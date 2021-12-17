Туркменистан присоединяется к глобальному празднованию 75-летия ЮНИСЕФ

В этом году, ЮНИСЕФ совместно с Правительством Туркменистана, принял участие во всемирном праздновании 75-летия защиты прав детей и оказания содействия детям в раскрытии своего потенциала в полной мере

По всему миру президенты, министры, правительственные чиновники и представители ЮНИСЕФ объединились с детьми и молодежью, чтобы отметить 75-ю годовщину Детского Фонда ООН. ЮНИСЕФ в Туркменистане принял участие в празднованиях, проведя различные мероприятия и присоединившись к ряду глобальных инициатив с участием Правительства, населения, бывших и нынешних членов команды ЮНИСЕФ и молодежи.

11 декабря, в день своего рождения и накануне Международного Дня Нейтралитета, ЮНИСЕФ подписал тринадцать рабочих планов и один Меморандум о взаимопонимании с четырнадцатью национальными партнерами на 2022 год. В соответствии с подписанными рабочими планами, ЮНИСЕФ расширит рамки сотрудничества с Правительством Туркменистана для достижения лучших результатов в интересах детей и семей с учетом ожидаемых результатов Страновой программы на период 2021-2025 годов.

ЮНИСЕФ подписал рабочие планы с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, Министерством образования, Министерством труда и социальной защиты населения, Меджлисом Милли Генгеш, Институтом государства, права и демократии, Аппартом Омбудсмена, Государственным комитетом по статистике, Министерством Адалат, Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Союзом женщин, Министерством финансов и экономики, Министерством внутренних дел, Министерством спорта и молодежной политики, Генеральной Прокуратурой, а также Меморандум о взаимопонимании с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности.

“Не случайным является тот факт, что мы подписали рабочие планы в 75-й день рождения ЮНИСЕФ и накануне Международного дня нейтралитета. ЮНИСЕФ был одним из первых агентств ООН, которые начали работать в новом Независимом Туркменистане, и тридцать лет спустя мы по-прежнему привержены совместной работе для обеспечения того, чтобы дети в Туркменистане пользовались своими правами и имели лучшее будущее”, – отметил Мохаммад Файязи, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане.

В рамках празднования 75-летия ЮНИСЕФ Туркменистан также присоединился к глобальной кампании #GoBlue, осветив синим цветом торгово-развлекательный центр «Беркарар» наряду со многими достопримечательностями по всему миру, такими как Эйфелева башня в Париже, мост на водопаде Виктория в Зимбабве, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и многими другими. Кроме того, жители Ашхабада и велаятов смогли почувствовать праздничный дух, увидев юбилейный логотип ЮНИСЕФ на больших экранах по всей стране. Эта инициатива направлена на то, чтобы отметить 75-летие непрерывной работы ЮНИСЕФ в интересах каждого ребенка в мире и продемонстрировать поддержку Правительства Туркменистана благородному мандату ЮНИСЕФ.

Еще одной глобальной инициативой, к которой присоединился Туркменистан, стал первый Глобальный форум для детей и молодежи (CY21), организованный ЮНИСЕФ во всем мире и организованный совместно Правительствами Ботсваны и Швеции. Во время мероприятия представитель Туркменистана, молодой посол ЦУР и эко-активист Ляле Байриева присоединились к более чем 230 докладчикам из более чем 80 стран. Сегмент Туркменистана был направлен на обмен успешным опытом страны по интеграции учебной программы по адаптации к изменению климата в начальное и среднее образование и повышению устойчивости молодежи Туркменистана к последствиям изменения климата. В ходе мероприятия партнеры ЮНИСЕФ подтвердили более 100 обязательств по ускорению достижения результатов в интересах детей и молодежи.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Республики Ботсвана Е.П. Д-р Мокгвитси Э.К. Масиси, Министр международного сотрудничества в области развития Швеции Матильда Элизабет Эрнкранс, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, Посол доброй воли ЮНИСЕФ и защитник образования Музоон Альмеллехан, представители более 200 организаций из разных сфер бизнеса, благотворительности, гражданского общества, а также детей и молодежи.

Будучи одним из первых агентств ООН, работавших в стране, ЮНИСЕФ в Туркменистане имеет почти тридцать лет больших достижений и результатов. Чтобы оглянуться на это захватывающее путешествие, Страновой Офис ЮНИСЕФ запустил в социальных сетях кампанию «ЮНИСЕФ в ретроспективе» и заново пережил историю работы ЮНИСЕФ в Туркменистане с 1994 года. До конца этого года на страницах социальных сетей ЮНИСЕФ в Туркменистане будут размещаться цитаты и рассказы нынешних и бывших сотрудников, представителей и заместителей представителей, а также национальных партнеров, чтобы поделиться желаниями и стремлениями людей, которые работают над построением лучшего мира для детей.

“Я благодарна ЮНИСЕФ за предоставленную мне возможность получить опыт работы в международной организации с такой благородной миссией. Я счастлива, что могу внести свой вклад в достижение цели ЮНИСЕФ по построению светлого будущего для каждого ребенка”, – говорит Джемал Танрыбердиева, административный помощник Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане, участница кампании.

На протяжении 75 лет ЮНИСЕФ по всему миру оказывает помощь нуждающимся детям, защищая права детей на выживание, процветание и полную реализацию их потенциала. В продолжение этого удивительного путешествия ЮНИСЕФ будет продолжать реагировать, изменять и переосмысливать лучший мир для каждого ребенка./// nCa, 17 декабря 2021 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)