Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 19-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1. Демократия – это общая ценность человечества и идеал, которым всегда дорожили Коммунистическая партия Китая (КПК) и китайский народ.

2. Статус народа как хозяина страны является сутью народной демократии. Со времени 18-го Национального конгресса КПК в 2012 году, с более глубоким пониманием пути Китая к демократии и политической системы, Партия разработала всеобъемлющую народную демократию в качестве ключевой концепции и стремится воплотить ее и соответствующие демократические ценности в эффективные институты и конкретные действия.

3. Весь процесс народной демократии в Китае не только включает в себя всеохватывающие системы и процедуры, но и предполагает полноценное участие общественности на практике. Народная демократия всего процесса – это демократия в ее наиболее широкой, честной и полезной форме. Это целостная, всенаправленная и всеобъемлющая демократия. Это демократия процесса и результата, процедурная и предметная демократия, а также прямая и косвенная демократия. Система народных собраний является важным институциональным инструментом для реализации в Китае полномасштабной народной демократии.

4. Полнопроцессная народная демократия – это целостная система с поддерживающими механизмами и процедурами, которая была полностью проверена благодаря широкому участию. Она объединяет две основные демократические модели – избирательную демократию и консультативную демократию. В стране действует демократическая система, охватывающая население более 1,4 миллиарда человек из 56 этнических групп огромной страны, что делает возможным широкое и устойчивое участие всего ее населения. Народная демократия всего процесса имеет отличительные китайские особенности; он также служит примером общих ценностей и вносит в качестве вклада идеи и решения Китая в политический прогресс человечества.

5. Социалистическая демократия с китайскими особенностями – это что-то новое и нечто позитивное. Конечно, это не означает, что политическая система Китая безупречна и не нуждается в дальнейшем совершенствовании или развитии. То, что мы уверены в нашей системе, не делает нас самодовольными, и это не означает, что мы сопротивляемся изменениям и прогрессу. Скорее, это требует того, чтобы мы сочетали эту уверенность с продолжающимися реформами и инновациями, а также чтобы мы развивали и совершенствовали наши политические институты на основе поддержки наших фундаментальных и базовых политических систем.

6. В этом богатом и разнообразном мире мы должны поддерживать инклюзивность, учиться на сильных сторонах других с открытым умом, а также усваивать полученные знания через объективное мышление, чтобы мы могли превратить это в нашу собственную силу, а не просто слепо копировать других. Для Китая невозможно копировать политические системы других стран, поскольку эти системы не подходят для наших национальных условий. Любая подобная попытка в лучшем случае приведет к плохой имитации и может даже разрушить будущее страны. Наиболее надежными и эффективными системами для страны всегда являются те, которые укореняются и получают питание из собственной почвы.

7. Демократия – это право всех народов, а не исключительная привилегия немногих. Существует множество способов и средств реализации демократии, а не один стереотип. Решение о том, является ли страна демократической или нет, должно приниматься ее собственным народом, а не горсткой других.

8. Демократия – это не украшение, которое можно использовать для декорации; она должна использоваться для решения проблем, которые люди хотят решить. Является ли страна демократической или нет, зависит от того, действительно ли ее народ является хозяином страны. Демократия – это вопрос о том, имеют ли люди право голосовать, но больше о том, имеют ли они право на широкое участие. Демократия – это не только обещания, которые люди слышат во время выборов, но и в большей степени выполнение этих слов после выборов. О демократии судят по политическим процедурам и правилам, предусмотренным системами и законами, но в дальнейшем оценивают по тому, действительно ли эти системы и законы реализуются. Демократия зависит от того, являются ли правила и процедуры осуществления власти демократическими, но также зависит от того, подвергается ли власть контролю и надзору со стороны народа.

9. Если людей пробуждают только для голосования, но вскоре после этого они впадают в спячку, если перед ними танцуют и поют во время предвыборной кампании, но после они не имеют права голоса, или если им отдают предпочтение во время агитации, но оставляют в стороне после выборов, такая демократия не является истинной демократией.

10. В богато разнообразном мире демократия проявляется во многих формах. Китайская демократия процветает наряду с демократией других стран в саду цивилизаций. Китай готов внести свой опыт и силу в глобальный политический прогресс посредством сотрудничества и взаимного обучения. ///nCa, 8 декабря 2021 года (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)