Первый экономический форум «Центральная Азия – ЕС»

5 ноября в столице Кыргызстана – городе Бишкек состоялся Первый Международный Экономический форум «Центральная Азия — Европейский Союз».

В работе форума приняли участие премьер-министры и заместители глав правительств стран Центральной Азии, также министры и высокопоставленные должностные лица из более чем 15 государств-членов ЕС, представителей частного сектора ЕС и Центральной Азии, международных финансовых институтов, международных организаций и представителей гражданского общества.

Европейский Союз представлял исполнительный вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

С видеообращением перед участниками форума выступила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она рассказала о том, как сотрудничество ЕС и Центральной Азии может помочь восстановлению экономики, добавив, что Европа стремится к тому, чтобы экономики страны Центральной Азии стали более сильными, справедливыми и устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Встреча стал первым мероприятием в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Дискуссии форума сфокусировались на трех основных направлениях – «зеленое» восстановление экономики, цифровизация, улучшение деловой среды.

По итогам мероприятия было опубликовано пресс-заявление.

Второй экономический форум «Европейский Союз-Центральная Азия» пройдет в Казахстане. Форум будет проводиться ежегодно, поочерёдно в каждой из столиц стран-участниц.

Президент Кыргызстана: мы можем констатировать начало нового этапа расширения сотрудничества ЕС и ЦА

Перед участниками встречи с приветственной речью выступил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Стратегия Европейского Союза по Центральной Азии, представленная в 2019 году в городе Бишкек, позволила нам инициировать создание новой платформы экономического сотрудничества», – сказал Кыргызский лидер.

Жапаров указал на то, что современные значительные преобразования в мире открывают возможность построить более созидательные отношения через сотрудничество и гармоничное партнерство, взаимное повышение благосостояния, и форум ЦА-ЕС имеет потенциал для построения таких партнерских отношений.

Как он подчеркнул, для достижения этой цели у стран имеются все необходимые условия. Оба региона разделяют задачи по построению более инновационных, устойчивых и инклюзивных национальных экономик, имеют общие ценности свободы, справедливости и равенства.

Президент Кыргызстана также отметил, что Центрально-Азиатский регион из года в год становится все более привлекательным с точки зрения перспектив торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Подтверждением служат цифры. По данным Всемирного банка, в 1993 году ВВП стран Центральной Азии составлял 45 миллиардов долларов США, а к 2019 году он вырос в 8 раз и достиг 347 миллиардов долларов; ожидается, что к 2030 году эта сумма практически удвоится и составит порядка 610 миллиардов долларов США.

«Сегодня мы можем констатировать начало нового этапа расширения сотрудничества Европейского Союза и Центральной Азии, что вселяет в нас вполне обоснованный оптимизм.

С особым удовлетворением отмечаю, что это сближение отвечает целям и задачам новой Стратегии Европейского союза по Центральной Азии, одобренной в 2019 году в Бишкеке», – подчеркнул Президент Жапаров.

Исполнительный вице-президент ЕС Валдис Домбровскис о перспективных векторах сотрудничества ЕС-ЦА

В своем выступлении Домбровскис подтвердил настроенность Евросоюза и впредь продолжать поддерживать усилия региона Центральной Азии на пути преодоления социально-экономических последствий пандемии.

Кроме того, он затронул и афганскую тематику, заверив центральноазиатских партнеров в том, что «цель ЕС – работать со странами Центральной Азии, чтобы справиться с этой очень сложной ситуацией». В числе уже предпринимаемых усилий – работа над поддержкой перемещенных афганцев и принимающих общин, управление миграционными потоками и меры по предотвращению терроризма, организованной преступности и торговли людьми.

Более подробно еврокомиссар остановился на трех ключевых темах повестки дня бишкекского форума – зеленое восстановление, цифровизация и усовершенствование деловой среды. Ниже приведен соответствующий фрагмент из текста его выступления:

«Во-первых, о зеленом восстановлении. ЕС убежден, что пандемия COVID-19 открыла политическое окно возможностей для глобальных действий в области климата. Каждый регион мира разрабатывает свои планы экономического восстановления, поэтому мы должны использовать эту возможность для ускорения устойчивой к изменению климата трансформации наших экономик.

Мы хотим работать с нашими глобальными партнерами в поиске возможностей в борьбе с изменением климата.

В этой связи мы приветствуем приверженность правительств стран Центральной Азии сокращению выбросов. Наши усилия по восстановлению и инвестиции должны проложить путь к более устойчивому будущему. Мы обязаны этим следующему поколению.

Мы должны избегать возврата к углеродоемким и ресурсоемким моделям, и нам необходимо обеспечить, чтобы альтернативы углю и ископаемому топливу были как достижимыми, так и доступными по цене.

Очевидно, что структура торговли между ЕС и Центральной Азией будет развиваться. Доступ к ресурсам является стратегическим вопросом для стремления Европы достичь наших целей “Зеленой сделки”. В целях сокращения выбросов CO2 мы будем стремиться импортировать меньше углеродоемких продуктов, одновременно укрепляя сотрудничество с нашими партнерами по важнейшим видам сырья.

Мы знаем, что надлежащее финансирование является ключом к действиям в области климата. Общий вклад ЕС и государств-членов составляет не менее одной трети от общего объема международного климатического финансирования.

Я с нетерпением ожидаю рассмотрения возможных областей расширения сотрудничества со всеми странами Центральной Азии в процессе перехода к более зеленой экономике. Наши региональные программы и инвестиционные механизмы будут продолжать поддерживать переход Центральной Азии к устойчивому потреблению и производству. Мы будем продолжать поощрять инвестиции в возобновляемые источники энергии и управление твердыми отходами.

И мы готовы использовать весь потенциал пакета помощи Team Europe, чтобы помочь удовлетворить потребности региона в воде, энергии и климате.

Во-вторых, о цифровизации. Мы считаем, что дальнейший прогресс необходим для повышения эффективности и прозрачности государственного сектора и конкурентоспособности частного сектора.

Мы приветствуем принятие национальных цифровых стратегий всеми государствами Центральной Азии и призываем вас продолжать реформы, особенно в области электронного управления.

Цифровизация предлагает не только лучшие возможности связанности; она также имеет решающее значение для обеспечения образования для всех и создания новых рабочих мест, особенно для женщин и молодежи, а также для сокращения региональных различий.

С помощью пакета Team Europe мы намерены поддерживать в Центральной Азии широкомасштабную, ориентированную на людей цифровизацию.

[…]

Наконец, об улучшенной деловой среде.

Здоровый деловой климат необходим для диверсификации производства, занятости и экспорта. Это, в свою очередь, помогает сделать рост более устойчивым, стабильным и инклюзивным.

Улучшение делового климата может открыть путь для новых отечественных и международных инвесторов. Но обеспечение законность, требует постоянной приверженности политических игроков на самом высоком уровне.

Во время этого визита я встретился с политическими лидерами и выслушал представителей деловых кругов, и я убежден, что существует большой потенциал для дальнейшего сотрудничества в деловом и инвестиционном контексте.

[…]

Три региональные программы ЕС будут поддерживать предпринимательство и региональную торговлю.

Прямое финансирование малых и средних предприятий в сочетании с деловыми консультациями, упрощением процедур торговли и электронной торговлей будет способствовать диверсификации экономической деятельности. Расширяя доступ МСП к региональным и глобальным рынкам, мы повышаем их потенциал к расширению, повышению их конкурентоспособности и созданию рабочих мест.

ЕС выделил значительные ресурсы Центральной Азии, что и впредь будет нами продолжено. В то же время позвольте мне подчеркнуть, что только частные, ориентированные на рынок инвестиции обеспечат финансовую устойчивость новых инициатив».

Домбровскис предложил странам Центральной Азии воспользоваться обширным опытов ЕС в области правового регулирования экспорта товаров и услуг. Главным условием для привлечения частного капитала являются стабильность, безопасность и предсказуемость делового климата. А, это в свою очередь, требует выработки надлежащих стимулов и правовой определенности.

Экономический форум ЕС-Центральная Азия – Совместное пресс-заявление

По случаю первого очного проведения Экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия», центральными темами которого стали “зелёное” восстановление, переход на цифровые технологии и совершенствование делового климата, и в соответствии со стратегией ЕС по Центральной Азии, продвигающей устойчивость, процветание и региональное взаимодействие, участники подтвердили свою решимость укреплять сотрудничество между ЕС и Центральной Азией, способствуя трансформации экономик стран ЦА в диверсифицированные и конкурентоспособные экономики, движимые частным сектором, которые могут создавать рабочие места, интегрироваться в региональные и глобальные производственно-сбытовые цепочки и предоставлять возможности и равные условия для всех экономических субъектов, а также помощь государствам Центральной Азии в улучшении восстановления.

В свете вышеизложенного, принимая во внимание три центральные темы Форума, участники:

Признали разрушительные экономическо-социальные последствия пандемии COVID-19, и подтвердили чрезвычайную важность поддержки, оказываемой ЕС в рамках региональной программы по усилению мер реагирования на пандемию, и прямого содействия со стороны ЕС, в рамках Региональной индикативной программы для Центральной Азии на 2021-2027 гг..

Приветствовали неизменную поддержку, оказываемую ЕС странам Центральной Азии посредством европейских финансовых организаций в форме финансирования из разных источников, технического содействия и гарантийных инструментов.

О переходе к «зелёному» восстановлению экономики

Выразили обеспокоенность влиянием климатических изменений на состояние водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии, что ставит под угрозу устойчивое развитие региона.

Приветствовали приверженность правительств стран Центральной Азии, выраженную в решительных мерах на национальном уровне по сокращению выбросов, также отметив значение для здоровья населения центрально-азиатского региона, подтвердили готовность и далее совместно противодействовать изменениям климата и подчеркнули важность сохранения биоразнообразия.

Признали потенциал Центральной Азии в области производства чистой и климатически нейтральной возобновляемой энергии, а также необходимость разработки и принятия политики, обеспечивающей переход к экономике с нулевым чистым уровнем выбросов, привлечения инвестиций в возобновляемые источники энергии, поощрения инноваций, снижающих уровень выбросов, и обеспечения/упрощения процедур внутрирегиональной торговли экологически чистой электроэнергией.

Признали необходимость привлечения финансирования деятельности в связи с экологией и изменением климата для реализации «зелёных и климатически» устойчивых проектов секторами экономики для постепенного перехода государств Центральной Азии к «зеленой» экономике.

Подчеркнули экологические инвестиции и возможности диалога, предоставленные в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, финансируемых ЕС Центральноазиатской водно-энергетической программы, и Программы расширенного регионального сотрудничества в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов, программы «SWITCH-Asia», которая может поддержать процесс перехода стран ЦА к устойчивому потреблению и производству, а также Инвестиционного фонда для Центральной Азии, который способствует инвестициям в возобновляемые источники энергии и управление бытовыми и промышленными отходами. Также приветствовали реализацию программы “Устойчивые энергетические связи Центральной Азии”.

О продвижении цифровых технологий

Признали, что прогресс в цифровизации является необходимой предпосылкой повышения эффективности и прозрачности системы государственного управления, повышение уровня вовлеченности граждан в процессы принятия государственных и муниципальных решений и повышение конкурентоспособности частного сектора. С этой целью подчеркнули ценный опыт и знания ЕС, которые могут значительно облегчить цифровую трансформацию Центральной Азии.

Приветствовали принятие национальных цифровых стратегий всеми государствами Центральной Азии и отметили прогресс недавних реформ, особенно в области электронного правительства, до и во время пандемии. Подчеркнули необходимость разработки планов действий и взаимодействия для сопровождения этих стратегий, а также принятия стимулирующих политик для привлечения инвестиций в устойчивую и безопасную инфраструктуру ИКТ, включая трансграничную.

Напомнили о необходимости повышения качества и расширения территориального охвата цифровой инфраструктуры, а также наращивать использование интернета, чтобы обеспечить равные возможности доступа и возможности образования для всех граждан и субъектов предпринимательства, особенно в сельских районах, тем самым укрепляя сплоченность и сокращая цифровой разрыв и региональные различия.

Подчеркнули значение инициатив в области совершенствования цифровой инфраструктуры, в том числе программы Всемирного банка Digital CASA, а также поддержки ЕС, и приветствовали разработку высокоэффективной экосистемы цифрового обучения, которая является первым стратегическим приоритетом Плана действий ЕС в области цифрового образования на 2021–2027 годы и которая скоро будет опробована в Центральной Азии.

Приветствовали обмен опытом между ЕС и странами Центральной Азии в области цифровизации в таких секторах, как государственные и муниципальные услуги, экономика, образование и т. д.

О создании здоровой деловой среды

Подтвердили, что здоровый деловой климат важен для увеличения занятости и диверсификации производства и взаимного экспорта, включая экспорт промышленных товаров, для содействия взаимосвязи между ЕС и Центральной Азией и обеспечения более устойчивого и инклюзивного роста. Участники подчеркнули необходимость продолжения совместной работы над реформами, направленными на совершенствование делового климата в Центральной Азии, например, посредством Программы ЕС «Центральная Азия Инвест», включая стратегический компонент ОЭСР.

Выразили надежду на дальнейшее укрепление торговых связей между ЕС и ЦА и отметили новую программу ЕС Ready4Trade, признав ее положительное влияние на бизнес в регионе, и в том числе на малые и средние предприятия (МСП). Участники напомнили о необходимости дальнейшей работы по повышению готовности к экспортной деятельности и конкурентоспособности МСП.

