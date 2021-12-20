В Пакистане состоялось Чрезвычайное заседание Совета министров иностранных дел стран ОИС, посвященное Афганистану

Доклад nCa – Эльвира Кадырова, Комментарий – Тарик Саиди

19 декабря 2021 года в Исламабаде состоялось 17-е Чрезвычайное заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).

Встречу инициировало Королевство Саудовская Аравия в качестве председателя Саммита ОИС.

Помимо министров иностранных дел государств-членов и наблюдателей ОИС, в мероприятии приняли участие представители Организации Объединенных Наций, международных финансовых институтов и некоторых государств, не являющихся членами Организации, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Францию, Китай, Россию, Германию, Италию и Японию, а также ЕС.

Встреча проходила на фоне обострения гуманитарной ситуации в Афганистане и предоставила возможность рассмотреть практические и конкретные шаги, направленные на удовлетворение гуманитарных потребностей афганского народа.

Чрезвычайной сессии предшествовала встреча старших должностных лиц 18 декабря 2021 года.

ОИС: Афганистан нуждается в полной поддержке и солидарности государств-членов

18 декабря 2021 года

Организация исламского сотрудничества (ОИС) настоятельно призвала свои государства-члены и государства, не являющиеся членами Организации, мобилизовать необходимые финансовые ресурсы для организации и осуществления плана немедленной гуманитарной помощи в поддержку народа Афганистана.

В заявлении на открытии совещания высокопоставленных должностных лиц по подготовке к внеочередному заседанию Совета министров иностранных дел стран ОИС по гуманитарной ситуации в Афганистане, которое состоялось 18 декабря 2021 года в Исламабаде, помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Посол Тариг Али Бахит Салах подчеркнул, что после десятилетий войны, страданий и отсутствия безопасности народ Афганистана нуждается в помощи и мире.

«Крайне важно, чтобы международное сообщество приняло оперативные меры для обеспечения беспрепятственного доступа народа Афганистана к жизненно необходимой помощи и расширения гуманитарной поддержки», – сказал Посол Тариг.

«Гуманитарный офис ОИС в Кабуле возьмет на себя ответственность по координации с различными международными учреждениями оказание необходимой помощи миллионам нуждающихся людей», – добавил он.

Посол Тариг выразил уверенность в том, что ОИС, Организация Объединенных Наций, региональные партнеры, а также ключевые заинтересованные стороны предпримут все необходимые шаги для поиска устойчивых решений катастрофической гуманитарной ситуации в Афганистане, в которой на карту поставлены миллионы жизней.

Он выразил свою искреннюю благодарность Королевству Саудовская Аравия как председателю саммита ОИС за эту важную инициативу по проведению чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел. Он также выразил свою глубокую признательность правительству Пакистана за организацию форума. ///ОИС, 18 декабря

На открытии Чрезвычайной встречи министров: Генеральный секретарь призывает к оказанию гуманитарной помощи через Миссию Организации Исламского сотрудничества в Кабуле

19 декабря 2021 года

17-я сессия Чрезвычайного заседания Совета министров иностранных дел Организации Исламского сотрудничества стартовала сегодня, 19 декабря 2021 года, в Исламабаде, столице Исламской Республики Пакистан, с целью обсуждения серьезной гуманитарной ситуации в Афганистане.

На открытии встречи выступили Его Превосходительство г-н Имран Хан, Премьер-Министр Исламской Республики Пакистан, Его Превосходительство г-н Шах Махмуд Куреши, Министр иностранных дел Пакистана, Его Королевское Высочество Принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла, Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия – Председатель 14-й сессии Исламского саммита, Его Превосходительство г-н Хиссейн Ибрахим Таха, Генеральный секретарь ОИС, и Его Превосходительство д-р Мухаммад Сулейман Аль Джассер, Председатель Группы Исламского банка развития.

Генеральный секретарь выразил искреннюю благодарность Королевству Саудовская Аравия, председателю 14-й сессии Исламского саммита, за инициативу по проведению этой важной встречи в рамках твердой приверженности поддержке солидарности и совместных исламских действий. Он также выразил искреннюю благодарность правительству и народу Исламской Республики Пакистан за организацию встречи и за гостеприимство, оказанное участникам, подтвердив свою полную приверженность поддержке дела Исламской Уммы и стремлению содействовать миру и безопасности в регионе.

