В Туркменистане завершилась хлопкоуборочная кампания урожаем в 1,25 миллиона тонн

В Туркменистане собрано 1,25 миллиона тонн хлопка-сырца. Хлопкоуборочная страна официально завершилась 11 ноября. Дети из каждого велаята в сопровождении хякимов регионов отчитались перед президентом во дворце Огузхан в Ашхабаде.

Традиционно по окончании сбора урожая двое детей из каждой области, девочка и мальчик, приносят в президентский дворец хурджуны, наполненные хлопком–сырцом. Это символизирует братский дух дайханского сообщества всего Туркменистана, непрерывные усилия агропромышленного комплекса всей страны по укреплению экономической базы.



Туркменистан, благодаря своей развивающейся текстильной промышленности, в прошлом году внес некоторые изменения в политику в области выращивания хлопка. Ранее под хлопковые посевы выделялось около 551000 гектаров земли, в результате чего урожай составлял от 1,01 до 1,1 миллиона тонн урожая. С прошлого года площадь под хлопчатник была увеличена до 690000 гектаров. Это привело к росту валового сбора примерно на 24 %. В прошлом году Туркменистан также собрал 1,25 миллиона тонн хлопка.

Президент высоко оценил усилия фермеров и поблагодарил детей за хорошие новости.

В тот же день Президент Бердымухамедов провел видео-встречу с вице-премьером по сельскому хозяйству, заместителем председателя Халк Маслахаты, председателем парламента и главой аграрной партии, одной из трех политических партий Туркменистана.

Президент поручил руководителям подготовиться к празднику урожая. — Туркменистан празднует фестиваль урожая дважды в год: летом по завершении сбора урожая пшеницы и осенью по завершении хлопкоуборочной страды.

В ходе видеоконференции также обсуждались вопросы подготовки к проведению выставки и конференции агропромышленного комплекса, которые стартуют 14 ноября 2021 года.

Также принято решение о награждении наиболее отличившихся дайхан. Президент утвердил список тружеников сельского хозяйства, которые будут награждены. Церемония награждения состоится 13 ноября во дворце Мукам.

В ходе встречи были обсуждены некоторые вопросы, касающиеся законодательства по вопросам сельского хозяйства и здравоохранения.

Также была обсуждена повестка дня предстоящей сессии Халк Маслахаты, которая состоится 12 ноября. ///nCa, 12 ноября 2021 года (источник фото – TDH)