Признали заинтересованность стран Центральной Азии, отвечающих критериям GSP, в продолжении использования преференций GSP или GSP + после реформы системы. Все участники призвали к дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества между ЕС и Центральной Азией путем содействия диверсификации торговли между сторонами и усиления интеграции государств Центральной Азии в международную торговую систему, что еще больше повысит инвестиционную привлекательность Центральной Азии, страны, а также повысить их международный имидж.

Признали важность упрощения и роста торговли посредством гармонизации правил, технических стандартов и таможенных режимов на основе международных и европейских стандартов и практик в контексте выполнения обязательств ВТО и двусторонних Соглашений о расширенном партнерстве и сотрудничестве и продолжение межрегионального и внутрирегионального диалога.

Вновь подчеркнули необходимость реформ, создающих условия для процветания частного сектора, в том числе для развития и легализации МСП, особенно в таких сферах, как налогообложение, повышение правовой определенности, эффективность системы правосудия и укрепление диалога между бизнесом и государством. Участники указали на необходимость сокращения бюрократизма и оптимизации механизмов нормативно-правового соответствия в целях снижения бюрократической нагрузки и сопутствующих расходов на частный сектор.

Подтвердили необходимость дальнейшего прогресса для улучшения корпоративного управления, развитию рыночного подхода и целесообразной приватизации государственных предприятий, с тем чтобы усилить конкуренцию, повысить производительность, продвигать предпринимательство и способствовать устойчивому экономическому росту.

Взгляд в будущее

Участники согласились с тем, что Форум придаст стимул для регулярных последующих мероприятий и обзора прогресса в каждой из трех приоритетных областей, и что тесное внутрирегиональное сотрудничество будет непременным условием его успешной реализации.

Признали, что Форум создал условия для развития общего инновационного экономического ответа на COVID-19, а также позволил облегчить реализацию Стратегии ЕС по Центральной Азии и способствовал переходу к зеленой экономике.

В отчете, который будет подготовлен после Форума, будут учтены обсуждения на будущее.

Президент Кыргызстана принял глав делегаций стран Центральной Азии и вице-президента Еврокомиссии

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на полях Первого экономического форума «Европейский Союз — Центральная Азия» встретился с главами делегаций стран Центральной Азии и вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

«Очень символично, что Форум начинает работу в этом году, когда все государства Центральной Азии отметили тридцатилетие своей независимости, а Европейский Союз активно сотрудничал со всеми нами, оказывая поддержку в проведении демократических и рыночных реформ», — сказал он.

Президент Садыр Жапаров выразил надежду, что Форум станет эффективным форматом коммуникаций правительств, частного сектора, международных финансовых институтов и будет способствовать всестороннему развитию взаимоотношений в торговой, инвестиционной, инновационной и других сферах взаимного интереса.

Помимо трех обозначенных тем форума, Жапаров предложил на рассмотрение еще одну сферу, связанную с укреплением человеческого потенциала, в особенности молодежи, посредством создания доступа к качественному и недорогому образованию мировых стандартов.

Кыргызский лидер также коснулся вопроса региональной безопасности. «Ситуация в Афганистане сейчас тревожит не только регион, но и весь мир. Со стороны отдельных международных структур прогнозируется ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане. В это сложное время афганский народ нуждается в нашей помощи», — отметил он.

В свою очередь вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил, что этот Форум является важным этапом в региональной кооперации между Центральной Азией и Евросоюзом. Он добавил, что Евросоюз заинтересован в развитии сотрудничества между двумя регионами.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин подчеркнул, что центральноазиатский регион динамично развивается. По его словам, Экономический форум будет хорошим сигналом, чтобы обозначить возможности региона.

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов отметил высокий уровень организации Форума. По его мнению, он создаст новые возможности для сотрудничества бизнеса и государственных органов стран Центральной Азии и Европейского Союза.

Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода заявил, что страны Центральной Азии нуждаются в поддержке Европейского Союза.

В свою очередь заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Чары Гылыджов выразил уверенность, что Экономический форум даст новый импульс сотрудничеству и в регионе, и с Европейским Союзом.

Важные ссылки:

Speech by President von der Leyen at the EU-Central Asia Economic Forum

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_5803

Factsheet on EU-Central Asia relations

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eeas-ca_ministerial_factsheets-2020-regional-v5.pdf

///nCa, 8 ноября 2021 г. (основано на пресс-релизах Европейской Комиссии, пресс-службы Президента Кыргызстана. Источник фотографий – пресс-служба Президента Кыргызстана)