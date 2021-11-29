Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на 15-м Саммите Организации Экономического Сотрудничества

(Ашхабад, 28 ноября 2021 г.)

Уважаемые руководители государств-членов Организации Экономического Сотрудничества!

Уважаемые члены делегаций!

Прежде всего, позвольте выразить глубокую признательность руководителям стран-членов Организации Экономического Сотрудничества за то, что приняли наше приглашение собраться в столице Туркменистана для участия в нынешнем Саммите.

Мы с полным основанием рассматриваем проведение этого форума в качестве важного события, призванного укрепить сотрудничество наших стран в экономической, торгово-инвес­тиционной и культурно-гуманитарной сферах.

В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что как нейтральное государство и ответственный член мирового сообщества, Туркменистан всегда открыт для широкого взаимодействия со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами, в том числе с авторитетными региональными и международными организациями. И здесь я с удовлетворением отмечаю поступательную динамику диалога с ОЭС, с которой у нас накоплен солидный опыт совместной работы. При этом Туркменистан успешно развивает дружественные, добрососедские отношения с каждым государством-членом Организации в отдельности.

Это, по моему убеждению, является хорошим подспорьем многостороннему партнёрству, обогащает его, придаёт дополнительную устойчивость нашей общей деятельности.

Приняв на предыдущем Саммите председательство в ОЭС, Туркменистан приложил все усилия для того, чтобы совместная работа приобрела должную динамику, была наполнена новыми созидательными импульсами. В соответствии с разработанной Концепцией председательства наша страна осуществляла активную деятельность по её претворению в жизнь. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность всем странам-членам ОЭС за оказанное содействие Туркменистану в этот период.

В числе важнейших приоритетов ОЭС Туркменистан видит развитие сотрудничества в транспортной и энергетической сферах. Оно сегодня объективно выступает в качестве определяющей тенденции глобального экономического роста. Своевременно и деятельно встроиться в этот процесс, используя имеющиеся конкурентные преимущества, обеспечить себе роль полноправного и эффективного участника в формировании новых транспортно-транзитных коридоров, энергетических маршрутов – таковыми, убеждён, должны стать наши общие насущные задачи на обозримую перспективу.

Думаю, что у стран-членов ОЭС есть понимание необходимости консолидировать усилия в данном направлении. Подтверждением этому является последовательная поддержка государствами-членами международных инициатив Туркменистана, в частности, выдвинутых нашей страной проектов резолюций Генеральной Ассамб­леи ООН по сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта и по вопросам энергобезопасности. Ряд стран-членов ОЭС стал соавтором этих документов. Мы благодарны за такую поддержку, рассмат­риваем её в качестве хорошей основы для дальнейших практических шагов.

Действуя в русле практической реализации этих инициатив, наша страна в партнёрстве с рядом стран-членов ОЭС за последние годы приступила к осуществлению крупных инфраструктурных проектов.

Как известно, в настоящее время ведётся строительство линий электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железной дороги из Туркменистана в Афганистан.

Полным ходом продвигается строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Особое внимание в Туркменистане уделяется активизации транспортно-транзитного сообщения по линиям Восток–Запад и Север–Юг. В частности, речь идёт о создании транспортных коридоров Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман, а также Афганистан–Туркменистан–Азербай­джан–Грузия–Турция.

Убеждены, что перечисленными проектами наши совместные возможности далеко не исчерпываются. Сегодня нужны дополнительные энергетические и транспортно-транзитные коридоры как между странами пространства ОЭС, так и с выходом за его пределы.

На наш взгляд, востребованным в этом контексте является налаживание целеориентированного диалога с такими межгосударственными объединениями, как Шанхайская Организация Сотрудничества, Евразийский Экономический Союз, Содружество Независимых Государств.

Реализация крупных инфраструктурных проектов при участии государств-членов ОЭС, без преувеличения, означает качественный прорыв в формировании нового геоэкономического пространства на континенте, открывает колоссальные перспективы сотрудничества, привлечения крупных внешних инвестиций, решения ряда важных социальных задач.

Хотел бы особо подчеркнуть значимость участия в этих процессах Афганистана, который, таким образом, становится действующим субъектом, ценным неотъемлемым участником экономического партнёрства. В этом видим стратегическую перспективу для Афганистана, его роль в региональных и глобальных процессах, важнейшее условие достижения мира, согласия и развития на афганской земле. Убеждён также, что мы должны оказать в нынешний непростой период неотложную и эффективную гуманитарную помощь афганскому народу.