В своем выступлении Генеральный секретарь призвал все афганские стороны приложить усилия к продвижению интересов афганского народа, защитить их жизни, отказаться от насилия и поработать над установлением прочного мира, чтобы реализовать чаяния и надежды афганского народа на стабильность, достойную жизнь и процветание. Он подчеркнул в этой связи поддержку ОИС мирному процессу в Афганистане и выразил готовность Организации принять участие в международных и региональных усилиях, направленных на достижение мира для афганского народа, использовать свои возможности для достижения безопасности и стабильности в Афганистане, и установить необходимые контакты в этом отношении.

Г-н Таха подчеркнул, что роль ОИС в оказании гуманитарной помощи актуальна как никогда прежде, учитывая масштабы растущих гуманитарных проблем, с которыми сталкивается афганский народ. В этой связи он призвал усилить роль Миссии ОИС в Кабуле и предоставить ей финансовые, человеческие и материально-технические ресурсы, с тем чтобы она могла в полной мере выполнять свои обязанности по координации гуманитарных операций. Он также настоятельно призвал государства-члены и структуры Организации оказывать гуманитарную помощь в рамках миссии ОИС.

В политическом отношении Генеральный секретарь заявил, что Организация подтверждает важность согласованных усилий по борьбе с терроризмом и насилием в Афганистане и обеспечению того, чтобы афганские территории не использовались в качестве платформы или убежища для террористических организаций. ///ОИС, 19 декабря

Министр иностранных дел Туркменистана встретился с министром иностранных дел Пакистана

Министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым на полях Чрезвычайной встречи Совета министров иностранных дел ОИС в Исламабаде.

Стороны оценили нынешнее состояние двусторонних отношений и выразили удовлетворение растущим сотрудничеством во всех областях, представляющих взаимный интерес, включая координацию на региональных и международных форумах.

Министр иностранных дел Куреши подчеркнул необходимость укрепления двусторонних торговых и инвестиционных связей, расширения контактов между народами. Он подтвердил приверженность Пакистана своевременному завершению энергетических проектов.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность дальнейшего участия международного сообщества в обеспечении устойчивого мира и стабильности в Афганистане, что имеет жизненно важное значение для достижения целей большей экономической интеграции и региональной взаимосвязанности.

Министры иностранных дел двух стран договорились поддерживать контакты по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений. ///МИД Пакистана, 18 декабря

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Приведем любопытный пример американской позиции по отношению к Афганистану. Удерживая средства, блокируя доступ страны к банковским каналам и предпринимая все возможные шаги для обеспечения краха временного правительства Афганистана, американские политики, вероятно, рассуждают следующим образом:

Мы вели нашу самую долгую и дорогостоящую войну в Афганистане, потеряли тысячи наших солдат и сделали тысячи других инвалидами на всю жизнь, и в конце концов мы неэлегантно сбежали с базы в Баграме. Это был замечательный опыт, и мы должны создать условия для еще одной долгой и дорогостоящей войны в Афганистане и покинуть базу в Баграме еще через двадцать лет. Наше следующее поколение не должно упустить этот шанс. Мы ненавидим Китай и Россию, поэтому мы должны создать условия, при которых Китай и Россия смогут увеличить свое присутствие и влияние в Афганистане, следовательно, лишая нас пространства, в котором мы так отчаянно нуждаемся там. Мы должны поставить 40 миллионов афганцев в опасные для жизни экономические и социальные условия, и это заставит их так горячо любить нас. Мы завоюем их сердца и умы, уморив их голодом. Мы должны усложнить жизнь нашим европейским союзникам, заставляя их идти против остального мира. Это еще больше укрепит нашу связь.

Конечно, это не то, о чем думают американские политики – если они вообще думают.

По их мнению, жесткие действия послужат талибам уроком.

Для остального мира, здравомыслящего мира, США – это заноза в… ну, в шее.

Саммит министров иностранных дел ОИС, состоявшийся в Исламабаде 19 декабря 2021 года, возможно, не решит всех проблем, стоящих перед Афганистаном, но, безусловно, поможет им пережить зиму без каких-либо серьезных несчастий.

Исламский банк развития согласился координировать эту поддержку.

