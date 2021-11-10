Министр иностранных дел Австрии находится с визитом в Туркменистане

Министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт на последнем этапе своего регионального турне посетил Туркменистан 9 ноября 2021 года.

Он был принят президентом Туркменистана, а также провел переговоры с министром иностранных дел Туркменистана.

Линхарт и сопровождающая его делегация приняли участие в деловых консультациях в Торгово-промышленной палате Туркменистана.

Ниже опубликованы новостные репортажи из TDH и МИД Туркменистана:

Президент Туркменистана принял федерального министра по Европейским и международным делам Австрийской Республики

Сегодня (9 ноября) Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял федерального министра по Европейским и международным делам Австрийской Республики Михаэля Линхарта, прибывшего в Туркменистан.

Выразив искреннюю признательность за уделённое время, гость передал главе государства тёплые приветствия от Федерального Президента и Федерального Канцлера Австрии. При этом было подтверждено стремление австрийских парт­нёров к наращиванию плодо­творного сотрудничества с Туркменистаном, реализующим конструктивный внешнеполитический курс, основанный на статусе постоянного нейтралитета и направленный на развитие широкого международного взаимодействия.

Поблагодарив за добрые слова, Президент Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением подчеркнул высокий уровень и традиционно дружественный характер межгосударственных отношений, выстраиваемых на принципах взаимного уважения и доверия. Передав ответные приветствия и наилучшие пожелания высшему руководству Австрийской Республики, лидер нации отметил, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается также в формате авторитетных международных организаций и структур – ООН, ОБСЕ и других, в том числе в рамках активизировавшегося в последние годы диалога с Европейским Союзом.

В продолжение встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о состоянии и перспективах туркмено-австрийского партнёрства, располагающего солидным разноплановым потенциалом. В данной связи констатировалось наличие больших возможностей для диверсификации эффективного взаимодействия в торгово-экономической сфере. Здесь важная роль отводится деятельности Туркмено-австрийской совместной комиссии, а также тесным контактам по линии бизнес-кругов.

Отмечалось, что представители австрийского и в целом европейского бизнеса стремятся укрепить своё присутствие на перспективном туркменском рынке, где создан благоприятный инвестиционный климат. Об этом наглядно свидетельствует представительный состав делегации, сопровождающей руководителя внешнеполитического ведомства Австрии во время визита в нашу страну.

В данном контексте перспективными направлениями партнёрства выступают промышленный сектор, энергетика, транспорт, другие отрасли экономики.

Наряду с этим подчёркивалось, что неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений является культурно-гуманитарная сфера. Показательными примерами сотрудничества в этой области являются активная деятельность Туркмено-Австрийского общества, при котором открыт Интернет-сайт и издаётся журнал «Галкыныш», регулярно проводимые в Ашхабаде и Вене перекрёстные Дни культуры, выступления совместного симфонического оркестра «Галкыныш», Венские балы в туркменской столице, а также другие творческие акции.

Как отмечалось, подобные мероприятия и проекты служат упрочению уз дружбы и взаимопонимания между двумя странами и народами. Большое значение придаётся также углублению сотрудничества в сферах науки и образования, внедрения инноваций и передовых технологий.

В ходе встречи Президент Туркменистана и федеральный министр по Европейским и международным делам Австрийской Республики высказались за дальнейшее укрепление традиционного политико-дип­ломатического диалога, продолжение практики регулярных консультаций по линии внешнеполитических ведомств. Как подчёркивалось, Австрия высоко ценит реализуемую нашей страной миролюбивую внешнюю политику и поддерживает выдвигаемые туркменским лидером международные инициативы, направленные на решение актуальных вопросов современности и отвечающие целям всеобщего мира, благополучия и устойчивого развития.

При этом была подтверждена приверженность двух государств конструктивному партнёрству в рамках авторитетных международных организаций, координации усилий по обеспечению безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении.

В завершение встречи Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и федеральный министр по Европейским и международным делам Австрийской Республики Михаэль Линхарт выразили уверенность, что плодотворные межгосударственные отношения, опираясь на многолетний позитивный опыт и обоюдную добрую волю сторон, будут и впредь успешно развиваться, наполняясь новым конкретным содержанием.

Во встрече также приняла участие руководитель Туркмено-Австрийского общества Неда Бергер. /// TDH, 9 ноября

В Ашхабаде прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Австрии

Сегодня, 9 ноября в здании МИД состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрийской Республики Михаэлем Линхартом, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом.

Р.Мередов, в своем приветственном слове заявил, что Туркменистан заинтересован в дальнейшей активизации двустороннего и многостороннего взаимодействия с Австрией, по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес.

В ходе конструктивной беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрели ключевые векторы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Отмечена значимость взаимной поддержки инициатив двух стран в рамках авторитетных международных организаций.

