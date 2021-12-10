Трансграничное сотрудничество: передовые практики и перспективы для Центральной Азии

Бишкек, 9 декабря 2021 года

9-10 декабря 2021 года Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА) проводит стартовое совещание по трансграничному сотрудничеству: передовые практики и перспективы для Центральной Азии.

Целью мероприятия является повышение осведомленности бенефициаров из государственных органов о схемах трансграничного сотрудничества и о его преимуществах. На встрече участники примут участие в обсуждениях в небольших тематических группах с экспертами Европейского Союза, что позволит определить конкретные области, на которых Программе БОМКА 10 нужно сосредоточиться в каждой стране бенефициаре по данной теме трансграничного сотрудничества.

По завершению совещания участники будут лучше осведомлены о схемах трансграничного сотрудничества и о преимуществах данного подхода, которые могут быть применены в их учреждениях и направлениях работы, а также определят приоритеты и пробелы, которые могут быть решены при поддержке Программы БОМКА 10. Результаты дискуссий будут включены в финальную версию исследования, что станет основой для реализации мероприятий по наращиванию потенциала.

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА) является лидирующей программой, финансируемой Европейским Союзом и реализуемой консорциумом партнеров Европейского Союза под руководством Государственной пограничной охраны Латвийской Республики. Проект начал работу 1 апреля 2021 года, срок ее реализации составляет 54 месяцев, а бюджет – 21,65 миллионов Евро. Основная цель программы – повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию через интегрированное управление границами. Текущая фаза основана на достижениях и результатах предыдущей деятельности, а также включает новые направления сотрудничества и реализуется во всех пяти странах Центральной Азии./// nCa, 10 декабря 2021 г. (в сотрудничестве с БОМКА)