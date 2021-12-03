Партнерство с людьми с ограниченными возможностями на пути к инклюзивному, доступному и устойчивому миру после COVID-19

Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО

Сегодня, когда мир отмечает Международный день инвалидов, мы чествуем лидерство инвалидов и их неустанные усилия по созданию более инклюзивного, доступного и устойчивого мира. В то же время мы полны решимости прилагать больше усилий для обеспечения того, чтобы общество было открытым и приемлемым для всех.

По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает 690 миллионов лиц с ограниченными возможностями, что составляет около 15 процентов от общей численности населения. Многие из них по-прежнему отстранены от участия в социально-экономической и политической жизни. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вероятность трудоустройства инвалидов почти вдвое ниже, чем у лиц без инвалидности. Они также в два раза реже голосовали на выборах и недостаточно представлены в органах, принимающих решения в правительстве. Всего около 0,5 процента парламентариев в регионе являются инвалидами. Женщины-инвалиды с еще меньшей вероятностью будут трудоустроены и занимают лишь 0,1 процента должностей в национальном парламенте.

Одной из главных причин этих исключений является отсутствие доступа. В общественном транспорте и застроенной среде в целом, включая государственные учреждения, избирательные участки, рабочие места, рынки и другие важные сооружения, отсутствуют скаты, пешеходные дорожки и основные функции доступности. Доступность, однако, выходит за рамки общепринятого представления о физических структурах. Необходимо также устранить барьеры на пути доступа к услугам и информационно-коммуникационным технологиям, с тем чтобы обеспечить участие лиц с различными видами инвалидности, включая лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями и нарушениями слуха и зрения.

Пандемия COVID-19 и связанные с ней блокировки усугубили существующее неравенство. Многие инвалиды сталкиваются с возросшими проблемами со здоровьем из-за сопутствующих заболеваний и остались без доступа к своим личным помощникам и основным товарам и услугам. Поскольку большая часть общества вышла в Интернет во время блокировки, недоступная цифровая инфраструктура означала, что инвалиды не могли получить доступ к информации об общественном здравоохранении или возможностям трудоустройства в Интернете.

Несмотря на эти проблемы, инвалиды и их организации одними из первых отреагировали на насущные потребности своих общин в продовольствии и предметах потребления во время изоляции в дополнение к продолжению своей долгосрочной работы по поддержке уязвимых групп.

ЭСКАТО установила партнерские отношения с несколькими из этих организаций для поддержки их работы во время пандемии. Samarthyam, организация гражданского общества в Индии, возглавляемая женщиной-инвалидом, обучила многих мужчин и женщин с ограниченными возможностями проведению проверок доступности в их родных районах. Обладая этими навыками, они становятся лидерами и защитниками в своих общинах, работая над улучшением доступности основных зданий во всем мире.

Другой партнер ЭСКАТО, Национальный совет слепых Малайзии (NCBM), работает над улучшением доступности цифровых технологий путем обучения группы людей с различными нарушениями в области аудита доступа в Интернет, доступной электронной публикации и стратегической пропаганды. NCBM надеется поддержать участников в создании социального предприятия для веб-аудита, создания возможностей для трудоустройства и предоставления инвалидам возможности возглавить усилия по улучшению доступности онлайн.

Женщины и мужчины с ограниченными возможностями были лидерами и чемпионами в преодолении барьеров, чтобы изменить ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегодня ЭСКАТО публикует доклад “Инвалидность с первого взгляда 2021: Формирование занятости с учетом инвалидности в Азиатско-Тихоокеанском регионе”. В докладе освещаются некоторые инновационные подходы к обеспечению более инклюзивной занятости, а также рекомендации о том, как еще больше сократить разрыв в занятости.

Адаптация к миру после COVID-19 предоставляет правительствам возможность пересмотреть и реализовать политику, направленную на расширение участия инвалидов в сфере занятости, в органах, принимающих решения, и во всех аспектах жизни общества. Проблемы доступности затрагивают не только инвалидов, но и других людей, нуждающихся в помощи, включая пожилых людей, беременных женщин или людей с травмами. Реализация универсальной политики, которая создает среду и услуги, доступные для всех людей, приносит пользу всему обществу. Правительствам следует включить универсальные принципы проектирования в национальные планы развития, а не только в законы и политику, касающиеся инвалидов.

Являясь мировым лидером в области развития с учетом интересов инвалидов на протяжении более 30 лет, Азиатско-Тихоокеанский регион подал пример, приняв первый в мире набор целей в области развития, ориентированных на инвалидов, в Инчхонской стратегии “Сделать правильное реальным”. Достижение целей Инчхонской стратегии потребует от правительств активизации их усилий по снижению барьеров на пути образования, занятости и участия в политической жизни.

В ЭСКАТО мы знаем, что достижение инклюзивного и устойчивого мира после COVID-19 будет возможно только при более активном руководстве и участии инвалидов. Чтобы строить лучший мир – и более справедливый- мы будем продолжать укреплять партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами, чтобы вместе мы могли “Сделать правильное реальным” для всех людей с ограниченными возможностями./// nCa, 3 декабря 2021 г. (в сотрудничестве с ЭСКАТО)