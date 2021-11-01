Визит министра иностранных дел Туркменистана в Афганистан

Эльвира Кадырова

Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посетила Афганистан с двухдневным визитом 30-31 октября 2021 года.

Это был первый визит министра иностранных дел Туркменистана после прихода к власти талибов.

Переговоры сосредоточились на вопросах реализации проекта ТАПИ, экономических проектах, вопросах торговли, транзита, экспорта и импорта.

Туркменская делегация была принята и.о.премьер-министра Муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом и другими высокопоставленными чиновниками.

Мередов встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства талибов Мулла Хасан Ахунд встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщило Главное управление по административным вопросам офиса президента.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, гуманитарное содействие, экономическое сотрудничество, а также вопросы взаимодействия международного сообщества с Афганистаном.

Повестка дня переговоров включала перспективы реализации совместных проектов, в том числе проектов газопровода ТАПИ, оптико-волоконной связи и строительства железнодорожных линий.

МИД Туркменистана: Делегации Туркменистана и Афганистана рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия

30 октября 2021 года по поручению Президента Туркменистана туркменская делегация во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находится с рабочим визитом в Афганистане.

Сегодня, 30 октября Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов встретился с Председателем правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом.

В ходе встречи Р.Мередов подчеркнул, что Туркменистан, как соседнее государство, глубоко заинтересован в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве афганского народа, решении противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами. Также Министр отметил, что туркменская сторона выражает свою готовность к конструктивному диалогу и тесному сотрудничеству с новыми государственными органами Афганистана.

Затем состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

В ходе конструктивной беседы министры рассмотрели приоритетные вопросы двусторонней повестки в области политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Выражена целесообразность активизации диалога официальных и деловых кругов двух стран в целях наращивания потенциала многопланового взаимодействия.

Подчеркнута необходимость дальнейшей интенсификации двусторонних и многосторонних контактов, нацеленных на эффективную реализацию крупных энергетических, коммуникационных и транспортных проектов с участием Афганистана.

В этой связи обсуждены актуальные вопросы по претворению в жизнь проектов транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Туркменская сторона еще раз подчеркнула, что Туркменистан, как непосредственная соседняя страна, глубоко заинтересована в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве афганского народа. ///МИД Туркменистана, 31 октября

Афганистан возобновит реализацию проекта трубопровода ТАПИ

TOLOnews – Раджаб Тайеб: Исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки на пресс-конференции с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым заявил, что делегация Туркменистана и Исламский Эмират провели положительные переговоры по экономическим и политическим вопросам.

Муттаки сообщил, что в состав делегации Туркменистана вошли представители различных министерств, которые провели переговоры с официальными лицами Исламского эмирата.

В ходе двухдневного визита обе стороны обсудили вопросы укрепления политических отношений и экономических связей.

По словам Муттаки, речь также шла о проекте газопровода Туркменистан -Афганистан-Пакистан- Индия (ТАПИ). Он добавил, что реализация проекта в Афганистане начнется в ближайшее время.

«Обсуждались такие важные вопросы, как ТАПИ, железные дороги и поставки электроэнергии. Мы обсудили пути укрепления уже начатых проектов», – отметил и.о.министра иностранных дел правительства талибов.

Мередов пригласил Муттаки посетить Туркменистан.

Министр иностранных дел Туркменистана и сопровождающая его делегация также встретились с заместителем премьер-министра Абдулом Саламом Ханафи и обсудили экономические вопросы, сообщил представитель Исламского эмирата Забихулла Муджахид.

Проект ТАПИ был запущен в 2016 году.

Ожидается, что по трубопроводу ТАПИ будет транспортироваться 33 млрд.кубометров природного газа в год по маршруту протяженностью 1800 км от второго по величине газового месторождения в мире Галкыныш до индийского города Фазилка недалеко от границы с Пакистаном.

Работа над проектом в Афганистане началась в феврале 2018 года. По Афганистану протянется 816 километров трубопровода.

Однако в последние годы строительство газопроводной магистрали в Афганистане задерживается из-за отсутствия безопасности, в том числе из-за других проблем.///TOLOnews, 31 октября

Талибы обещают обеспечить безопасность проекта газопровода в Афганистане

Агентство Анадолу: Мохаммад Якуб, исполняющий обязанности министра обороны талибов во временной администрации Афганистана, заявил, что он взял на себя непосредственную ответственность за безопасность многомиллиардного проекта газопровода Туркменистан- Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Заявление было сделано после встречи с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, который прибыл в Кабул утром для переговоров по проекту и двусторонним отношениям с Афганистаном.

“Я несу прямую ответственность и контролирую безопасность проекта ТАПИ. Мы без колебаний пойдем на любые жертвы ради реализации этого национального проекта”, – написал Якуб в твиттере после встречи с высокопоставленным дипломатом Туркменистана в президентском дворце в столице.///Агентство Анадолу, 30 октября (сокращенно) – — (обзор подготовлен nCa, 1 ноября 2021 года)