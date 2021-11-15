Министерство Энергетики Кыргызстана – об импорте туркменской электроэнергии

Эльвира Кадырова

Министерство энергетики и промышленности Кыргызстана распространило в местных сми комментарий о ситуации в энергетическом секторе страны, в котором содержится некоторая информация относительно поставок электроэнергии из Туркменистана.

Договоренности об импорте электроэнергии в Кыргызстан были достигнуты в рамках визита Президента Кыргызстана Садыр Жапарова в Туркменистан.

Так как импорт электроэнергии проходил по территории Узбекистана между двумя странами в рамках действующих нормативно-технических документов Объединённой Энергосистемы (ОЭС) Центральной Азии были достигнуты договоренности по транзиту туркменской электроэнергии.

Импорт электроэнергии из Туркменистана стал возможен благодаря реконструкции туркменской стороной высоковольтной линии 500 кВ.

В настоящее время осуществляется импорт электроэнергии ориентировочно в пределах около 2 сомов, а в 2014 году электроэнергия импортировался по 5 сом из Казахстана от Жамбылской ГРЭС.

В данное же время предпринимаются меры по привлечению инвестиций в энергетику страны и намечены курсы по строительству больших и малых генерирующих мощностей и уходу от зависимости приточности рек Токтогульского водохранилища, обеспечению отраслей экономики необходимыми объемами электроэнергии и самое главное созданию условий для населения по обеспечению достаточным количеством электроэнергии в зимний период и ухода от угольного отопления, сообщает Минэнерго.

На начало ноября Кыргызстан импортировал около 60% от законтрактованного объема электроэнергии или 305,8 миллионов кВтч из 501.9 миллионов.

Как сообщали ранее кыргызские газета со ссылкой на мнение эксперта энергосектора Расула Умбеталиева, общая цена 1 кВт.ч туркменской электроэнергии составляет $0,02422 или 2,05 сома.

В стоимость входит плата за транзит Узбекистану в размере $0,00422 или 0,357 сома за 1 кВт.ч./// nCa, 15 ноября 2021 г.