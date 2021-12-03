Товарооборот между ОАЭ и Туркменистаном увеличился на более чем 100 млн.долл.США

Эльвира Кадырова

2 декабря 2021 Объединённые Арабские Эмираты отпраздновали 50-ю годовщину провозглашения своего государства. По этом случаю, главная государственная газета Туркменистана «Нейтральный Туркменистан» опубликовала статью Посла Объединённых Арабских Эмиратов Ахмед Аль–Хай Аль Хамели.

«Объединённые Арабские Эмираты и Туркменистан связывают исторически сложившиеся отношения, уходящие корнями в далёкое прошлое. Это находит продолжение в отношениях между Президентом ОАЭ Его Высочеством Шейхом Халифой бен Зайед Аль Нахайяном и Президентом Туркменистана, господином Гурбангулы Бердымухамедовым», – отмечается в публикации.

В настоящее время ОАЭ являются крупным торговым партнёром Туркменистана. Так, в 2020 году объём двусторонней ненефтянной торговли достиг 398 млн.долл.США, а в 2021 году этот показатель увеличился до 501 млн.долл.

В Туркменистане зарегистрировано 34 предприятия с участием капитала ОАЭ. «Указанные достижения доказывают, что экономические, политические и культурные отношения между ОАЭ и Туркменистаном могут быть моделью для сотрудничества между другими странами», – подчеркивает Посол.

Полпред напомнил о том, что в ходе октябрьского визита Президента Бердымухамедова в ОАЭ для участия в Национальном дне Туркменистана на полях выставки Expo-2020 Dubai International были подписаны три соглашения и три меморандума о взаимопонимании.

«ОАЭ будут и дальше углублять политические, экономические, культурные и гуманитарные связи, объединяющие наши дружественные страны и народы», – выразил уверенность Посол Аль-Хамели, добавив, что его страна с большим оптимизмом смотрит в будущее эмиратско-туркменских отношений, особенно с учётом того, что в этих отношениях есть много элементов развития, расширения и многообещающих возможностей, особенно в области газа, нефти, возобновляемых источников энергии и других./// nCa, 3 декабря 2021 г.