В данном контексте, была особо подчеркнута готовность Туркменистана и Австрии к наращиванию плодотворного сотрудничества в области политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Выражена необходимость дальнейшей интенсификации контактов в области энергетики, транспорта, торговли, экономики, здравоохранения, образования, науки и культуры с активным участием государственных и бизнес структур двух стран.

Предложено также проведение очередного 11-ого заседания Совместной туркмено-австрийской комиссии в первом полугодии 2022 года.

Касаясь темы регионального диалога по укреплению безопасности, обеспечению стабильного роста, Министры акцентировали внимание на необходимости дальнейшей консолидации усилий международного сообщества по мирному и гуманитарному урегулированию афганского вопроса. Подчеркнута своевременность онлайн-встречи по ситуации в Афганистане, состоявшейся по инициативе австрийской стороны в конце августа текущего года.



В рамках встречи также проведена презентация инвестиционных возможностей, в которой приняли участие главы МИД двух стран, руководители соответствующих ведомств Туркменистана и представители деловых кругов Австрии.

По итогам переговоров Р.Мередов и М.Линхарт подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Федеральным министерством европейских и иностранных дел Австрийской Республики на 2022-2023 годы.///МИД Туркменистана, 9 ноября

Деловые круги Туркменистана и Австрии рассмотрели приоритеты многостороннего взаимодействия

Сегодня в рамках визита делегации Австрийской Республики в Туркменистан в Торгово-промышленной палате состоялся ряд рабочих встреч, нацеленных на дальнейшее развитие экономических отношений двух стран.

В состав делегации гостей вошли представители крупных компаний дружественной страны. Так, в ходе проведённых встреч свои предложения по сотрудничеству представили: «Heidelberger Druckmaschinen Eastern Europe GmbH» – производитель радиотрансляционного оборудования, «Rosenbauer International AG» – поставщик противопожарного оборудования и спецавто­мобилей, «Waagner Biro Bridge System» – компания по строительству транспортной инфраструктуры, «VAMED» – поставщик продукции для медицинских учреждений, консалтинговая компания «Europe Consult GmbH», «AME International» – один из крупнейших мировых разработчиков технологических решений для здравоохранения, компания «Geppert GmbH», демонстрирующая инновационные решения для устойчивого производства электроэнергии, а также «Osterreichische Kontrollbank AG» и Федеральная экономическая палата Австрии, активно содействующая плодотворным экономическим контактам двух стран.

Руководители и представители государственных структур и деловых кругов нашей страны, в числе которых – министерства здравоохранения и медицинской промышленности, финансов и экономики, культуры, энергетики, агентство «Türkmenaragatnaşyk», Внешэкономбанк, Торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей и ряд других ведомств, обсудили с австрийскими партнёрами возможности инвестиционного взаимодействия, перспективы создания совместных предприятий, организации поставок инновационного оборудования, в том числе радиотрансляционного, медицинского, спортивного.

Как отметили участники встреч, нынешний визит австрийской делегации во главе с федеральным министром по Европейским и международным делам Австрийской Республики Михаэлем Линхартом в Туркменистан знаменует очередной важный шаг на пути укрепления и развития традиционно дружественного межгосударственного диалога и рассматривается в контексте внешнеполитической стратегии независимого Туркменского государства, предусматривающей полномасштабный диалог со странами Европейского Союза.

В последние годы активизировались турк­мено-австрийские межмидовские политические консультации, что позволяет обмениваться мнениями по различным воп­росам двусторонних отношений и международной проблематики, находить по ним общие подходы и взаимопонимание.

Одной из доминант отношений выступает сотрудничество в торгово-экономической сфере. Реализация курса Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на индустриализацию национальной экономики, укрепление перерабатывающего сектора, осуществление крупных инвестиционных проектов по строительству высокотехнологичных промышленных производств создаёт благоприятные предпосылки для наращивания торгово-экономического взаимодействия по широкому спектру направлений.

За последние годы создана соответствующая договорно-правовая база, способствующая развитию туркмено-австрийского делового партнёрства.

Следует отметить, что австрийский бизнес имеет опыт реализации совместных проектов в Туркменистане, в том числе в сфере строительства, туризма, торговли, маркетинга и транспортных услуг, поставки высокотехнологичного оборудования для различных отраслей.

Особое значение в этом процессе отведено обмену делегациями, организации рабочих визитов, бизнес-форумов и отраслевых выставок.

Участники встреч выразили единодушное мнение, что подобные контакты способствуют дальнейшему укреплению туркмено-австрийского конструктивного сотрудничества, определяют направления дальнейшего развития взаимовыгодных отношений./// TDH, 9 ноября —– Сообщение подготовлено nCa, 10 ноября 2021 г.