Предлагаем изучить вопросы использования логистических и инфраструктурных объектов в самом Туркменистане в целях активизации транспорт­но-транзитного сообщения между регионами Каспийского бассейна и Чёрного моря с выходом на страны Европы, Ближнего Востока, Азиатс­ко-

Тихоокеанского региона. Готовы предоставить свои современные портовые мощности на Каспийском побережье в интересах партнёров по ОЭС.

Видим реальными перспективы осуществления на пространстве ОЭС других инфраструктурных проектов, в частности, в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта.

Считаем необходимым активизировать работу созданного в рамках нашей Организации специального комитета по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог, разработку им конкретных предложений.

Уважаемые участники Саммита!

Важнейшей составляющей партнёрских связей между нашими государствами является развитие торговли. По итогам прошлого года суммарный товарооборот между странами-членами ОЭС составил 49,8 миллиарда долларов США. Конечно, этот показатель не отражает имеющегося совместного потенциала.

Предстоит серьёзно подумать над созданием эффективных механизмов, обеспечивающих стабильный и динамичный рост торгово-инвестиционного партнёрства, приложить усилия по его диверсификации. Считаю, что мы вправе рассчитывать на более активную роль предпринимательских сообществ наших стран, в том числе по линии среднего и малого бизнеса. Речь идёт о налаживании различных форм кооперации в таких сегментах, как производство промышленных товаров, сельское хозяйство, сфера услуг, по другим направлениям.

Нужно помочь бизнесу полноценно развивать деловые связи, обеспечить их надлежащее банковско-финансовое сопровождение, создавать при необходимости систему соответствующих льгот и привилегий при осуществлении торговых операций.

Должную роль призваны сыграть приграничные и региональные коммерческие связи. Здесь у наших народов имеются многовековые традиции, накоплен ценный опыт, который требует своего возрождения, использования и обогащения с учётом современных реалий.

Считаю в этой связи целесообразным подумать над созданием на принципах государственно-частного партнёрства специализированных деловых платформ ОЭС, каждая из которых могла бы работать по своему направлению в интересах развития и расширения торговых связей между нашими странами.

В высшей степени актуальной темой выступает сегодня экономическое взаимодействие с применением, прежде всего, высоких цифровых технологий, широкого использования электронных торговых площадок. Это диктуется современными требованиями движения товаров и услуг.

Глубоко убеждён, что во всех без исключения государствах наших регионов есть потенциал инновационного роста.

Объединение усилий отвечает общим интересам, позволит нам уверенно встроиться в весьма конкурентную среду глобальной экономики нового технологического уклада.

Хотелось бы выделить значимость активизации сотрудничества в медицине и здравоохранении. Последние два года стали для всех очень серьёзным испытанием. Довольно скоро оказалось очевидным, что в одиночку та или иная страна может достичь в борьбе с пандемией только временных успехов. В этой связи полагаем целесообразным в самое ближайшее время приступить к налаживанию в рамках ОЭС системных каналов обмена опытом, методиками и наработками в сфере противодействия опасным инфекционным заболеваниям. Нам есть, что предложить друг другу.

Экономическое сотрудничество на пространстве ОЭС должно сопровождаться расширением взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Полагаем целесообразным приступить к формированию системных планов проведения культурных мероприятий, фестивалей искусств, в том числе с участием детских и молодёжных коллективов, встреч творческой интеллигенции стран-членов ОЭС, к разработке совместных туристических программ, организации спортивных соревнований.

Уважаемые коллеги!

Уважаемые участники Саммита!

Туркменистан отмечает в целом поступательный характер работы Организации Экономического Сотрудничества, её позитивное влияние на ход регионального партнёрства. Сегодня ОЭС представляет собой уважаемую, авторитетную международную экономическую структуру, получившую признание в мире. За годы существования Организации между странами-членами были заключены различные соглашения и приняты решения по приоритетным вопросам межгосударственного взаимодействия, проделана большая работа по разработке жизнеспособной стратегии для максимально эффективного использования совместного потенциала.

Важнейшим конструктивным фактором деятельности нашей Организации стало то, что она следовала и продолжает чётко следовать принципам и целям, заложенным при её основании и в последующие годы, когда ОЭС пополнилась новыми членами и сформировалась в своём нынешнем составе. Я имею в виду тот факт, что она сохраняет свою направленность как инструмент экономического сотрудничества. Это должно оставаться неизменным. Отрадно также, что ОЭС последовательно расширяет свои внешние связи, взаимодействуя с другими международными и региональными структурами.