Как только зима закончится, условия достаточно улучшатся, и это даст передышку правительству Талибов и народу Афганистана.

Зима пройдет, но воспоминания останутся.

Афганский народ надолго запомнит тех, кто пытался заморить его голодом и, тех, кто пришел им на помощь, когда они были в нужде.

Бесполезно вразумлять США. — Это израсходованная сила, павший гигант, империя, несущаяся в небытие. Для них погибельных собственная “исключительность”, эвфуизм из смеси в равных частях высокомерия и неосторожности.

Что беспокоит, так это Европа, которая всегда была партнером и другом Большой Центральной Азии со времен Великого Шелкового пути. Расположенные на сопредельной евразийской территории, Европа и Большая Центральная Азия являются естественными союзниками.

Настало время Европе подумать о своих собственных интересах.

Следуя примеру Соединенных Штатов, Европа едва не оказалась между молотом и наковальней.

Камень преткновения – это последствия, если правительство Талибов рухнет.

Трудность заключается в том, что правительство Талибов выживет и государство в конечном итоге придет к какой-то нормальной жизни, в то время как Европа продолжит отказывать стране в своей поддержке.

Диапазон последствий в случае краха Талибана был предусмотрен и представлен на различных форумах. Они включают в себя высокую вероятность нового притока беженцев на европейских границах и риск возрождения терроризма.

Что обычно упускается из виду, так это сценарий в случае успеха талибов без какой-либо европейской и американской поддержки.

Две идеи, озвученные на саммите министров иностранных дел ОИС в Исламабаде, предполагают, что правительство талибов может выжить и даже преуспеть:

Исламский банк развития подготовит план развития сельского хозяйства на низовом уровне, обеспечивающий продовольственную безопасность страны и справедливый доход для фермеров.

Совместный механизм ОИС-ООН будет координировать пожертвования частного сектора.

Из-за особенностей местности и очень небольших размеров отдельных земельных участков полная продовольственная безопасность, возможно, будет недостижима. Однако к следующей зиме (при условии, что нынешнюю зиму можно будет пережить за счет помощи) сложится достаточных объем запасов продовольствия.

Что еще более важно, пожертвования частного сектора могут сыграть решающую роль.

В исламской системе существует налог в размере 2,5% (Закят) на накопленное богатство. Почти каждый богатый человек и семья платят его ежегодно. Согласно исследованию Всемирного банка и Исламского научно-исследовательского и учебного института (IRTI) Исламского банка развития (ИБР), глобальные фонды закята достигают от 550 до 600 миллиардов долларов в год.

Представьте, если бы только 10% этого закята можно было направить в Афганистан, этой суммы с лихвой хватило бы, чтобы покрыть годовой бюджет страны.

Хотя закят может быть выплачен в любое время, традиционно он выплачивается в течение месяца Рамадан. В 2022 году Рамадан начнется 1 апреля.

Если обещания и обязательства, озвученные во время встречи ОИС в Исламабаде, помогут Афганистану пережить зиму, есть надежда на то, что и в дальнейшем Афганистан гладко преодолеет трудности, поскольку пожертвования в виде закята должны начать поступать в апреле следующего года.

Если Европа останется в стороне и продолжит создавать препятствия, в то время как Афганистан будет переживать зимний кризис и ситуация в стране наладится в следующем году, каковы будут возможные последствия?

Необходимо заключить контракты на добычу полезных ископаемых и права на добычу полезных ископаемых. Потенциал исчисляется триллионами долларов.

Две железнодорожные линии, которые появятся в обозримом будущем в Афганистане, создадут массу выгодных возможностей.

Наличие большого количества природного газа и электроэнергии благодаря региональным партнерствам в сочетании с дешевой рабочей силой приведет к появлению широкого спектра промышленных отраслей. Безусловно, большинство из таких предприятий будет создано совместно с зарубежными партнерами.

Нынешнее отношение Европы к Афганистану сократит политическое пространство, на которое она может претендовать. В результате Европа опоздает туда, куда ринутся ее конкуренты.

Шумиха о правах меньшинств и женщин – это чистый вздор. Аналогичные проблемы огромного масштаба существуют и в некоторых других частях света, и Европа, похоже, совершенно не замечает их

В ситуации, когда возможности очень малы, Европе следует принять незамедлительные и правильные решения. /// nCa, 20 декабря 2021 года