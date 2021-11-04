Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 18-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1. Руководствуясь видением сообщества сосуществования человека и природы, Китай будет продолжать уделять приоритетное внимание сохранению окружающей среды и следовать зеленому и низкоуглеродистому пути развития. Мы будем развивать экологичную, низкоуглеродистую и циклическую экономическую систему более быстрыми темпами, продвигаясь вперед с корректировкой структуры промышленности.

2. Китай будет сдерживать нерациональное развитие энергоемких проектов с высоким уровнем выбросов, ускорит переход к экологически чистой и низкоуглеродной энергетике, активно развивать возобновляемые источники энергии, а также планировать и строить крупные ветровые и фотоэлектрические электростанции.

3. Нам необходимо поддерживать многосторонний консенсус. Когда дело доходит до глобальных проблем, таких как изменение климата, многосторонность является правильным рецептом.

4. РКИК ООН и Парижское соглашение обеспечивают фундаментальную правовую основу для международного сотрудничества в области климата. Сторонам необходимо опираться на существующий консенсус, повышать взаимное доверие.

5. Нам нужно сосредоточиться на конкретных действиях. Видения сбудутся только тогда, когда мы будем действовать в соответствии с ними. Сторонам необходимо выполнять свои обязательства, устанавливать реалистичные цели и делать все возможное в соответствии с национальными условиями для реализации своих мер по борьбе с изменением климата. Развитые страны должны не только делать больше сами, но и оказывать поддержку, чтобы помочь развивающимся странам добиться большего успеха.

6. Нам необходимо ускорить зеленый переход. Важно использовать инновации в науке и технике для преобразования и модернизации наших секторов энергетики и ресурсов, а также промышленной структуры и структуры потребления, для построения более экологичной экономики и общества, для изучения нового пути продвижения вперед, который координирует развитие с сохранением.

7. Китай выпустил две директивы: «Рабочее руководство по достижению пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности при полной и добросовестной реализации новой философии развития» и План действий по пику выбросов углекислого газа до 2030 года. Будут разработаны конкретные планы реализации в ключевых областях, таких как энергетика, промышленность, строительство и транспорт, а также в ключевых секторах, таких как угольная промышленность, электроэнергетика, металлургическая и цементная промышленность, в сочетании со стимулирующими мерами в области науки и техники.

8. В совокупности эти меры сформируют политическую основу “1+N” для достижения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности с четко определенным графиком, дорожной картой и планом. Древние китайцы верили, что “успешное управление зависит от решительных действий”. Китай надеется, что все стороны предпримут более решительные действия для совместного решения проблемы климата и защиты планеты, общего дома для всех нас. ///nCa, 4 ноября 2021 года (в сотрудничестве с посольством Китая в Туркменистане)