Все эти результаты мы, страны-члены, по праву можем занести в совместно накопленный позитивный багаж. Но время не стоит на месте, оно требует от нас выработки новых подходов к деятельности Организации с учётом современных реалий, тенденций в мировой экономике, особенностей хода и направленности региональных процессов. В этих условиях на ОЭС возлагаются особые задачи, соответствующие её специфике, самобытной геоэкономической субъектности. Убеждён, что все участники исходят из объединяющей сути ОЭС как механизма экономического партнёрства государств, связанных историей и географией, традициями и ценностями, как естественного формата для реализации совместных взаимовыгодных проектов на основе имеющихся объективных преимуществ и общих интересов.

Уважаемые главы государств!

Сегодняшняя встреча призвана ещё больше укрепить отношения дружбы, добрососедства и эффективного взаимовыгодного партнёрства между всеми государствами-членами, определить направления совместной работы на предстоящий период.

Очевидно, что нынешний этап требует от нас выработки предельно конкретных и реалистичных решений, создания таких механизмов и форматов взаимодействия, которые отвечали бы долгосрочным интересам наших стран, способствовали бы полноценной интеграции ОЭС в систему современных мирохозяйственных связей, содействовали росту экономик государств-членов и благосостояния народов.

Убеждён, что имеющийся у ОЭС потенциал даёт нам основания для выхода на стратегические цели, осуществления масштабных совместных проектов.

Я хотел бы выразить благодарность Генеральному секретарю ОЭС уважаемому господину Хусраву Нозири за умелую и эффективную координацию нашей деятельности.

Развитие сотрудничества с крупными международными и региональными организациями является одним из прио­ритетных направлений нашей внешней политики.

Исполняя должность председателя в Организации Экономического Сотрудничества, наша страна разработала проект Резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Организацией Экономического Сотрудничества» и предложила его на рассмотрение 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Эта Резолюция была единогласно принята 9 сентября 2021 года на 102-м пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соавторами этой Резолюции международного значения выступили 10 государств.

Позвольте мне поздравить всех участников с этим важным событием, а также с Днём образования ОЭС, пожелать всем новых успехов в упрочении нашего сотрудничества.

Уважаемые руководители государств-членов Организации Экономического Сотрудничества!

Уважаемые члены делегаций!

Благодарю вас за активное участие в работе 15-го Саммита нашей Организации, за представленные содержательные и глубокие выступления.

Сегодняшняя встреча продемонстрировала готовность и решимость всех государств-членов и дальше неуклонно двигаться по пути сотрудничества и тесного взаимодействия, укреплять наши связи в экономике, торговле, сфере инвестиций, высоких технологий, гуманитарной области.

Прозвучали многочисленные предложения, полезные идеи и оценки, которые, безусловно, пополнят арсенал нашего партнёрства, определяя чёткие ориентиры на будущее.

Состоявшиеся обсуждения показали, что потенциал нашей Организации огромен, она способна принимать самое активное и весомое участие в современных мировых и континентальных процессах в качестве крупного и влиятельного субъекта международных экономических связей, содействовать упрочению стабильности и взаимопонимания, выполнению Целей устойчивого развития и прогрессу.

Саммит показал, что последовательное укрепление ОЭС, наращивание её экономического потенциала, логистических возможностей, формирование эффективных схем промышленной кооперации, совместная разработка проектов в энергетике и транспорте – всё это отвечает подлинным интересам народов наших стран, служит целям экономического и социального роста, повышению качества и уровня жизни людей.

Убеждён, что вместе мы способны решать самые сложные задачи. Сегодня, в условиях непростой обстановки в международных отношениях, кризисных явлений в глобальной экономике, наши страны показывают примеры взаимного доверия, добрососедства, ответственности, уважения друг к другу, готовности рука об руку идти вперёд. Это со всей очевидностью подтвердил и нынешний Саммит.

Туркменистан твёрдо привержен дальнейшему тесному сотрудничеству в рамках ОЭС. Будем продолжать конструктивную политику партнёрства и взаимопонимания со всеми странами-членами нашей Организации, оказывать содействие повышению её роли и авторитета.

Мы глубоко удовлетворены результатами сегодняшней встречи, высоко ценим поддержку, оказанную Туркменистану в ходе его председательства, а также на всех этапах подготовки к проведению этого Саммита.

В заключение хочу искренне поблагодарить вас за тёплые слова в адрес Туркменистана и туркменского народа, поддержку наших международных инициатив. Всё это придаёт нам дополнительную уверенность в правильности сделанного выбора в пользу широкого и активного сотрудничества в рамках нашей Организации.

Поздравляю ещё раз всех участников Саммита с Днём образования ОЭС, желаю успехов и новых свершений во благо наших народов и государств, их прогресса и процветания. /// nCa, 29 ноября 2021 г. (источник фотографий – TDH)