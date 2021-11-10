Президент Туркменистана дал интервью телеканалу «TRT World» Турецкой государственной телерадиокомпании

Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью главному редактору телеканала «TRT World» Турецкой государственной телерадио­компании Юсуфу Эриму, в котором были затронуты ключевые аспекты традиционно дружественных туркмено-турецких отношений, перспективы регионального и международного сотрудничества в различных форматах, озвучены приоритеты государственной политики Туркменистана, где особое внимание уделяется сохранению исконных ценностей нации и их взаимосвязи с современностью.

– Глубокоуважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов! Выражаем Вам искреннюю признательность за уделённое, несмотря на важную государственную деятельность, время для встречи с нами и за интервью телеканалу «TRT World». Туркменистан с Турецкой Республикой связывают многовековые исторические, дружественные и братские отношения, которые характеризуются девизом «Одна нация – два государства». Как Вы оцениваете нынешний уровень двустороннего сотрудничества, и каково Ваше видение предстоящей в данном направлении работы?

– Благодарю за вопрос! Прежде чем ответить на него, хочу отметить, что мы с уважением относимся и высоко оцениваем деятельность Государственной телерадиокомпании Турецкой Республики, которая проводит важную работу, освещая события, историю, обычаи и традиции, современное развитие стран тюркского мира, в том числе и Туркменистана.

Теперь перейду к вашему вопросу. Когда мы говорим о связях с Турецкой Республикой, то всегда подчёркиваем их братский характер. Именно определение «братский» с самого начала и по сей день является стержнем наших двусторонних отношений в качестве суверенных государств в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также на международной арене.

Мы никогда не забудем поддержку, оказанную Турцией Туркменистану в конце прошлого столетия, в годы становления Туркменского государства. Турция первой среди стран мира признала нашу независимость, открыла в Ашхабаде своё дипломатическое представительство. Поддержка Турецкой Республики была особо важна на всех этапах международного признания нейтрального правового статуса Туркменистана.

Сложившиеся в тот период традиции туркмено-турецкого сотрудничества, особый характер наших отношений на протяжении этих лет не только не изменились, но и ещё более окрепли, став прочной основой развивающихся связей между двумя народами и государствами.

В экономической сфере Турция, являясь многолетним успешным партнёром Туркменистана, занимает одну из лидирующих позиций в нашей стране по торговому обороту и инвестициям.

Во внешней политике, на международной арене Туркменистан и Турецкая Республика активно сотрудничают в области обеспечения мира, стабильности и безопасности, противодействия вызовам современности, в деле достижения Целей устойчивого развития в глобальном измерении.

Всё более расширяются наши связи в гуманитарной сфере, по линии науки, образования, культуры и молодёжи.

Опираясь на общее богатое историческое наследие двух народов, мы уверенно смотрим в будущее, составляем совместные планы взаимодействия и успешно претворяем их в жизнь.

В этом контексте хочу отдельно отметить личный вклад Президента Турецкой Республики, моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие межгосударственного диалога. В общении с ним всегда ощущается особое отношение к Туркменистану, неизменная готовность к сотрудничеству.

Исходя из понимания неразрывности исторической связи, общности нынешних целей и возможностей, наличия огромного потенциала двустороннего партнёрства, мы вместе строим будущее туркмено-турецкого взаимодействия. Я твёрдо уверен в прекрасном будущем наших отношений, направленных на благо двух стран и народов.

– В текущем году Туркменистан отметил 30-ю годовщину независимости. Какие, по Вашему мнению, достижения страны за прошедший период являются самыми важными, и расскажите, пожалуйста, о предстоящих целях?

– По моему мнению, главное достижение – становление Туркменистана в мире как независимого, суверенного, могущественного государства, снискавшего высокий авторитет. Всё остальное, конечно же, будучи следствием вышесказанного, образует определяющую основу современной истории туркменского народа.

Говоря о материальной стороне достижений, эти показатели в достаточной степени важны как в экономике и социальной сфере, так и в других областях.

На сегодняшний день Туркменистан является государством с устойчиво развивающейся экономикой, крупной промышленно-производственной базой, мультимодальной транспортно-коммуникационной системой, мощным энергетическим комплексом и сов­ременным сельским хозяйством.

Ежегодный рост валового внутреннего продукта стабильно сохраняется на уровне 7–10 процентов. Даже в нынешних условиях мирового экономического спада в прошлом году данный показатель составил 5,9 процента.

Приоритетным вектором нашей государственной политики является социальная сфера. Ежегодно в неё направляется 70 процентов средств Государственного бюджета. В нашей стране ведётся широкомасштабное строительство жилых домов, современных зданий социального назначения, соответствующих международным стандартам. Согласно «Индексам и показателями человеческого развития ООН» Туркменистан входит в число государств с высокими показателями в данной области. Мы находимся в ряду стран мира с доходами населения выше среднего уровня.

