинных мирных жителей и не будем испытывать никаких угрызений совести.

Другой термин – “политика выжженной земли”. Выжженная земля? Земля, которая больше не способна поддерживать какую-либо жизнь? Какой больной ум придумал этот термин?

Еще один термин – “усталость донора”. Обыватель скажет, что означает этот термин: я устал платить за ущерб, который я причинил намеренно и высокомерно.

Еще один популярный термин – “в выбранное нами время и в выбранном нами месте”. Этот термин, несомненно, является продуктом варварского мышления.

Чего здесь не хватает, так это элементарной человеческой порядочности.

Наиболее ярко это заметно в распределении потоков беженцев.

По данным УВКБ ООН, в настоящее время в мире насчитывается более 84 миллионов вынужденных переселенцев, из которых 26,6 миллиона являются беженцами.

Около 85% беженцев размещаются в развивающихся странах.

Топ-5 стран, принимающих беженцев:

Турция – 3,7 миллиона

Колумбия – 1,7 миллиона

Уганда – 1,5 миллиона

Пакистан – 1,4 миллиона

Германия – 1,2 миллиона

Это страны, которые не участвовали в разгроме Ирака, Сирии, Ливии, Афганистана и т.д. И все же они расплачиваются за социальные и экономические издержки не по своей вине. Германия лишь частично и очень неохотно участвовала в афганской войне, но она приняла на себя более чем справедливую долю бремени последствий.

Страны, которые всем сердцем участвовали в разрушении Ирака, Сирии, Ливии, Афганистана и т.д., наиболее громко выступают против беженцев. Для них элементарная человеческая порядочность – чуждое понятие.

Есть еще много примеров того, почему этот мировой порядок обречен – это например идиотское желание разместить ракеты на границе России, иррациональный антагонизм по отношению к соседям Китая и рефлекторная реакция на введение повсеместных санкций без разбора по малейшему поводу.

Из-за инерции этот мировой порядок пока будет продолжать развиваться, но распадется, все еще находясь в движении. Причиной смерти было бы истощение элементарной человеческой порядочности.

В свое время мир стал бы лучше. США и все остальные, кто любит мантру “плечом к плечу”, стали бы аутсайдерами для этого мира. /// nCa, 27 декабря 2021 года