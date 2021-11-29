25-ое заседание Совета Министров иностранных дел ОЭС

27 ноября в Ашхабаде состоялось 25-ое заседание Совета Министров ОЭС. Во встрече приняли участие делегации Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Таджикистан, Турецкой Республики, Туркменистана (принимающей стороны) и Республики Узбекистан. На встрече также присутствовала делегация Института культуры ОЭС, а также делегация Секретариата ОЭС во главе с Генеральным секретарем.

Бывший председатель ОЭС, Министр иностранных дел Турецкой Республики, Его Превосходительство г-н Мевлют Чавушоглу поздравил Туркменистан с успешным председательством в 2021 году. Министр отметил, что государства-члены должны извлечь выгоду из ОЭС, чтобы комплексно в региональном масштабе реагировать на такие вызовы, как пандемия и экономическое восстановление. Во время председательства Турции организация работала над достижением этой цели и в то же время сосредоточилась на расширении региональных торговых связей, добавил он.

Его Превосходительство г-н Рашид Мередов, заместитель Председателя Кабинета Министров и Министр иностранных дел в качестве Председателя Совета Министров (СОМ), поприветствовал министров и глав делегаций. Говоря о концепции председательства Туркменистана в ОЭС, он подчеркнул некоторые ключевые цели, поставленные в концепции, которые, в частности, предполагают активизацию инвестиционной деятельности в государствах-членах, создание зон свободной торговли и экономики, формирование новых экономических коридоров и установление партнерских отношений в области устойчивой энергетики, включая возобновляемые источники энергии.

Мередов также подчеркнул, что всесторонняя поддержка и содействие сотрудничеству в области науки, образования, спорта, научных исследований в борьбе с пандемией COVID-19, а также расширение взаимодействия в сельском хозяйстве, по вопросам продовольственной безопасности и других областях остаются приоритетными для стран-членов ОЭС. Он признал важную роль Секретариата ОЭС в достижении этих целей.

Кроме того, он поблагодарил Генерального секретаря ОЭС Его Превосходительство г-на Хусрава Нозири и его команду за сотрудничество Председательства Туркменистана и за подготовку этой встречи. Высоко оценивая компетентность и самоотверженность Секретариата, он считает, что команда Секретариата должна идти в ногу со временем и работать в соответствии с современными требованиями и стандартами.

Министры иностранных дел/главы делегаций в своих заявлениях подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления регионального социально-экономического сотрудничества для преодоления последствий пандемии, а также других текущих вызовов. Они высказались за более активное сотрудничества между государствами-членами в сфере создания зон свободной торговли, формирования новых экономических коридоров, расширения взаимодействия в областях устойчивой энергетики, науки и технологий, образования, спорта, сельского хозяйства, продовольственной безопасности и туризма.

Посол Хусрав Нозири, Генеральный секретарь ОЭС, выражая искреннюю благодарность Правительству Туркменистана, г-ну Рашиду Мередову, Заместителю Председателя Кабинета Министров и Министру иностранных дел Туркменистана за организацию этого важного мероприятия и гостеприимство, поблагодарил министров иностранных дел, а также глав делегаций за их участие в этой важной встрече.

Генеральный секретарь ОЭС признал, что под председательством Туркменистана в ОЭС в 2021 году Организация успешно сохранила свой импульс по достижению целей и задач Концепции ОЭС до 2025 года, нацеленной на расширение региональной интеграции. Он также поблагодарил бывшего председателя ОЭС Его Превосходительство г-на Мевлют Чавушоглу, министра иностранных дел Турецкой Республики за руководство организацией, отметил, что во время председательства Турции ОЭС добилась заметного прогресса в достижении целей в интересах коллективного социально-экономического развития государств-членов. Генеральный секретарь ОЭС также поздравил Республику Узбекистан с предстоящим председательством в ОЭС, которое страна примет в январе 2022 года. Заверив в своей полной поддержке и сотрудничестве, он выразил уверенность в том, что под председательством Узбекистана Организация добьётся дальнейшего прогресса в целях расширения сотрудничества в регионе.

25-е заседание Совета министров иностранных дел завершилось принятием нескольких докладов о деятельности Организации, а также других важных документов, направленных на дальнейшее развитие повестки дня организации.///ОЭС, 27 ноября

Дополнительная информация от МИД Туркменистана:

В ходе заседания участники рассмотрели доклад Генерального секретаря ОЭС и рекомендации по региональным проектам ОЭС (на 2021-2022 годы), в котором изложены основные экономические достижения Организации за отчетный период относительно экономической эффективности и результативности, обзор текущих проектов и программ ОЭС. На повестку также были включены рассмотрение среднесрочного обзора Перспектив ОЭС 2025, вопросы принятия Хартии о создании Центра ОЭС по чистой энергии, рассмотрение ежегодных отчетов Специализированных агентств, региональных институтов и аффилированных органов ОЭС.

Также в рамках заседания был принят отчет 25-го заседания СМИД Организации Экономического Сотрудничества.

По итогам заседания состоялась церемония подписания ряда документов, в том числе «Меморандума о взаимопонимании между Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) и Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН)». /// nCa, 29 ноября 2021 г.