Наивысшим достижением нашей независимости стало признание Организацией Объединённых Наций правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Это позволяет нам не только реализовывать самостоятельный внешнеполитический курс, направленный на обеспечение национальных интересов, но и налаживать дружественные, равноправные, основанные на взаимном уважении отношения со всеми государствами, развивать с ними сотрудничество в сферах экономики, торговли и инвестиций.

Всё это оказывает положительное воздействие на развитие Туркменистана, модернизацию его экономической и производственной базы, способствует увеличению числа рабочих мест, осуществлению социальных программ, улучшению качества бытовых условий населения.

В целом минувшие 30 лет национального развития мы рассматриваем как период формирования и задействования огромного ресурсного потенциала для улучшения условий жизни людей, упрочения суверенитета Туркменистана, обеспечения мира и стабильности как основополагающего фактора реализации планов государственного строительства.

– В течение нескольких дней я совершал прогулки по Ашхабаду, где минувшая историческая эпоха сочетается с культурой сегодняшнего времени. Как Вам удаётся сохранить баланс между заветами предков и современными традициями?

– На недавней встрече с туркменской молодёжью, со студентами вузов я заострил внимание на вопросе преемственности нашей истории, взаимосвязи между традиция­ми и современностью.

Я отметил, что самое дорогое наследие – это воспитание, стержнем которого являются образование и наука.

А правильное и всестороннее воспитание, прежде всего, опирается на историю, традиции, опыт предков и моральные ценности, прошедшие испытание веками.

Героический путь отцов, прекрасная история Отечества являются образцовой школой для нашей молодёжи. Я это также особо отметил в своей книге «Источник мудрости».

Государство Великих гуннов начала первого тысячелетия, соперничавшее с Римской и Китайской империями туркменское царство Парфия, простиравшееся во втором тысячелетии до Индии государство туркмен газневидов, оказавшее влияние от Китая до Средиземного моря Туркменское государство Великих Сельджуков, оставившее нам в наследство уникальные образцы науки, культуры и искусства Государство Куняургенчских туркмен, государства туркмен Гарагоюнлы и Акгоюнлы – все они являются свидетельством величия исторического пути Туркменистана и туркменского народа.

Следует обратиться к древним письменным источникам и трудам известных историков. Они подтверждают, что на протяжении всей истории человечества туркменский народ был привержен ценнос­тям мира и гуманизма, создавал великую историю и культуру.

На этой земле были образованы такие крупные города, как Мерв, Гургенч, Ниса, Абиверд, Дехистан, Сарахс, Амуль, Земм, Шехрислам. Являясь развивающимися городами, они были признанными центрами науки и образования. Эти города внесли огромный вклад в развитие мировой науки, культуры, литературы и искусства.

В книге «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» я изложил свои пожелания нашей молодёжи, призванной стать продолжателем исторического пути туркмен и обеспечить передачу из поколения в поколение национальных традиций и достижений. Во время этой встречи я выразил твёрдую уверенность, что на нашей земле появятся новые яркие звёзды науки, знаменитые на весь мир выдающиеся личности, такие, как и ранее проживавшие на ней великие личности, внёсшие большой вклад в развитие мировой науки.

У меня есть все основания для того, чтобы так говорить, потому что продуманная государственная политика в области образования и воспитания туркменской молодёжи сегодня приносит свои прекрасные плоды.

Наша молодёжь, вдохновившись примером великих предков, достигает высоких результатов в научной деятельности. Молодые туркменистанцы становятся призёрами и победителями международных олимпиад в различных дисциплинах, занимают места на пьедесталах крупнейших спортивных соревнований мира. Наше государство материально поддерживает стремление молодёжи к достижению высот в образовании, науке, спорте.

Это – пример преемственности поколений, неразрывной связи наследия предков и будущего Туркменистана – молодёжи, живущей в суверенном развивающемся государстве, проявляющем о ней заботу.

– Конечно, во время прогулки по городу я тоже посетил Музей туркменского ковра, полюбовался выступлениями группы Национальных конных игр «Галкыныш», а также имел возможность осмотреть спортивные комплексы Олимпийского городка. Я своими глазами увидел ту большую работу, которая осуществляется Вами для грядущих поколений. Став свидетелем этого, я горжусь успехами Туркменистана.

Как Вы оцениваете отношения со странами региона? Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве со своими коллегами.

– Оцениваю, как эффективное, доверительное и нацеленное на достижение положительных результатов. В наших отношениях мы руководствуемся принципами добрососедства, взаимоуважения, братства и исторической общностью, культурно-цивилизационной близостью наших народов. Такая прочная основа даёт возможность с уверенностью смотреть в будущее, составлять широкомасштабные, долгосрочные и социально значимые планы сотрудничества по всем направлениям.

