Новая транспортная повестка дня для продвижения Азиатско-Тихоокеанского региона к устойчивому развитию

Армида Салсия Алисджахбана, Заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный секретарь Экономической и Социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

Министры транспорта из Азиатско-Тихоокеанского региона встречаются на этой неделе, чтобы рассмотреть потенциально преобразующую повестку дня в отношении того, как люди и товары перемещаются по региону и по всему миру.

Недостатки транспортного сообщения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, существовавшие до COVID-19, стали еще более очевидными во время пандемии: развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, особенно пострадали. Поэтому крайне важно, чтобы мы ускорили значимые изменения в транспортных системах по мере того, как страны стремятся вернуть свои программы развития в нужное русло.

Именно на этом фоне официальные лица, собравшиеся в Экономической и Социальной комиссии для Азии и Тихого океана на четвертой Конференции министров транспорта, обсуждают Региональную программу действий (РПД) на 2022-2026 годы: новую дорожную карту для транспортной системы, необходимую для достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития.

В новой РПД будут решаться такие вопросы, как увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок, что отражает растущий спрос на грузовые перевозки и мобильность. Действительно, две трети мировой морской торговли сосредоточено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где также расположены девять самых загруженных контейнерных портов в мире. В настоящее время на регион приходится более 40 процентов глобальных потоков наземных грузовых перевозок, и к 2050 году спрос континента на грузовые перевозки, по прогнозам, утроится. Ожидается, что в ближайшие годы Азиатско-Тихоокеанский регион столкнется с расширением торговых обменов, дальнейшим значительным демографическим ростом и быстрой урбанизацией в сочетании с высокими темпами автомобилизации.

Чтобы справиться с такими изменениями и требованиями, РПД будет способствовать большей цифровизации и инновациям на транспорте; по мере развития пандемии мы увидели, что ускоренное внедрение цифровых технологий помогло правительствам и частным предприятиям продолжать свою деятельность в условиях закрытия границ и других мер сдерживания. Дальнейшее внедрение интеллектуальных транспортных систем для повышения эффективности, а также социальной и экологической устойчивости, несомненно, является одним из ключевых приоритетов для восстановления.

Другие ключевые положения РПД включают ускорение перехода к низкоуглеродным транспортным системам. Транспортный сектор является одним из крупнейших факторов, влияющих на изменение климата, а Азиатско-Тихоокеанский регион остается одним из регионов с самым высоким уровнем выбросов CO2 в мире. Существует острая необходимость в быстрой декарбонизации региональных транспортных сетей, включая городской и общественный транспорт. Переход на железные дороги также значительно повысит устойчивость международных грузовых перевозок и приведет к более устойчивому миру после COVID-19. Изобилие возобновляемых источников энергии в некоторых странах дает возможность перейти на электромобильность в общественном транспорте. Чтобы поддержать эти усилия, ЭСКАТО в прошлом месяце представила на конференции по изменению климата в Глазго планы Азиатско-Тихоокеанской инициативы по электромобильности.

В этом ключе вспышка COVID-19 также оказала глубокое влияние на городской транспорт, доступность и мобильность. Эти проблемы дают новый импульс транспортным и градостроительным органам для переосмысления форм мобильности как услуги, которая является доступной, надежной и безопасной. Кроме того, сохраняются гендерные различия и неравенство в плане доступа к транспорту и связанным с ним возможностям, что еще больше ограничивает возможности сектора в равной степени учитывать социальные аспекты устойчивого развития.

В контексте устойчивого развития мы не можем игнорировать тот факт, что 60 процентов глобальных дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Генеральная Ассамблея провозгласила 2021-2030 годы Вторым Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения с целью сокращения вдвое смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий; в ответ ЭСКАТО готовит Азиатско-Тихоокеанский региональный план действий.

Международные грузовые перевозки действовали на протяжении всей пандемии, поскольку страны принимали политические меры по сохранению связи для поддержки цепочек поставок. Сети Азиатских автомобильных дорог, Трансазиатских железных дорог и сухих портов, созданные под эгидой ЭСКАТО, служат основой для подключения инфраструктуры наземного транспорта и логистики в регионе. Они также все больше интегрируются в межрегиональные транспортные коридоры, портовые и судоходные сети. В 2020 и 2021 годах эти связи объединили страны для сбора и анализа их мер реагирования на пандемию. В дальнейшем их можно будет использовать для продвижения реформ операционной связи в поддержку создания единой интегрированной сети интермодальных транспортных соединений, лежащих в основе региональной и глобальной экономики.

Пандемия COVID-19 нарушила прогресс в Азиатско-Тихоокеанском регионе в достижении многих Целей устойчивого развития и, в некоторых случаях, обратила вспять годы достижений. Транспортный сектор, который играет важную роль в достижении ЦУР, серьезно пострадал во время пандемии, но страны продемонстрировали способность быстро переходить к автоматизации и инновациям для поддержания функциональности и устойчивости и поддержки доступа к социальной интеграции. Это также указывает на способность сектора предпринимать новые смелые шаги в направлении низкоуглеродного развития. Новая Региональная программа действий может оказаться ключевой в решении проблемы отстающих показателей в регионе и повышении устойчивости к будущим кризисам за счет сокращения глубоко укоренившихся социальных, экономических и экологических вызовов. /// nCa, 14 декабря 2021 г. (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН)