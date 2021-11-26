Посол Франции в Туркменистане передала учебную литературу трем ведущим вузам страны

25 ноября, в четверг, Посол Франции в Туркменистане Изабель Гинель посетила Государственный Университет им.Махтумкули, где провела церемонию вручения от имени Французского Института учебной литературы для преподавателей французского языка. Мероприятие приурочено к празднованию Международного Дня Преподавателя Французского Языка.

Несомненно, различные издания по грамматике, лексике, орфографии, французской культуре, литературе пополнят преподавательскую библиотеку методических материалов. Особым подспорьем для студентов и педагогов станет специализированная литература, которая готовит к сдаче международных экзаменов по французскому языку DELF/DALF.

Для Института международных отношений МИД Туркменистана также передана профильная литература по французскому языку в дипломатии.

Посол Изабель Гинель и директор Французского института пообщались с проректором Госуниверситета им.Махтумкули, заведующим кафедрой романо-германских языков, преподавательским составом и студентами.

В ходе встречи были подведены итоги сотрудничества текущего года, обсуждены перспективы участия учителей в различных учебных программах, в том числе организованных посольством Франции и Французским институтом онлайн в сотрудничестве с французскими дипмиссиями в Казахстане и Узбекистане. ///nCa, 26 ноября 2021 г. (в сотрудничестве с Французским Институтом в Туркменистане)