В начале августа нынешнего года в Туркменистане состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Это новый формат политических отношений на высоком государственном уровне, и мы уверены, что он станет постоянной платформой для совершенствования созидательных процессов в Центральной Азии.

Мы с моими коллегами по региону – уважаемыми Президентами государств Центральной Азии – систематически проводим переговоры, работаем над принятием взаимосогласованных решений в целях обеспечения устойчивого поступательного развития региона и благополучия проживающих в нём народов.

Повестка дня переговоров включает решение вопросов поддержания в регионе мира, стабильности и безопасности, развития сотрудничества в области экономики, энергетики, транспорта и коммуникаций, окружающей среды, а также интеграции Центральной Азии в мировые экономические и континентальные отношения, другие важные вопросы и актуальные темы.

Уже полтора года наши страны, объединив усилия, совместно борются с распространением пандемии. Наряду с лекарственными препаратами, медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты и другими видами поддержки государства Центральной Азии разработали и реализовали комплекс мер, направленных на поддержание на должном уровне торговых отношений, создание возможностей для транспортировки грузов, претворение в жизнь начатых экономических проектов. Руководители пяти стран подтвердили стремление регулярно и последовательно укреплять дружбу и сотрудничество, сохранять добрососедство, единство и нераздельность наших исторических судеб.

– В ближайшее время будет проведён трёхсторонний Саммит «Азербайджан–Туркменистан–Турция». Каких результатов Вы ожидаете от этого Саммита, и что составляет его повестку дня?

– Этот формат был создан, и я уверен, что он соответствует долгосрочным интересам трёх братских государств и народов, а потому весьма востребован и, следовательно, будет в полной мере реализован.

В настоящее время уровень отношений между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией, их руководителями позволяет уверенно и эффективно развивать и совершенствовать трёхстороннее сотрудничество в политическом, экономическом, торговом и гуманитарном направлениях.

Наши страны совместно прилагают усилия по сохранению и укреплению всеобщего мира, стабильности и безопасности. Они последовательно и решительно продвигают принципы конструктивного партнёрства и взаимопонимания в региональных вопросах.

Подходы Туркменистана, Азербайджана и Турции оказывают позитивное влияние на развитие регионов Центральной Азии, Каспийского и Чёрного морей. Это способствует превращению вышеназванных регионов в прочную основу долгосрочной стабильности в данной части Евразии.

Регулярно, на взаимовыгодной и равноправной основе развиваются торгово-экономические отношения. Концентрирование потенциала трёх государств, использование общих ресурсов, географических, промышленных и технологических возможностей может не только дать мощный импульс развитию национальной экономики, но и является подтверждением того, что это способно стать вкладом в геоэкономическую структуру, придать новый созидательный смысл и перспективы на всём Евразийском пространстве.

Речь в первую очередь идёт о таких стратегических направлениях, как энергетика, транспорт и коммуникации. Уверен, что Туркменистан, Азербайджан и Турция занимают передовую и активную позицию в формировании надёжного транспортного и энергетического моста по направлению Восток–Запад. Надеемся, что встреча Президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции, отложенная по известным причинам, будет проведена в ближайшее время.

Эта встреча, которая откроет яркую страницу в истории отношений между тремя братскими государствами, будет способствовать совершенствованию и обогащению нашего сотрудничества, выходу на его новые направления, станет ещё одним свидетельством сплочённости и единства туркменского, азербайджанского и турецкого народов.

– Туркменистан успешно налаживает двусторонние отношения в области энергетики, транспорта, торговли и других направлений со странами региона и ­государствами, расположенными за его пределами. Какие проекты, по Вашему мнению, являются наиболее важными?

– Они все важны, так как полностью соответствуют целям, определённым при их разработке. Речь идёт об уже реализованных проектах и тех, которые претворяются в жизнь в настоящее время.

Это такие проекты, как трубопровод Туркменистан–Китай, железная дорога Казахстан–Туркменистан–Иран, линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан, система оптико-волоконной связи Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железная дорога между Туркменистаном и Афганистаном по маршруту Серхетабат–Тургунди.

Безусловно, стратегически важным среди энергетических проектов является строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Следует отметить, что есть также намерение относительно строительства на территории стран Цент­ральной Азии четвёртой ветки газопровода из Туркменистана в Китай.

В транспортной сфере видим большое будущее проекта по маршруту Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция.

В целом стратегия Туркменистана с точки зрения ускоренного развития государств региона, интеграции в мировую экономику, развития международного сотрудничества на Евразийском пространстве направлена на максимально эффективное задействование ресурсов и географических возможностей стран региона.

– Уважаемый господин Президент, ожидается, что в нынешнем году Туркменистан присоединится к Совету сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя. Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах, побудивших к принятию решения о присоединении к этой Организации в данном качестве.

– Как известно, в этом году, объявленном Международным годом мира и доверия, наша Отчизна широко отмечает славную 30-ю годовщину священной независимости. А в прошлом году Туркменистан отпраздновал ещё одну славную дату – 25-летие его признания как постоянно нейтрального государства на международном уровне.

Правовой статус постоянного нейтралитета, признанный Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 12 декабря 1995 года, единогласно принятой 185 государствами, и подтверждённый во второй раз Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 3 июня 2015 года, является ключевым принципом внешней политики Туркменистана.

А провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана 12 декабря Международным днём нейтралитета – наглядное подтверждение признания реализуемой нашей страной политики позитивного нейтралитета, вносящей большой вклад в обеспечение всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

С момента обретения правового статуса нейтралитета Туркменистан неизменно реализует все положения соответствующей Резолюции ООН. Как полноправный член мирового сообщества, Туркменистан во внешней политике принял на себя такие обязательства, как постоянный нейтралитет, невмешательство во внутренние дела других стран, уважение суверенитета и территориальной целостности государств, неучастие в многосторонних военно-политических договорах и объединениях.

За прошедшее время реализуемая нашей страной нейтральная внешняя политика наглядно продемонстрировала свою эффективность, соответствие долгосрочным интересам мирового сообщества.

Опираясь на постоянный нейтралитет, Туркменистан не только выс­тупает с важными инициативами, нацеленными на развитие широкого международного сотрудничества, отвечающего коренным интересам всех стран и народов, но и предпринимает шаги по их практической реализации.

Если говорить об обстоятельствах, приведших к решению об участии в Совете сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя, то Туркменистан всегда на высоком уровне принимает активное участие в его заседаниях. Вместе с тем со всеми тюркоязычными государствами наша страна развивает дружественное и взаимовыгодное сотрудничество в различных направлениях. Поэтому мы и приняли решение об участии в Совете сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя.

Я твёрдо уверен, что участие Туркменистана в качестве наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств станет вкладом в деятельность этой Организации, развитие в её рамках политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

– Всем известно, как Вы бережно относитесь к семейным отношениям, к членам Вашей семьи. Что значит для Вас понятие семья?

– Для меня, как и для всех туркмен, семейные узы – святыня, которую следует оберегать, передавая в наследство нашим детям и внукам.

Одним из наилучших качеств человека является его безграничная любовь к родителям. Как говорится в туркменской пословице: «Осчастливишь отца – снизойдёт благодать Всевышнего, осчастливишь мать – снизойдёт милость Пророка».

Быть честным и настоящим человеком, следовать таким основополагающим заветам и наставлениям, как старательно исполнять свой долг, помогать людям, быть верным слову – это означает любовь к родной земле, её истории, патриотизм, действие во имя потомков. Я должен донести до своих потомков эти понятия, которые особо повлияли на моё становление как человека и политика.

– Как Вы проводите своё свободное время?

– Свободного времени у меня мало, а рабочее время начинается до рассвета и заканчивается поздно вечером. Что касается времени отдыха, то я стараюсь проводить его с пользой и содержательно – много читаю или регулярно занимаюсь творчеством и спортом.

– До вступления в должность Президента Вы получили образование по медицинскому профилю, работали в должности министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Я видел и читал несколько Ваших книг. Вы являетесь выдающимся политиком, писателем, учёным. Какой совет Вы дадите нынешнему молодому поколению при выборе профессии?

– Этот выбор должен быть связан с профессиональным интересом молодого человека, стремящегося овладеть тонкостями определённой специальности. Чтобы достичь совершенства в профессии, надо любить свою работу, тогда придёт и успех. Конечно, всегда следует рассматривать свою работу, как часть основного труда народа. Человек должен чувствовать постоянную сопричастность к судьбе Родины, стремиться досконально овладеть выбранной профессией, чтобы найти достойное место в жизни. Он должен стараться повышать свою профессио­нальную квалификацию.

Человек, преданный своей профессии, стремящийся совершенствовать своё профессиональное мастерство, обретёт престиж и будет уважаем среди людей. В первую очередь следует выбирать профессию, близкую своему сердцу. Необходимо стараться овладеть ею на высшем уровне. Чтобы стать квалифицированным специа­листом, надо всегда много читать, учиться, самосовершенствоваться.

И поэтому считаю выбор профессии соответственно своему таланту, способностям и умениям одной из основных задач!

– Глубокоуважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов! Большое спасибо за то, что, несмотря на множество очень важных государственных дел, Вы нашли время и встретились с нами, дали интервью телеканалу «TRT World». Мы очень этим гордимся!/// nCa, 10 ноября 2021 г. (кросспост из агентства TDH, 9 ноября, фото TDH)