News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

You are here: Home / Articles And Reports / Туркменистан стал одним из первых государств, зарегистрировавших вакцину «Спутник Лайт»

Туркменистан стал одним из первых государств, зарегистрировавших вакцину «Спутник Лайт»

By

Как уже ранее сообщалось, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» и выдало соответствующий сертификат на его применение.

Таким образом, Туркменистан стал одним из первых стран, одобривших применение российских вакцин
«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт» на своей территории.

Вакцинация данными препаратами позволит быстрее сформировать иммунитет населения. Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), показатель эффективности «Спутник Лайт» на уровне около 80% превышает значение действенности других вакцин, требующих применения двух компонентов.

На сегодняшний день Туркменистан отдельно закупил свыше 600 тыс. доз двухкомпонентной вакцины
«Спутник V». Также продолжается поэтапная работа по дальнейшей закупке препаратов данной линии.

Как известно, Минздрав Туркменистана активно сотрудничает с ведущими центрами вирусологии Российской Федерации. Регистрация же «Спутника Лайт» в Туркменистане является результатом тесного партнерства двух стран в области противодействия распространению инфекционных заболеваний.

/// nCa, 24 December 2021 (in cooperation with MFA Turkmenistan)

 

Digg ThisShare via email
Submit to redditShare on Tumblr Share
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan