Узбекистан: О перспективах создания Трансафганского транспортного коридора

В рамках проводимой Узбекистаном в последние пять лет новой региональной политики по выстраиванию конструктивных и взаимовыгодных связей со странами соседями одним из приоритетных направлений обозначено развитие взаимодействия с Афганистаном. Узбекистан всегда выступал за скорейшую стабилизацию обстановки в этой стране, что является важным условием обеспечения региональной безопасности, создает более благоприятные возможности для развития узбекской экономики, привлечения инвестиций и активизации внешнеэкономической деятельности.

При этом кардинальные сдвиги произошли в отношении Афганистана, который все более рассматривается как неотъемлемая часть Центральной Азии. В итоговом документе Консультативной встречи глав государств ЦА в 2019 г. в Ташкенте был закреплен региональный консенсус по вопросам поддержки мирного процесса, вовлечения Афганистана в региональные связи и инфраструктурные проекты.

В марте 2018 года в Ташкенте была проведена международная конференция высокого уровня по Афганистану: «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». В своем выступлении на конференции Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев подчеркнул важность реализации на территории Афганистана трансафганских транспортно-коммуникационных проектов для развития межконтинентальных транспортных коридоров с Востока на Запад и с Севера на Юг по кратчайшим маршрутам.

В 2020 г. главой нашего государства была поставлена задача активизации сотрудничества со странами Южной Азии и работы по созданию Трансафганского транспортного коридора. В феврале 2021 г. в Ташкенте было проведено заседание трехсторонней рабочей группы с участием правительственных делегаций Узбекистана, Пакистана и Афганистана по реализации проекта строительства железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

С целью решения этих задач была инициирована и проведена в июле 2021 г. в Ташкенте Международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». В своем выступлении на конференции Президент Узбекистана особое внимание уделил вопросу построения транспортно-логистической инфраструктуры, которая эффективно соединит Центральную и Южную Азию. При этом было подчеркнуто, что строительство железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал двух регионов, сформировать кратчайший маршрут, значительно сократить сроки и издержки на транспортировку грузов.

Источник: Узбекские железные дороги

Важно отметить, что в заседании также приняли участие представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Исламского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международной финансовой корпорации развития (США), которые подтвердили заинтересованность в совместной реализации данного проекта. По итогам заседания был принят совместный План действий по проекту строительства железной дороги «Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар» и отмечена важность реализации проекта по принципу государственно-частного партнерства.

Между тем, приход к власти в Афганистане движения «Талибан» не ослабил стремление Узбекистана к развитию сотрудничества с Афганистаном. Так, Президент Узбекистана в своих выступлениях на юбилейном саммите ШОС, встрече в формате «ШОС – ОДКБ», 76-й сессии Генассамблеи ООН, которые прошли в сентябре текущего года, вновь уделил афганской проблеме особое внимание, призвал не допустить изоляцию Афганистана. Узбекистан, несмотря на сложную ситуацию, не прекращал работу узбекско-афганского транспортного узла – важнейшей артерии поставок продовольствия и нефтепродуктов в эту страну, а также бесперебойное обеспечение соседней страны электроэнергией.

Одновременно активизировались контакты Узбекистана с новыми властями Афганистана в целях налаживания двустороннего экономического сотрудничества. 7 октября с.г. в Кабуле прошли переговоры между делегацией Узбекистана во главе с министром иностранных дел А.Камиловым и членами временного правительства Афганистана.

Источник: Узбекские железные дороги

16 октября с.г. в г.Термезе были проведены переговоры правительственных делегаций Узбекистана и Афганистана на уровне заместителей премьер-министров, с участием представителей различных министерств и ведомств. В указанных встречах обсуждались вопросы обеспечения безопасности границ, сотрудничества в сферах инвестиций, взаимной торговли, энергетики, международных грузоперевозок и транзита.

Особое внимание стороны уделили вопросам реализации инфраструктурных проектов, в частности трансафганской железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». При этом афганская сторона выразила готовность обеспечить безопасность узбекских специалистов, задействованных в осуществлении данного проекта.

Как полагают эксперты, данная железнодорожная магистраль является стратегически важным проектом и свяжет регионы Центральной и Южной Азии, а также Ближнего Востока. Откроет для Узбекистана и других стран ЦА возможность выхода к пакистанским портам в Индийском океане и значительно повысит транзитный потенциал Центральной Азии.

По предварительным оценкам протяженность дороги составит около 600 км. Сроки реализации проекта могут составить до 5 лет, объем кредитных средств – $4,8 млрд. Маршрут позволит существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию, а также нарастить объем транзитных перевозок через Узбекистан. При полной реализации проекта транспортировка товаров из Пакистана в Узбекистан может занять не 35, а 3-5 дней, стоимость перевозки 20-фунтового контейнера может снизиться почти в 3 раза. По прогнозам, объем грузоперевозок может составить до 10 млн. тонн.

Проект также поспособствует развитию в Афганистане транспортной сети, которая остается в не лучшем состоянии. Протяженность железных дорог Афганистана составляет порядка 100 км и пролегает в приграничных районах с Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном. Автодорожная сеть также требует дальнейшего расширения и существенных инвестиций.

В связи с этим, предложения Узбекистана, направленные на развитие транспортной инфраструктуры Афганистана, в том числе по строительству трансафганского железнодорожного маршрута «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», поддерживаются новыми властями страны и могут быть реализованы.

Кроме того, этот проект выгоден также другим странам региона и всего евразийского континента, поскольку развитые транспортные перевозки по вектору «Восток-Запад» могут быть дополнены формированием связанной транспортно-логистической сетью по направлению «Север-Юг» с кратчайшим выходом на рынки Южной, Юго-Восточной и Западной Азии. Развитие трансафганского транзита может способствовать реализации на взаимовыгодной основе ряда крупных инициатив взаимосвязанности, включая российское «Большое Евразийское партнерство», проекты китайского «Одного пояса, одного пути» и стратегии ЕС по соединению Европы с Азией.

Важное значение имеет тот факт, что создание Трансафганского транспортного коридора является составной инфраструктурной частью представленной в выступлении Президента Узбекистана на Ташкентской конференции комплексной программы развития взаимосвязанности и сотрудничества стран Центральной и Южной Азии.

Инициативы Ташкента предусматривают развитие взаимодействия двух регионов по широкому кругу вопросов, включая формирование благоприятных условий для развития торгово-экономических связей и роста взаимных инвестиций, внедрение цифровых платформ, совместный поиск путей обеспечения продовольственной безопасности, стимулирование «зеленого» развития, раскрытие туристического потенциала двух регионов и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Важное значение для реализации проекта строительства железной дороги будет иметь общая активизация торгово-экономического сотрудничества и развитие устойчивых коммерческих связей между двумя регионами, включая поступательное увеличение торговых и транзитных перевозок через Афганистан с использованием уже существующей транспортно-логистической инфраструктуры. В этой связи необходимо продолжить работу по формированию договорно-правовой базы двусторонних и многосторонних торговых связей стран Центральной и Южной Азии, а также принятие комплексных мер содействия торговли, обеспечивающих ускорение движения товаров и пересечения границ.

Все это будет стимулировать рост грузоперевозок между двумя регионами и спроса на транзит грузов через Афганистан, что необходимо для привлечения интереса инвесторов к участию в реализации этого крупного инфраструктурного проекта.

В контексте развития ситуации в Афганистане возобновление работы по проектированию Трансафганского транспортного коридора приобретает также важное политическое значение. По сути, продолжая проработку вопросов проектирования и строительства новой железной дороги, Узбекистан и другие участники проекта, включая новые афганские власти, демонстрируют стремление к позитивному взаимодействию, направленному на достижение долгосрочных целей и задач улучшения социально-экономической ситуации, стабилизации и развития Афганистана, его вовлечения в устойчивые региональные торгово-экономические и политико-дипломатические связи.

Связанные с проектированием железной дороги контакты с представителями временного правительства Афганистана позволяют укреплять взаимопонимание, создавать условия для более широкого взаимодействия Узбекистана и других стран с новым режимом в Кабуле, содействия в национальном примирении в Афганистане, стабилизации ситуации в стране и в регионе. Решение этих задач, в свою очередь, необходимо для формирования благоприятной среды для финансирования и осуществления этого мегапроекта.

В целом, строительство трансафганской железнодорожной магистрали является важнейшим инфраструктурным проектом, который отвечает интересам всех государств Евразийского континента и может оказать громадное позитивное воздействие на развитие стран Центральной Азии, торгово-экономических отношений азиатских стран и их межрегиональной взаимосвязанности, будет способствовать выстраиванию механизмов долгосрочного взаимодействия государств. При этом Афганистан станет не препятствием, а мостом для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Центральной и Южной Азией, другими заинтересованными странами и регионами./// nCa, 1 декабря 2021 г (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Ашхабаде)