На 15-м саммите Организации Экономического сотрудничества принят Ашхабадский Консенсус для Действий

(28 ноября 2021 г.)

Ашхабадский Консенсус для Действий

«Мы, Главы государств и правительств государств-членов Организации экономического сотрудничества, собравшись на 15-м Саммите ОЭС для рассмотрения прогресса и статуса реализации программ, мероприятий и проектов ОЭС и обмена мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес для ОЭС, направленным на укрепление ОЭС как динамичной организации, углубление и расширение сотрудничества между ее государствами-членами, а также наращивание общих ценностей и интересов, и при этом:

Вновь подтверждая нашу приверженность принципам и целям ОЭС, закрепленным в Измирском договоре, и реализации целей Перспектив ОЭС-2025, касающихся взаимного экономического развития, мира и прогресса, процветания и усиления интеграции региона;

Признавая мультилатерализм как международные легитимные рамки и обязательное условие для продвижения и укрепления устойчивого развития, мира и безопасности между народами, а также; подчеркивая роль международных и региональных организаций в поддержании и дальнейшем поощрении мультилатерализма, закрепленного в Уставе ООН;

Подчеркивая важность Резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 9 сентября 2021 года о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией экономического сотрудничества;

Признавая важность регионального сотрудничества, интеграции и транспортной связности, как жизненно важного способа ускорения экономического и социального прогресса, развития и стабильности в регионе; и придавая огромное значение масштабам сотрудничества, разработанным в рамках различных соглашений между государствами-членами;

С удовлетворением отмечая среднесрочный обзор Перспектив ОЭС-2025 под председательством Туркменистана, в котором изложены всеобъемлющие и основные принципы, а также руководство для дальнейшего укрепления сотрудничества и возрождения ОЭС в ключевых областях;

Поощряя дальнейшую коллаборацию между государствами-членами, и подчеркивая первостепенную задачу присоединения государств-членов ОЭС к существующим соглашениям и институтам ОЭС и ускорения их осуществления и функционирования;

Напоминая о нашей приверженности целям и принципам Устава ООН, включая, в частности, уважение к политической независимости, суверенитету и территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государств, развитие дружественных отношений между народами и мирное урегулирование разногласий;

Отмечая политические, экономические, культурные и технологические достижения, которые могут способствовать реализации заветной цели транспортной связности в регионе ОЭС и за его пределами, включая Трансъевразийское соединение; и приветствуя введение в действие автодорожного коридора Исламабад-Тегеран-Стамбул (ИТС);

Подчеркивая важность всестороннего использования взаимодополняемости вследствие общей географии, истории и культуры, а также сравнительных преимуществ и разнообразия ресурсов государств-членов для обеспечения большей взаимосвязанности и экономической интеграции в регионе ОЭС;

Желая поддержать друг друга в решении проблем, связанных с воздействиями на экономику стран региона в постковидный период, в целях возобновления нормальной деятельности, в частности, в сфере торговли, транзита, транспорта и туризма;

Подчеркивая важность цифровизации перевозок и процедур пересечения границ, как необходимых мер в контексте международной торговли в регионе ОЭС для обеспечения бесперебойного и беспрепятственного движения торговых потоков через ускоренные, эффективные и электронные таможенные и транспортные операции во время пандемии;

Признавая необходимость повышения устойчивости и жизнеспособности цепочек поставок и грузовых перевозок в рамках основанного на правилах подхода к свободной, справедливой и бесперебойной торговле, как это предусмотрено в Перспективах ОЭС-2025, и решения экономических проблем, связанных с COVID-19;

Признавая региональные соединения и интеграцию как краеугольный камень взаимного экономического роста и динамичной концепции, охватывающей многочисленные аспекты, включая цифровую инфраструктуру, электронную торговлю, энергетику и системы транзитных и мультимодальных перевозок;

Поощряя установление конструктивного диалога по энергетическим вопросам между производителями, потребителями и транзитными государствами в регионе ОЭС;

Подчеркивая важность повышения энергетической безопасности для экономической стабильности и устойчивого развития и необходимость тесного сотрудничества в деле реализации крупных энергетических проектов в данной связи;

Подчеркивая необходимость активизации усилий по созданию рынка электроэнергии в регионе ОЭС для использования преимуществ более крупных интегрированных систем электроснабжения;

Вновь заявляя о важности экологического сотрудничества в регионе ОЭС, как межсекторального вопроса для всех аспектов развития в соответствии с «Перспективами ОЭС-2025» и Повесткой дня ООН для устойчивого развития, Рамочной конвенции ООН по изменению климата, а также целей Парижского соглашения об изменении климата, на основе национальной политики и условий каждого государства-члена, особенно, для устойчивого восстановления региона после COVID-19;

Признавая, что переход к справедливой и равноправной энергетике станет важным стержнем глобальной и региональной энергетической безопасности и процветания в предстоящие десятилетия;

Высоко оценивая усилия по увеличению доли возобновляемых источников энергии в национальных энергетических балансах государств-членов ОЭС и укреплению устойчивого производства энергии, энергоэффективности и энергетической безопасности;

Высоко оценивая растущий интерес государств-членов к присоединению к Банку торговли и развития ОЭС и; подчеркивая необходимость усиления роли Банка в поддержке и финансировании проектов и программ ОЭС, в том числе путем налаживания кооперативных связей с международными партнерами по развитию;

Подчеркивая необходимость укрепления образовательных, культурных и научных связей между государствами-членами и содействия деятельности специализированных агентств ОЭС в этих областях;

Признавая важную роль парламентского сотрудничества в содействии расширению взаимодействия между государствами-членами в реализации согласованных рамок;

С озабоченностью отмечая проблемы в обеспечении продовольственной безопасности и сельскохозяйственного развития в регионе, обусловленные нехваткой воды, деградацией земель, засухой и другими стихийными бедствиями;

Подчеркивая важность расширения регионального сотрудничества в области сельского хозяйства, направленного на решение проблем продовольственной безопасности на глобальном и региональном уровнях, и; особо отмечая поддержку усилий Регионального координационного центра ОЭС по продовольственной безопасности (РКЦ ПБ ОЭС) в данной связи;

Вновь заявляя о нашей совместной приверженности созданию зоны свободной торговли в регионе ОЭС для обеспечения максимальной внутрирегиональной торговли, как инструмента усиления экономического восстановления, развития и роста в регионе;

Подтверждая ключевое значение реализации Торгового соглашения ОЭС (ЭКОТА) в достижении стратегических целей Перспектив ОЭС-2025, включая удвоение объема внутрирегиональной торговли и увеличение ее доли в мировой торговле;

Признавая важность умеренности как подхода к борьбе со всеми формами экстремизма и продвижению диалога, взаимного уважения, понимания и социальной гармонии, тем самым, способствуя достижению устойчивого и всестороннего развития, справедливого роста, стабильности и процветания в регионе ОЭС;

Признавая важность мира и стабильности в Афганистане для региона ОЭС и, вновь заявляя о нашей неизменной поддержке национальных, региональных и глобальных усилий по восстановлению и устойчивому развитию в Афганистане;

Выражая глубокую озабоченность в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в Афганистане, подчеркивая важность мира и стабильности в Афганистане и для региона ОЭС и вновь заявляя о нашей поддержке всеобъемлющей и представительной политической системы, которая защищает основные права человека в отношение всех слоев афганского народа, включая женщин;

Поздравляя Центральноазиатские государства-члены ОЭС по случаю 30-летия их независимости, а Азербайджанскую Республику с восстановлением независимости;

Поздравляя Правительство и народ Азербайджанской Республики с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны; и твердо веря, что такое развитие событий проложит путь к устойчивому миру и экономическому процветанию в регионе посредством установления добрососедских отношений;

Полностью осознавая постоянно меняющиеся глобальные и региональные условия и новые события, создающие многочисленные вызовы и возможности, а также необходимость расширения регионального экономического сотрудничества в регионе ОЭС;

Согласились о нижеследующем:

1. Ускорить темпы существующего сотрудничества между государствами-членами во всех областях, представляющих взаимный интерес, в том числе изучить все возможности для достижения целей и задач ОЭС и продвижения ОЭС как эффективной региональной организации;

2. Вновь подтвердить наше обязательство содействовать эффективному и действенному осуществлению Перспектив ОЭС-2025 в ее шести ключевых областях сотрудничества, к которым относятся торговля, транспорт и соединяемость, энергетика, туризм, экономический рост и производительность, а также социальное обеспечение и окружающая среда и; вновь подчеркнуть реализацию основных принципов устойчивости, интеграции и благоприятных условий Перспектив-2025, являющихся предпосылками для достижения желаемых целей организации;

3. Принять решение об укреплении взаимного сотрудничества в борьбе с COVID-19 для эффективного, действенного и совместного преодоления последствий пандемии для экономики региона, в частности, путем обмена информацией и укрепления потенциала в области профилактики и вакцинации, а также в целях активизации социально-экономической деятельности в регионе в интересах коллективного улучшения жизни наших народов;

4. Обеспечить ускоренное осуществление долгосрочных секторальных приоритетов ОЭС в области развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры; упрощения процедур торговли и инвестиций; эффективного использования обширных энергетических ресурсов региона, экономической интеграции и; наметить пути и средства установления более тесной связи ОЭС с другими регионами в этих областях;

5. Призвать государства-члены присоединиться к соответствующим соглашениям, заключенным в рамках ОЭС и направленным на достижение целей, закрепленных в Измирском договоре и Перспективах ОЭС-2025, и; поручить нашим соответствующим министрам и ведомствам рассмотреть вопрос о вступлении к этим соглашениям;

6. Принять решение о повышении низкого уровня внутрирегиональной торговли и увеличении вклада нашего региона в глобальную торговлю в целом путем использования торгового потенциала региона ОЭС для достижения устойчивого экономического роста, как предусмотрено в Перспективах ОЭС-2025, посредством осуществления Торгового соглашения ОЭС (ЭКОТА) и других договоренностей ОЭС касательно торговли, и; поручить нашим соответствующим ведомствам ускорить устранение технических и функциональных барьеров, в том числе связанных с COVID-19, для реализации этих договоренностей и начала торговых переговоров с участием государств-членов, ведущих к созданию Зоны свободной торговли ОЭС;

7. Расширить коммуникационные возможности во всем регионе ОЭС с точки зрения транспорта и транзита, торговли и инвестиций, телекоммуникаций, цифровой инфраструктуры, включая кибербезопасность и все виды энергии, а также поддержание контактов между людьми, в том числе через региональные туристические соглашения;

8. Высоко оценить введение в действие автодорожного коридора ИТС, отмечая успешное направление грузов из Пакистана в Азербайджан и Турцию через Иран в соответствии с Конвенцией МДП и; принять практические шаги для полной реализации других региональных проектов и транспортных коридоров, предусмотренных в целях Рамочного соглашения о транзитных перевозках (ТТФА) и Перспективах-2025, а также рассмотреть вопрос о расширении сети транспортных коридоров, выдвинутых государствами-членами Организации на 14-м Саммите ОЭС;

9. Подчеркнуть важность укрепления и продолжения сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами в деле создания и функционирования информационных структур с целью преодоления цифрового неравенства в регионе;

10. Укреплять сотрудничество с другими международными организациями и соответствующими заинтересованными сторонами в оказании поддержки государствам-членам в их усилиях по цифровизации транспортных, таможенных и пограничных процедур путем внедрения э-МДП/э-КДПГ и других соответствующих механизмов с целью создания цифровых транспортных коридоров между заинтересованными государствами-членами;

11. Тесно сотрудничать в деле использования выгод и смягчения негативного воздействия ИКТ и осуществления решений и итогов 2-го совещания министров информационно-коммуникационных технологий стран ОЭС в 2017 году; учитывая важность участия всех заинтересованных сторон для обеспечения всех беспрепятственным и равным доступом к выгодам ИКТ;

12. Тесно работать в таких областях, как электронное правительство, цифровая экономика, искусственный интеллект, телекоммуникации и межоператорское взаимодействие, а также через национальных почтовых операторов и технопарки программных продуктов государств-членов организации;

13. Поручить министрам туризма государств-членов принять срочные меры по решению серьезных проблем индустрии туризма ОЭС, возникающих в связи с пандемией COVID-19, в соответствии с другими региональными и глобальными инициативами в постковидный период;

14. Укреплять сотрудничество в области окружающей среды и изменения климата, снижения риска бедствий и образования, и; Объединить усилия государств-членов ОЭС в направлении создания конкретных эффективных механизмов регионального сотрудничества в этой сфере.

15. Активизировать работу по созданию и внедрению системы здароохранения для мониторинга эпидемиологической ситуации в рамках Организации и заблаговременного планирования соответствующих мер в регионе ОЭС;

16. Поддержать инициативу по созданию Центра чистой энергии, и; призвать государства-члены ОЭС предпринять шаги, ориентированные на результат, для полноценного и оптимального функционирования Центра в качестве вклада в современные, доступные и надежные энергетические услуги в регионе;

17. Поощрять сотрудничество между государствами-членами ОЭС и соответствующими международными организациями по вопросам, связанным с устойчивой и чистой энергии, включая реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии и финансирования “зеленой” энергии;

18. Учитывая важность вопроса обеспечения продовольственной безопасности для всех государств-членов ОЭС совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и РКЦ ОЭС в целях ускорения усилий по обновлению программы ОЭС в области продовольственной безопасности; поручить министерствам сельского хозяйства государств-членов ОЭС подготовиться к их следующему совещанию для разработки мер по реализации программы ОЭС после ее обновления для обеспечения продовольственной безопасности в регионе ОЭС;

19. Рассмотреть вопросы в области промышленного сотрудничества на основе принципа взаимодополняемости экономик государств-членов Организации; поручить нашим соответствующим министерствам и должностным лицам разработку совместной «Дорожной карты», включающей конкретные области и проекты;

20. Повысить роль микро, малых и средних предприятий (ММСП) в экономическом росте государств-членов и региона в целом; поручить нашим соответствующим ведомствам принятие необходимых мер по укреплению ММСП и содействию совместному сотрудничеству, в том числе тех, что способствуют развитию женского предпринимательства и созданию наукоемких предприятий;

21. Подтвердить необходимость взаимодействия в энергетическом секторе, включая нефть и газ, электроэнергию, возобновляемые источники энергии, включая гидроэнергию и т.д., фокусируясь, среди прочего, на энергоэффективности, развития инфраструктуры энергетики и возобновляемых источников энергии, а также нефте- и газопроводов, внутрирегиональной торговли энергией; особо подчеркнуть необходимость создания Регионального рынка электроэнергии (РРЭ ОЭС) в регионе ОЭС в целях расширения торговли и поставок энергоресурсов, упрощения экспорта и импорта электроэнергии и ускорения экономического роста, а также содействия обеспечению энергетической безопасности региона;

22. Учитывать меняющиеся глобальные экономические реалии в условиях COVID и; работать над подготовкой среднесрочных и долгосрочных стратегий экономического развития в целях обеспечения всеохватного роста и более устойчивого восстановления региона;

23. Поставить измеряемые и количественные задачи с использованием эффективных и действенных проектных инструментов, включая системы и методы мониторинга и оценки, в целях обеспечения осуществления проектов и программ Организации, ориентированных на конкретные результаты;

24. Вновь подтвердить нашу приверженность осуществлению мероприятий ОЭС, уделяя первоочередное внимание выполнению ежегодного рабочего плана в приоритетном порядке для укрепления эффективности Организации и достижения быстрых результатов в деле повышения воздействия на благосостояние в нашем регионе;

25. Обеспечить наличие и дальнейшее функционирование существующих региональных механизмов и программ ОЭС по борьбе с угрозой наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности, включая, среди прочего, торговлю людьми, наркотиками и оружием, преступления, совершаемые с использованием цифровых средств и ИКТ, а также финансирование терроризма и отмывание денег которые существуют и продолжают функционировать, и создание эффективных региональных механизмов сотрудничества в правоохранительных, судебных вопросах и наращивания потенциала;

26. Отвергнуть односторонние принудительные меры, санкции и экономическое давление, как нарушение “Права народов на развитие”, препятствующие стабильности и процветанию в нашем регионе, особенно, во время ситуации с пандемией и; выразить поддержку государствам-членам ОЭС, пострадавшим от таких мер;

27. Призвать государства-члены изучить возможности инвестирования в проекты восстановления и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджанской Республики;

28. Вновь заявить о нашем твердом стремлении к безопасному, процветающему и мирному Афганистану и, выражая признательность Секретариату ОЭС и государствам-членам за разработку всеобъемлющей Программы поддержи ОЭС для Афганистана (ППА ОЭС), а также признавая усилия Пакистана в поддержке перевода банковского счета в Кабул для активизации его деятельности; настоятельно призвать государства-члены и международное сообщество продолжать укреплять ППА ОЭС и осуществлять проекты в области развития и содействия в Афганистане;

29. Выразить поддержку международным усилиям по оказанию срочной гуманитарной помощи Афганистану через эффективные, транспарентные и подотчетные механизмы по защите жизнеобеспечения афганского народа, а также проявить солидарность со странами, которые принимают у себя большое число переселенцев из Афганистана, и подчеркнуть важность политической инклюзивности, защиты основных прав человека в отношение всех слоев афганского народа, включая женщин, и продолжать принимать эффективные меры в борьбе с терроризмом;

30. Выразить признательность государствам-членам и Секретариату ОЭС за прогресс, достигнутый в процессе реформы ОЭС;

31. Приветствовать нового Генерального секретаря ОЭС Е.П. Посла Хусрава Нозири, желая ему и его команде успехов в выполнении важных обязанностей и поручая Генеральному секретарю осуществить всеобъемлющую программу наращивания потенциала Секретариата, и; в этой связи, призвать СПП оказать Генеральному секретарю помощь в использовании существующих и требуемых ресурсов в рамках и вне рамок ОЭС;

32. Выразить признательность Секретариату ОЭС и бывшему Генеральному секретарю Е.П. д-ру Хади Солейманпуру за прекрасное управление делами Организации, в особенности, во время продолжающегося кризиса COVID.

33. Выразить нашу глубокую признательность народу и правительству Туркменистана за теплое гостеприимство и прекрасную организацию СМИД и Саммита и; искренне поблагодарить Е.П. г-на Гурбангулы Бердымухамедова, достопочтенного Президента Туркменистана и Председателя 15-го Саммита за успешное управление мероприятием;

34. Приветствовать председательство Республики Узбекистан в ОЭС в 2022 году и; выразить уверенность, что в период ее председательства организация будет еще более укреплена, а региональное сотрудничество еще более продвинуто, а также будет усилена роль организации на международной арене»./// nCa, 29 ноября 2021 г.