Посольство Казахстана провело праздничный прием по случаю 30-летия независимости своего государства

Посол Казахстана Еркебулан Сапиев 16 декабря 2021 года провел в Ашхабаде прием по случаю 30-летия независимости.

Количество гостей было ограничено из-за общественного дистанцирования.

Ниже опубликован текст выступления посла Еркебулана Сапиева:

Ваше Превосходительство, Заместитель Председателя Кабинета Министров, Уважаемый Чары Байрамович! Ваши превосходительства! Дамы и господа!

Во-первых, хотел бы выразить огромную благодарность за Ваше участие в нашем мероприятии.

Также хотел бы сердечно поздравить глубокоуважаемого Президента Туркменистана с прошедшим Международным днем нейтралитета! Желаю Уважаемому Президенту всяческих успехов.

Сегодня знаменательный день для нашей страны. Мы празднуем 30-летний юбилей Независимости. Об этом мечтали наши предки на протяжении столетий. Как отметил наш уважаемый Президент К.К.Токаев: «Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая. 30 лет независимости – это целая эпоха. ЭтО эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний».

За 30 лет мы построили суверенное правовое государство. За эти годы были вложены колоссальные усилия, политическая воля, человеческие ресурсы и финансовый капитал в построение современного, развитого государства.

Наша страна успешно преодолела сложный период трансформации. За этот период был заложен прочный фундамент демократических институтов, произошел переход к рыночной экономике, обеспечена внутриполитическая стабильность.

За годы независимости Казахстан привлек более 370 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. По данным МВФ, с 1993 по 2020 год ВВП на душу населения вырос в 28 раз, с 304 долл. США до 8,7 тыс. долл. К 2050 году наша страна может войти в число 30-ти наиболее развитых стран мира.

В 2021 году экономика Казахстана сохранила уверенный темп роста. По итогам десяти месяцев этого года рост ВВП составил 3,5%.

Как отметил уважаемый Президент Республики Казахстан К.К.Токаев, в ближайшее десятилетие наша страна продолжит последовательную политическую модернизацию, строительство экономики будущего на основе новых технологий, искусственного интеллекта, высокой производительности труда и творческой инициативы.

Этого всего невозможно было бы достичь без уникальной культуры толерантности, которая сложилась на основе межнационального согласия и межконфессионального взаимопонимания в обществе.

У нас живут в мире и согласии 126 национальностей и народностей, разговаривают на 23 языках, исповедуют различные религии.

Уважаемые друзья!

Наш Первый Президент – Лидер нации уважаемый Н.А.Назарбаев заложил основы государственного строительства нашей страны. Под его началом Казахстан сегодня состоялся как успешное, политически стабильное и динамично развивающееся государство.

Стратегический курс развития, заложенный нашим Первым Президентом, продолжается под мудрым и умелым руководством Президента Республики Казахстан К.К.Токаева.

Наша страна смогла построить дружественные отношения со всеми международными партнерами на основе продуманной и взвешенной многовекторной внешней политики.

Огромный личный авторитет Первого Президента Казахстана и Главы нашего государства на международной арене стал ключевым фактором успеха казахстанской дипломатии.

Продолжается конструктивное и сбалансированное взаимодействие со всеми стратегическими партнерами и дружественными странами.

Укрепляется взаимодействие со странами Центральной Азии, в том числе с братским Туркменистаном. Наши страны связывают прочные узы общего исторического и культурного наследия.

С первых дней независимости Казахстан и Туркменистан установили дружеские и братские отношения, основанные на взаимном доверии и равноправном сотрудничестве. Наши страны, исходя из общей истории, близости культур, традиций и общности интересов, оказывают взаимную поддержку на международной арене.

Этому способствует растущий уровень доверия между странами и контактов на высшем уровне. Свидетельством этого является состоявшийся 24-25 октября этого года государственный визит Президента Республики Казахстан К.К.Токаева в Туркменистан по приглашению глубокоуважаемого Президента Туркменистана Его Превосходительства Г.М.Бердымухамедова, а также рабочий визит уважаемого Президента Казахстана в Туркменистан в августе 2021 года для участия в третьей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в прекрасной туристической зоне Аваза.

Все это демонстрирует высокую динамику добрососедских и братских отношений между странами региона.

Прошедшие в Туркменистане в этом году в духе традиционного теплого гостеприимства такие крупные и исторически значимые международные мероприятия как, упомянутая выше Консультативная встреча, 15-ый Саммит ОЭС в ноябре и международная конференция высокого уровня, посвященная Международному дню Нейтралитета, в декабре и другие мероприятия, являются ярким свидетельством растущего авторитета Туркменистана и ее лидера в мире, а также эффективности и успешности политики постоянного нейтралитета Туркменистана.

Казахстан и Туркменистан имеют большие планы по дальнейшему укреплению многопланового взаимодействия.

Уважаемые дамы и господа!

В завершении выступления позвольте ещё раз выразить вам свою искреннюю признательность за участие. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, долголетия, мирной и счастливой жизни и успехов в новом году!

Пусть будут вечны казахско-туркменские дружба и братство!

Благодарю за внимание!/// nCa, 17 декабря 2021 г.

Несколько фотографий с праздничного мероприятия: