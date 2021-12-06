Форум ООН призывает заложить инклюзивность в основу инновационной политики

Форум ООН призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона отказаться от традиционной инновационной политики и внедрить инклюзивную политику следующего поколения, которая выходит за рамки экономических императивов и направлена на решение насущных социальных и экологических проблем нашего времени.

Делегаты высокого уровня на сегодняшнем Форуме по инновациям в области инклюзивной политики также подчеркнули необходимость расширения возможностей и обеспечения того, чтобы технологические решения были актуальными, доступными для всех слоев общества, особенно для самых бедных и обездоленных.

“Чтобы никого не оставить позади и удовлетворить амбиции Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, крайне важно расширить границы инклюзивных инноваций. Новаторы и предприятия различных размеров и секторов должны иметь возможность использовать технологии и инновации. Беднейшие слои населения, женщины и девочки – как в сельских, так и в городских районах – должны иметь возможность получать выгоду”, – подчеркнула Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО.

Инновации могут расширить доступ к образованию и медицинским услугам. Технологии, такие как технологии, поддерживающие возобновляемые источники энергии, предоставляют варианты для более экологически устойчивых путей развития. Однако наука, технологии и инновации также усугубили неравенство и создали новые типы социальных различий и экологических опасностей, установив новые и более труднодоступные границы между теми, кто получает выгоду, и теми, кто исключен.

“Теперь мы должны переключить наше мышление с обеспечения финансовой доступности на поддержку экономического роста, направленного на содействие более широкому спектру социально желательных результатов, таких как устойчивость, равенство, здоровье и благополучие, обусловленные технологиями и инновациями”, – сказал Арифф Али, управляющий Резервного банка Фиджи.

“Наука, технологии и инновации должны быть ориентированы на людей. Для того чтобы продвигаться вперед в направлении инклюзивного и устойчивого развития, мы должны обеспечить, чтобы наши действия приводили к научно обоснованным решениям, направленным на решение проблем уязвимых секторов. Это может быть достигнуто с помощью целевых инициатив по улучшению сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности, энергетики и других областей с использованием технологий и инноваций”, – сказал Фортунато Т. де ла Пенья, секретарь по науке и технологиям Департамента науки и техники Филиппин.

Форум далее рекомендовал пять направлений действий в регионе: (i) использование общегосударственного подхода для усиления инклюзивного воздействия инноваций; (ii) Принятие децентрализованных подходов, ориентированных на общины, для продвижения инновационной политики; (iii) Выявление каналов для охвата людей на периферии; (iv) Привлечение частного сектора для инклюзивных инноваций; и (v) Использование инновационных механизмов финансирования.

Мероприятие стало завершающим в серии политических дискуссий из шести частей, организованных Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в сотрудничестве с Digital Pathways из Оксфордского университета, Сетью Honey Bee, Сетью по расширению инноваций на низовом уровне в Гуджарате и Сетью инклюзивных деловых действий (IBAN).

В серии также были представлены выводы из недавно опубликованного отчета “Границы инклюзивных инноваций”. В докладе освещаются возможности и проблемы, с которыми сталкиваются политики и партнеры по развитию, и приводятся конкретные примеры того, как правительства продвигают более инклюзивную инновационную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С 2018 года программа ЭСКАТО по продвижению инклюзивной политики в области технологий и инноваций успешно поддерживает инклюзивную политику в области инноваций в Камбодже и Мьянме, инклюзивную национальную стратегию цифрового развития в Монголии, инновационные инициативы на низовом уровне в Индии, Малайзии и Филиппинах и инклюзивную политику в области бизнеса в АСЕАН./// ЭСКАТО ООН, 3 декабря

Для получения дополнительной информации: https://www.inclusiveinnovationhub.org/